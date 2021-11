Der FC Bayern München nach dem Sieg gegen Arminia Bielefeld und am Tag der Vergabe des Ballon d'Or. Alle Neuigkeiten rund um den Rekordmeister gibt es hier.

Alles, was in den vergangenen Tagen passiert ist, findet Ihr hier noch einmal zum Nachlesen:

FC Bayern, News heute: Lothar Matthäus kritisiert Lucas Hernandez

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Bayerns Defensivmann Lucas Hernandez nach dessen Auftritt gegen Arminia Bielefeld (1:0) scharf kritisiert. Der Franzose sei "mehr Mitläufer als jemand, dem man vertrauen kann", sagte Matthäus bei Sky90.

Hernandez habe "Riesen-Probleme" in Sachen Tempo, was man in den Zweikämpfen mit Bielefelds Patrick Wimmer gesehen habe. "In zwei, drei Aktionen ist er ihm hinterher gelaufen. Das darf auf hohem Niveau nicht passieren", meinte Matthäus.

Nach knapp zweieinhalb Jahren bei den Bayern fiel das Fazit von Matthäus zu Hernandez entsprechend negativ aus: "Ich glaube, er ist noch nicht hundertprozentig angekommen, so wie sich das die Bayern-Verantwortlichen bei diesem großen Finanzpaket, das er gekostet hat, erwartet haben", sagte er.

Für Hernandez hatten die Bayern 80 Millionen Euro Ablöse an Atletico Madrid auf den Tisch gelegt.

FC Bayern, News: Kahn spricht über das umstrittene Katar-Sponsoring

Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn hat sich nach der hitzigen Diskussion bei der Jahreshauptversammlung am Freitag und der vorzeitig abgebrochenen Veranstaltung nun zum umstrittenen Katar-Sponsoring des Vereins geäußert.

"Zum Qatar-Airways-Sponsoring werden wir uns ein möglichst breites Meinungsbild unserer Mitglieder einholen", teilte Kahn auf Twitter mit.

Ein Teil der Fans lehnt das finanzielle Engagement des Wüstenstaats aufgrund der Menschenrechtslage ab. Das führte unter anderem zu Protesten im Stadion und auch zu lautstarken Disputen bei der JHV.

"Offenbar ist in den Emotionen einiges nicht angekommen, was mir in Zukunft wichtig ist. Es hat sich erneut gezeigt, wie wichtig der Austausch zwischen dem FC Bayern und unseren Mitgliedern ist", schrieb Kahn nun.

FC Bayern, News heute: Toni Kroos stichelt gegen Thomas Müller

Thomas Müller hat mit einem Tweet für Belustigung bei Toni Kroos und Mats Hummels gesorgt. Der Bayern-Star postete ein Bild, das ihn bei der Ausführung eines Eckballs in der Allianz Arena zeigt.

Kroos konnte sich einen knappen Kommentar nicht verkneifen und fragte nach "Eckenschütze?", was ihm von Mats Hummels ein "Gefällt mir" einbrachte.

Müller sah sich zu einer scherzhaften Antwort aufgefordert und schrieb mit einem Zwinker-Smiley zurück: "Das ist doch bei Fußballern öfters zu lesen, dass sie nach neuen Herausforderungen suchen. Ich mach das anders."

