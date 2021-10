FC Bayern München, News und Gerüchte: Flügelspieler macht FCB-Interesse "stolz", kein Trainingslager in Katar?

Ein talentierter Offensivspieler fühlt sich vom Interesse der Bayern geschmeichelt und im Winter fällt Katar wohl flach. Alle News zum FCB.

Alle Neuigkeiten zum FC Bayern München heute am Donnerstag. Die wichtigsten Informationen gibt es hier.

Öffentliches Training an der Säbener - das erste Mal seit fast 20 Monaten. 😍 #MiaSanMia pic.twitter.com/sZEXDFJS0C — FC Bayern München (@FCBayern) October 6, 2021

FC Bayern München reist im Winter wohl nicht nach Katar

Der FC Bayern München verzichtet im Winter wohl zum zweiten Mal in Folge auf das traditionelle Trainingslager in Katar. Das berichtet die Bild.

Demnach sagt der deutsche Rekordmeister die Reise erneut aus Termingründen ab. Stattdessen bereite sich das Team von Trainer Julian Nagelsmann an der Säbener Straße auf die Rückrunde vor.

Nach dem Ende der Hinrunde (17. bis 19. Dezember) bleibt dem FC Bayern kaum Zeit, bis der Ball im neuen Jahr wieder rollt. Bereits am 7. Januar startet die zweite Saisonhälfte der Bundesliga. Aufgrund der kurzen Zeitspanne hätte sich ein Aufenthalt im Gastgeberland der WM 2022 schlichtweg nicht gelohnt.

Seit Januar 2012 reisen die Münchner nach Katar. Im vergangenen Jahr waren die Doha-Tage wegen Corona und der verkürzten Winterpause ausgefallen. Dafür war der FCB in diesem Jahr zur Klub-WM vom 4. bis zum 11. Februar vor Ort.

Darüber hinaus soll Nagelsmann nach einem Gespräch mit dem Mannschaftsrat von seinem Plan abgewichen sein, drei Tage zwischen Weihnachten und Silvester zu trainieren. Somit haben die Bayern-Profis durchgehend frei, um ausgeruhter in das neue Jahr zu starten.

FC Bayern, Gerüchte: PSV-Juwel Cody Gakpo macht Interesse aus München "stolz"

PSV Eindhovens Flügelspieler Cody Gakpo hat auf ein kolportiertes Interesse vom FC Bayern München reagiert und zeigt sich einem Wechsel offen gegenüber.

"Das ist natürlich ein sehr großer Klub, es ist schön, wenn man mit so einem in Verbindung gebracht wird. Das macht mich stolz", sagte der 22-jährige Niederländer gegenüber Voetbal International. "Wenn es konkret wird, muss man natürlich ernsthaft darüber nachdenken."

Gakpo fügte jedoch an, dass er bei einem Wechsel auf seine Karriere achten würde. "Der Plan, den ich habe, ist nicht in Stein gemeißelt, aber Entwicklung und Perspektive sind sehr wichtige Aspekte", so Gakpo weiter. "Es ist nicht die Absicht, dass ich, wenn ich den Schritt mache, irgendwo auf der Bank lande."

Sein Vertrag beim Eredivisie-Klub läuft noch bis 2025. Nach zwölf Scorerpunkten in den ersten 17 Saisonspielen wird sein Marktwert aktuell auf rund 22 Millionen Euro geschätzt. PSV verlangte im Sommer um die 30 Millionen Euro. Bei einem künftigen Vereinswechsel will Gakpo "auf mein Bauchgefühl hören. Wenn mein Gefühl sagt: Es ist Zeit, dann ist es Zeit."

FC Bayern München: Rummenigge kommentiert Gerüchte um Rüdiger und Adeyemi

Bayern Münchens früherer Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat im Rahmen der Preisverleihung der Initiative Deutscher Fußball Botschafter in Berlin über die Gerüchte um Antonio Rüdiger und Karim Adeyemi gesprochen.

Außerdem plädierte das Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees für einen schlankeren Kalender und erklärte die Super League für "tot".

