FC Bayern, News und Gerüchte: Alaba erklärt Transfer zu Real, Bericht über Kontakt zu Rüdigers Berater

Der FC Bayern München heute am Dienstag vor dem Start in die Rückrunde gegen Borussia Mönchengladbach. Alle Informationen rund um den deutschen Rekordmeister gibt es hier.

In separaten Artikeln gibt es zudem alle Neuigkeiten der vergangenen Tage noch einmal zum Nachlesen:

FC Bayern, News: Alaba erklärt Gründe für Real-Transfer

Ex-Bayern-Star David Alaba hat sich zu seinem Abschied aus München und den Gründen dafür geäußert. Der Österreicher, der im vergangenen Sommer ablösefrei zu Real Madrid gewechselt war, erklärte in der Süddeutschen Zeitung, dass er nach den erfolgreichen Jahren beim FCB vor allem eine neue Herausforderung gesucht habe.

Alaba erklärte: "Ich habe mir natürlich viele Fragen gestellt: Möchte ich was Neues erleben? Worauf möchte ich, wenn ich meine Karriere beendet habe, zurückblicken? Ich wollte nicht irgendwann vielleicht bereuen müssen, nach all den wirklich schönen Erfolgen mit dem FC Bayern nicht etwas Neues probiert zu haben."

Es sei schließlich "keine einfache Entscheidung" gewesen, so Alaba: "Da habe ich manchmal auch mit mir ringen, mir meine Zeit nehmen, in die Zukunft blicken müssen." Dabei habe es auch eine Rolle gespielt, dass er sich auf dem Platz und als Mensch weiterentwickeln wollte.

Nun hofft der 29-Jährige auf ein schnelles Wiedersehen mit seinem Ex-Klub – in der Champions League: "Grundsätzlich liebe ich es, gegen die Besten zu spielen. Und da gehört der FC Bayern selbstverständlich immer dazu. Sie sind in der Liga beeindruckend und haben eine sehr, sehr gute Gruppenphase in der Champions League gespielt. Bayern ist wie jede Saison ein Top-Team, mit einem sehr, sehr guten Trainer."

FC Bayern, Gerücht: Kontakt zu den Beratern von Antonio Rüdiger

Wieder Bayern-Gerüchte um Antonio Rüdiger: Laut Sky Sports soll ein Vierkampf um die Dienste des Nationalspielers in Diensten des FC Chelsea entbrannt sein – mit Beteiligung des deutschen Rekordmeisters. Rüdigers Vertrag läuft aus und so darf er nach dem Jahreswechsel mit anderen Vereinen verhandeln. Gemäß des Berichts aus England hat neben PSG, Real Madrid und Juventus eben auch der FC Bayern Kontakt zu Rüdigers Beratern aufgenommen.

Chelseas Trainer Thomas Tuchel möchte den Innenverteidiger gerne halten, allerdings kam es bei den Verhandlungen wegen einer Vertragsverlängerung wegen unterschiedlicher Gehaltsvorstellungen zu keiner Einigung.

Beim FCB könnte sich in der Innenverteidigung nach dieser Saison etwas tun. Unter anderem ist die Zukunft von Niklas Süle ungewiss, auch sein Arbeitspapier endet im Sommer.

FC Bayern, Video: Mit Ex-Bayern-Star - der irre Transfer-Winter 2018





FC Bayern, News: Weitere FCB-Spieler positiv auf Corona getestet

Die Coronasorgen bei Bayern München werden vier Tage vor dem Bundesliga-Rückrundenstart immer größer. Wie der Fußball-Rekordmeister am Montagnachmittag mitteilte, sind auch Weltmeister Lucas Hernandez und dessen französischer Landsmann Tanguy Nianzou positiv getestet worden. Und weitere Fälle drohen: Bei Nationalspieler Leroy Sane, Josip Stanisic und Dayot Upamecano sei "die Diagnostik noch nicht abgeschlossen".

Damit rückte beim Auftakt in die Vorbereitung auf die Rückrunde das Comeback von Nationalspieler Joshua Kimmich nach 47 Tagen Corona-Pause erheblich in den Hintergrund: Kapitän Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards und Co-Trainer Dino Toppmöller waren am Neujahrstag positiv getestet worden. Nach den Fällen vom Montag gerät der Rückrundenstart des souveränen Herbstmeisters bereits am Freitag (20.30 Uhr im LIVE-TICKER) gegen Borussia Mönchengladbach zunehmend ins Wanken.

Hernández und Nianzou positiv auf Corona getestet.



🔗 https://t.co/vkZZ9re5wc — FC Bayern München (@FCBayern) January 3, 2022

Leon Goretzka und Serge Gnabry waren zwar dabei, sie trainierten aber nur individuell. Kimmich war erstmals seit dem 17. November auf dem Platz. Einen Tag später musste sich der wohl prominenteste Impfskeptiker des Landes zum zweiten Mal in Isolation begeben. Er infizierte sich selbst mit COVID-19 und rang sich schließlich doch zu einer Impfung durch.

Coach Julian Nagelsmann muss weiterhin zunächst auf Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr verzichten, die am Afrika-Cup teilnehmen. Michael Cuisance wurde zum FC Venedig transferiert.

FC Bayern München: Das sind die kommenden Spiele