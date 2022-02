Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Der FC Bayern München ist am Samstagabend bei Eintracht Frankfurt zu Gast. Es ist das Top-Spiel des 24. Spieltags, los geht es am Samstag um 18.30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main.

Der FC Bayern hat, mal wieder, turbulente Wochen hinter sich: Erst die Niederlage in Bochum und das Unentschieden in Salzburg, dann eine schwache erste Halbzeit gegen Greuther Fürth und zuletzt die erneute Corona-Infektion von Thomas Müller. Sportlich entspannt sich die Lage auch in den kommenden Wochen nicht: Nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt warten mit Bayer Leverkusen und RB Salzburg richtige Hausnummern auf die Süddeutschen.

Eintracht Frankfurt bekommt derweil keine Konstanz in die Saison: Drei Siege in Folge, dann zwei Niederlagen und ein Unentschieden, dann wieder zwei Siege und zuletzt zwei Niederlagen: Die Bilanz der letzten zehn Spiele zeigt das Auf und Ab der Hessen.

In der Hinrunde konnte Eintracht Frankfurt die Bayern besiegen - bringen Glasner und Co. auch am Samstag wieder die Münchner zum Stolpern? GOAL erklärt in diesem Artikel, wer das Spiel der Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live? Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung Eintracht Frankfurt - FC Bayern München (Live im STREAM bei Sky Ticket) Wettbewerb Bundesliga | 24. Spieltag Datum Samstag | 26. Februar 2022 Anpfiff 18.30 Uhr Ort Deutsche Bank Park | Frankfurt am Main | Deutschland Bilanz (101 Spiele in der Bundesliga) 24 Siege Eintracht Frankfurt 22 Unentschieden 55 Siege FC Bayern München

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München LIVE im TV? Die Bundesliga am Samstag im Fernsehen sehen

Das Top-Spiel am Samstagnachmittag ist logischerweise das zweite Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Spielzeit - früher in der Saison kam es bereits zum Hinspiel. Hier schafften die Frankfurter das scheinbar Unmögliche: Die Bayern, die zu dem Zeitpunkt 30 Spiele hintereinander den Platz zuhause ungeschlagen verlassen hatten, gingen als Verlierer vom Feld.

Gerade Torwart Kevin Trapp hatte daran einen bedeutenden Anteil, vorne machten Hinteregger und Kostic die Tore. So einen Ausgang wünschen sich viele Eintracht-Fans und Anhänger:innen, die sich mehr Spannung an der Spitze der Bundesliga wünschen, auch am Samstagabend - aber wie wird das Top-Spiel am Samstagabend gezeigt?

Fußball-Bundesliga live im TV? So wird Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München im Fernsehen am Samstag gezeigt / übertragen

Es gibt gute und schlechte Nachrichten an dieser Stelle. Um alles Negative aus der Welt zu schaffen, fangen wir mit den schlechten News an: Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt wird nicht im Free-TV zu sehen sein!

Mit Free-TV ist das kostenlose Fernsehen gemeint. Sei es Das Erste (ARD), ZDF, Sport1, Pro7, Eurosport, RTL - sie alle haben in dieser Saison keine Übertragungsrechte für die Bundesliga und zeigen das Spiel deshalb nicht live im Free-TV!

Wer überträgt die Bundesliga? So seht ihr Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM

Das mag für unerfahrene Bundesligazuschauer:innen wie ein Schock wirken - abgehärtete Fans überrascht das aber nicht mehr: Seit ein paar Jahren ist die Bundesliga nämlich in der Hand von Sky und DAZN, zwei Anbieter, die nur kostenpflichtig zu sehen sind.

Das Spiel am Samstag wird auf Sky übertragen. Der Grund: Alle Samstagsspiele finden in dieser Spielzeit auf Sky statt, DAZN überträgt die Begegnungen am Freitag und Sonntag. Dabei verkauft Sky das Spiel als "tipico Topspiel der Woche" - über den ein oder anderen Werbeclip des Namensponsors dürft ihr euch also nicht wundern.

