FC Bayern München, News und Gerüchte: Zwei Spitzenklubs wollen Süle, Profivertrag für Talent Motika

Der FC Bayern München ist mit dem „Ehrenpreis Deutscher Fußball Botschafter 2021“ ausgezeichnet worden.



Weitere Informationen. ⬇ — FC Bayern München (@FCBayern) October 7, 2021

FC Bayern, Gerücht: Juventus und Inter werfen ein Auge auf Süle

Im Poker um die Zukunft von Bayern-Verteidiger Niklas Süle gibt es offenbar zwei neue Mitspieler. Laut Calciomercato befassen sich die Serie-A-Spitzenklubs Juventus und Inter mit einer Verpflichtung des Abwehrspielers im Sommer 2022. Dann läuft Süles Vertrag an der Isar aus.

Neben Juve und das Nerazzurri werden auch die beiden Premier-League-Vereine FC Chelsea und Arsenal als mögliche neue Arbeitgeber Süles genannt.

Der 26-Jährige selbst sieht seine Zukunft als "völlig offen" an. Das sagte er in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Er und seine Familie fühlten sich in München sehr wohl, "aber ich muss mir trotzdem erstmal klar werden, was das Beste für mich ist. (...) Ich habe nie gesagt, dass ich auf jeden Fall weg muss, ich habe nie gesagt, dass ich auf jeden Fall hier bleibe."

Sollten allerdings beide Seiten zu dem Schluss kommen, dass eine weitere Zusammenarbeit sinnvoll sei, würde er "alles daran setzen, hier zu bleiben". Andernfalls könne er sich vorstellen, "dass ich sage: Ich bin ablösefrei und wage noch mal was Neues."

FC Bayern, News: Talent Motika soll Profivertrag unterschreiben

Talent Nemanja Motika steht laut eigener Aussage beim FC Bayern München vor dem nächsten Karriereschritt. "Ich habe große Ambitionen und eine klare Vision. Mir ist bewusst, dass es gut wird, wenn ich in dieser Richtung weitermache. Ich habe auch mit den Leuten im Verein gesprochen, ich soll einen Profivertrag unterschreiben", sagte Motika in einem Interview mit dem serbischen Portal Mozzart Sport. Er hoffe, dass dies bald offiziell vollzogen werde.

Der in Berlin geborene offensive Außenbahnspieler wechselte 2017 aus der Jugend von Hertha BSC an den Bayern-Campus und durchlief seither alle Jugendmannschaft des deutschen Rekordmeisters. Für die Regionalliga-Mannschaft der Münchner erzielte Motika in 15 Spielen in dieser Saison 13 Tore und legte sechs weitere auf. Damit ist der 18-Jährige aktuell Toptorjäger des FC Bayern II.

In der Vorbereitung kam er bereits im Testspiele gegen Borussia Mönchengladbach für die Profis zum Einsatz, außerdem trainiert er regelmäßig mit dem Team von Trainer Julian Nagelsmann an der Säbener Straße. "Ich kann mich bereits mit Spielern wie Sane und Coman messen", sagte Motika, der das ehrgeizige Ziel hat, "ihre Plätze in der Startelf zu gefährden".

FC Bayern, Transfers: Adeyemi soll gekauft und dann verliehen werden

Eigentlich, prophezeite Manfred Schwabl zuletzt im Gespräch mit Goal und SPOX, sollte das Wettbieten um Karim Adeyemi erst im Frühjahr 2022 beginnen.

Die Gerüchteküche brodelt aber schon jetzt, wenn es um die Frage geht, wo der langjährigen "Ziehsohn" des Präsidenten der SpVgg Unterhaching ab der kommenden Saison spielt. Zu sehr macht Adeyemi, 19, dieser Tage im Trikot von RB Salzburg auf sich aufmerksam. Und zu sicher ist, dass der Serienmeister aus Österreich sein neues Top-Talent trotz Vertrages bis 2024 nicht langfristig halten kann.

Goal und SPOX können Berichte von Bild, Sport1 und Sky bestätigen, wonach sich neben Borussia Dortmund, RB Leipzig und dem FC Liverpool auch der FC Bayern mit dem vielseitigen und treffsicheren Angreifer (11 Tore und 2 Vorlagen in 16 Saisonspielen) beschäftigt.

Mehr noch: Vor dem Hintergrund, dass die Anzahl der Mitbewerber in den nächsten Monaten eher zu- statt abnehmen dürften und Adeyemis Marktwert weiter ansteigen dürfte, basteln die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters aktuell schon an einem konkreten Plan, wie sie die Spielerseite von einem Wechsel überzeugen wollen. Zur Diskussion steht eine Verpflichtung Adeyemis in der nahenden Winter-Transferperiode - mit einer anschließenden, bislang noch nicht zeitlich definierten Leihe nach Salzburg.

