FC Bayern, News: Uli Hoeneß spricht über Katar-Sponsoring, Lauterbach und Ribery-Anekdote

Uli Hoeneß hat das Katar-Sponsoring des FC Bayern München verteidigt. In einem ausführlichen Interview mit der dpa sprach der langjährige Bayern-Macher außerdem über die turbulente Jahreshauptversammlung, eine mögliche Impfpflicht und seine Meinungsänderung bei Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

"Ich glaube nicht, dass die Tatsache, dass der FC Bayern in Katar ein Trainingslager abhält, so wie zum Beispiel jetzt im Winter unsere Frauen-Mannschaft, dazu führt, dass es dort schlechter wird. Im Gegenteil", sagte Hoeneß über das umstrittene Katar-Sponsoring. "Die Menschenrechte werden nur besser, wenn man im Dialog immer wieder auf die Missstände hinweist. Nur das führt dazu, dass sich die Dinge verbessern. Meine Überzeugung ist, man muss dort präsent sein."

Viele Fans fordern wegen Bedenken ob der Menschenrechtssituation vor Ort eine Beendigung des Katar-Sponsorings, Hoeneß würde eher "zu einer Verlängerung tendieren, wenn wir das Gefühl haben, dass wir mit dieser Partnerschaft einen Beitrag leisten können, dass sich die Dinge vor Ort verbessern und weiter verbessern werden". Die Partnerschaft mit Qatar Airways läuft noch bis 2023.

Auch wegen dieses kontroversen Themas eskalierte die Jahreshauptversammlung im November, die Hoeneß vor Ort als "schlimmste Veranstaltung" bezeichnete, die er beim FC Bayern je erlebt habe. Eine spontane Rede auf dem Podium scheiterte aus technischen Gründen. "Ich bin froh, dass das Mikro keinen Saft mehr hatte", sagte Hoeneß.

"Ich hätte Herbert Hainer und Oliver Kahn zur Seite stehen wollen. Ich hätte den Leuten sagen wollen, dass es berechtigt ist, dass man Dinge kritisch sieht. Aber auch sie sind Teil des FC Bayern. Und das Bild, das der FC Bayern an diesem Abend abgegeben hat, kann niemandem von uns gefallen haben", erklärte Hoeneß. "Wie ich mich kenne, wären meine Worte emotional aus mir herausgekommen - und auch wenn ich es im Sinne des FC Bayern gut gemeint hätte, wäre es in diesem Ambiente vermutlich kontraproduktiv gewesen. In der Zeit, die es dauerte, das Mikrofon wieder anzuschalten, ist in meinem Kopf der Impuls aufgekommen, nein, das passt jetzt nicht."

FC Bayern München heute: Manuel Neuer und drei weitere Spieler positiv auf Corona getestet

Nationaltorhüter Manuel Neuer und drei weitere Spieler des deutschen Rekordmeisters Bayern München haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab der Herbstmeister am Samstagabend bekannt. Neben Neuer wurden auch Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards sowie Co-Trainer Dino Toppmöller positiv getestet. Sie befinden sich alle in häuslicher Isolation.

Als Konsequenz haben die Münchner ihren Trainingsauftakt von Sonntag auf Montag verschoben. Infolge der Anpassung des Test- und Hygienekonzepts an die aktuelle Pandemie-Lage werden zunächst alle Spieler, Trainer und Staff-Mitglieder am Morgen des 3. Januar einen PCR-Test machen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann startet am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach in die Rückrunde.

Neuer war auf den Malediven gewesen. Auch Coman (Dubai) und Tolisso (Frankreich) haben sich im Urlaub infiziert.

Quelle: SID

FC Bayern News: Ex-FCB-Coach Niko Kovac in Monaco entlassen

Niko Kovac ist nach nur eineinhalb Jahren als Trainer des französischen Ex-Meisters AS Monaco entlassen worden. Das bestätigte der Verein am Samstag. Der ehemalige Bayern-Coach hatte den Job am Mittelmeer im Sommer 2020 übernommen, sein Vertrag lief noch bis 2023.

Communiqué officiel de l'AS Monaco.https://t.co/3YI4Qs5ZtM — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 1, 2022

Bereits am Donnerstag war Kovac über die Entlassung informiert worden, die auch medial bereits durchgesickert war. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf Quellen innerhalb des Vereins berichtet, soll der Belgier Philippe Clement die Nachfolge des Kroaten antreten. Der 47-jährige Clement ist seit 2019 Cheftrainer des belgischen Meisters und aktuellen Tabellenzweiten FC Brügge.

Kovac (50) hatte mit Monaco in der Saison 2020/21 Rang drei geholt. Aktuell liegt das Team, zu dem auch Kevin Volland und Alexander Nübel gehören, aber nur auf Rang sechs. Im August war Monaco zudem in den Play-offs zur Champions League an Schachtjor Donezk gescheitert.

Quelle: SID

FC Bayern, Gerücht: Interesse an Talent Joel Ndala von Manchester City?

Der FC Bayern hat offenbar seine Fühler nach dem erst 15-jährigen Joel Ndala von Manchester City ausgestreckt. Das berichtet das auf Jugendfußball spezialisierte Portal The Secret Scout.

Der Offensivspieler mit kongolesischen Wurzeln spielte bereits für die englische U15- und U16-Nationalmannschaft. Neben den Münchnern soll auch Paris Saint-Germain Interesse zeigen.

City will dem Bericht zufolge Ndala aber nicht ziehen lassen und einen ähnlichen Ausgang wie bei Jamie Bynoe-Gittens verhindern. Der 17-Jährige war im September 2020 zu Borussia Dortmund gewechselt.

