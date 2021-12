Der FC Bayern München heute am Freitag (31. Dezember). Alle Informationen rund um den deutschen Rekordmeister gibt es hier.

In separaten Artikeln gibt es zudem alle Neuigkeiten der vergangenen Tage noch einmal zum Nachlesen:

FC Bayern heute, News: Choupo-Moting muss Kamerun-Training abbrechen

Schlechte Nachrichten für Bayern München: FCB-Star Eric-Maxim Choupo-Moting musste am Donnerstag das Training mit Kameruns Nationalmannschaft abbrechen.

Den Angreifer plagen akute Schmerzen im rechten Knie, wie Kameruns Pressesprecher Serge Guiffo der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Choupo-Moting bereitet sich mit Kamerun derzeit auf den Afrika-Cup 2022 vor, der im eigenen Land ausgetragen wird. Das Auftaktspiel gegen Burkina Faso steigt am 9. Januar.

FC Bayern News: Wechsel von Michael Cuisance nach Venedig wohl vor Abschluss

Michael Cuisance wird den FC Bayern München Anfang Januar wohl endgültig verlassen. Laut Sky Sport Italia steht ein Wechsel des Mittelfeldspielers zum italienischen Erstligisten FC Venedig kurz vor dem Abschluss.

Demnach seien nur noch letzte Details zwischen Venedig und dem FCB zu klären. Statt der bislang gehandelten rund zehn Millionen Euro wird der Serie-A-Klub wohl nur zwischen drei und vier Millionen Euro an Ablöse für Cuisance nach München überweisen, heißt es.

Der 22-jährige Franzose war 2019 von Borussia Mönchengladbach zu Bayern gewechselt, konnte sich jedoch nie durchsetzen. In der Saison 2020/21 war er an Olympique Marseille verliehen worden.

Unter Julian Nagelsmann kam Cuisance in der laufenden Spielzeit nur zu zwei Pflichtspieleinsätzen. Neben Venedig soll laut Sky Sport Italia auch ZSKA Moskau Interesse angemeldet haben.

FC Bayern München heute: Das ist dran am Raphinha-Gerücht

Wie aus dem Nichts poppte die Meldung an Heiligabend auf: Der FC Bayern soll vor einem Januartransfer von Flügelflitzer Raphinha von Leeds United stehen.

TNT Sports Brasil, eine keineswegs unseriöse Quelle, verbreitete die Meldung, in der viele Details steckten. Wie zum Beispiel die Ablöse (50 Millionen Euro) und der Drei-Prozent-Anteil für Raphinhas Ausbildungsklub Avai (1,5 Millionen Euro). Das Stirnrunzeln angesichts des Berichts bei Fans und Fachleuten war groß. Was ist dran an dem Gerücht - und wer ist überhaupt dieser potenzielle Coman-Erbe? GOAL und SPOX klären auf.

Zunächst einmal ist TNT Sports Brasil im Land des fünffachen Weltmeisters einer der größten Sportkanäle. Dort werden zum Beispiel die Spiele der Champions League ausgestrahlt und der Sender berichtete einst als Erster über den Weltrekordtransfer des damaligen Barcelona-Stars Neymar zu Paris Saint-Germain. Autor Bruno Formiga zählt zudem zu den anerkannten Journalisten dort.

Seitdem sprangen mehrere internationale Medien auf den Zug auf. Zuletzt schrieb auch The Sun, Bayern sei scharf auf Raphinha. Im englischen Boulevardblatt wurde die mögliche Ablöseforderung von Leeds gar auf umgerechnet 71 Millionen Euro beziffert. Dem widerspricht ein Bericht von The Athletic deutlich, in dem es heißt, es habe noch keinen Kontakt zwischen den Verantwortlichen des FCB und den Peacocks gegeben. Dies deckt sich mit Informationen von GOAL und SPOX. Und dies schreibt auch die Yorkshire Evening Post, eine verlässliche Quelle, wenn es um Leeds United geht.

HIER geht es zur kompletten Hintergrund-Story!