Sky zeigt die Bundesliga live: So seht Ihr Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München

Bevor wir uns die Details der Übertragung anschauen, werfen wir noch einen Blick auf Sky: Der Pay-TV-Sender ist, wie eben schon erwähnt, nicht kostenlos. Stattdessen muss man mindestens ein Paket buchen, um den Sender im TV verfolgen zu können.

Dabei gibt es eine Handvoll Pakete, für die Bundesliga und 2. Bundesliga benötigt ihr das Bundesliga-Paket. Dieses ist nicht zu verwechseln mit dem Sport-Paket, hier laufen unter anderem Formel 1, DFB-Pokal und Tennis. Alle weiteren Informationen zu den Paketen findet ihr hier.

Die SGE empfängt in Frankfurt den FC Bayern München: So überträgt Sky die Bundesliga am Samstag live

Begegnung : Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München

: Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München Sender :

: Sky Sport Bundesliga 1



Sky Sport Bundesliga 1 HD



Sky Sport Bundesliga UHD

Beginn der Übertragung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Eintracht Frankfurt empfängt den FC Bayern München: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga online im LIVE-STREAM?

Die Übertragung der Bundesliga am Samstag im Fernsehen wäre geklärt - alle Fragen sind damit aber noch nicht beantwortet: Nicht jeder Fan hat ein TV-Gerät zu Hause stehen! Sky hat aus dem Grund zwei Plattformen ins Leben gerufen: Sowohl Sky Go als auch Sky Ticket ermöglichen es, das gesamte Programm, also auch SGE vs. FCB, live sehen zu können, obwohl man keinen Fernseher zuhause hat. Wir schauen uns an, wie das funktioniert!

Wer zeigt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München im Internet? Sky Go überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM!

Als Erstes werfen wir einen Blick auf Sky Go! Diese Plattform ist für all diejenigen Kund:innen, welche ein aktives Sky-Paket haben, allerdings nicht zuhause beim Fernseher und dem zuständigen Receiver sein können, um das Programm zu sehen.

Sky Go überträgt das vollständige Programm, welches man auch im Fernsehen live sehen könnte - und noch mehr! Beispiel gefällig? Ihr seid im Zug in die Heimat, könnt also nicht zuhause das Spiel verfolgen. Allerdings habt ihr eine Internetflat, eure Anmeldedaten von Sky Go und die kostenlose SkyGo-App? Dann kann dem kostenlosen Streamingerlebnis nichts mehr im Wege stehen!

Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München dank Sky Ticket im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

Ihr habt noch kein Paket gebucht und habt auch nicht vor, Unmengen an Geld für viele Monate oder Jahre auszugeben? Dann kommen wir zur Alternative, mit welcher ihr das Buchen eines Pakets umgehen könnt: das Sky Ticket!

Ihr seid hiermit wesentlich flexibler: Sowohl finanziell, indem ihr euch auf eure Interessen beschränkt, als auch zeitlich, da ihr hier mit monatlichen Kündigungen und nicht jahrelangen Knebelverträgen arbeiten könnt. Hier bei Sky Ticket anmelden!!

DAZN, Sky und die kostenlosen Apps: So seht ihr die Bundesliga am Samstag LIVE

Wer überträgt / zeigt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München am Samstag live? Die Aufstellungen in der Bundesliga

Ungefähr eine Stunde vor Anpfiff, also gegen 17.30 Uhr, veröffentlichen die beiden Teams ihre Aufstellungen. Wir tragen diese natürlich hier ein, klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel!

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga LIVE im TV und STREAM? So wird am Samstag Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München übertragen

TV Sky Sport Bundesliga 1 Sky Sport Bundesliga 1 HD Sky Sport Bundesliga UHD LIVE-STREAM Sky Ticket Sky Go LIVE-TICKER GOAL Highlights DAZN / YouTube

