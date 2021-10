Der Sonntag brachte dem FC Bayern die erste Bundesliga-Niederlage. Danach fielen deutliche Worte bei den Münchnern. Die Bayern-News vom Montag.

Der FC Bayern München heute am Tag nach dem Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt. Hier gibt es die neuesten Infos rund um den Rekordmeister.

Zudem gibt es hier alle Entwicklungen der vergangenen Tage zum Nachlesen:

FC Bayern, News: Thomas Müller redet nach Frankfurt-Niederlage Klartext

Thomas Müller hat sich nach der 1:2-Niederlage seines FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt, der ersten Pleite in der laufenden Bundesliga-Saison, verärgert gezeigt. "Das ist ein Spiel, das wir auf keinen Fall verlieren müssen", sagte er hinterher bei DAZN.

"Wenn wir das 2:1 machen, dann kann es auch 3:1 ausgehen oder 4:1. Dann stehen wir wieder und singen 'Super-Bayern'. Und so ist es nix mit 'Super-Bayern'", regte sich Müller auf. Die Heimniederlage tat dem Nationalspieler weh: "Das ist eine ungewohnte Situation, ein ungewohntes Gefühl", gestand er.

Die Münchner blieben zwar Tabellenführer, allerdings ist Bayer Leverkusen nun mit dem FCB punktgleich. Einen Zähler dahinter liegen Dortmund und Freiburg.

FC Bayern, News: Hamann vergleicht Sane mit Messi

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat den zuletzt aufblühenden Bayern-Star Leroy Sane wegen dessen Spielweise mit dem sechsmaligen Weltfußballer Lionel Messi (Paris Saint-Germain) verglichen. Wie der Argentinier "schleiche" Sane manchmal über den Platz, nun gelte es dauerhaft, eine ausgewogene Körpersprache zu zeigen.

Hamann sagte im Bild-Format "Bayern Insider" über Sane: "Er ist von den Anlagen her der talentierteste deutsche Spieler, den wir haben. Er ist auf einem guten Weg. Diese Leistung muss er mal über mehrere Monate bringen und Spiele für den FC Bayern gewinnen."

Sane kommt in der aktuellen Bundesliga-Saison bislang auf zwei Tore und drei Assists in sieben Einsätzen.

FC Bayern, News: Ex-Talent Senkbeil spielt beim HSV vor

Ex-Bayern-Talent Kilian Senkbeil (22) steht offenbar vor einem Transfer zum Hamburger SV. Der Hamburger Morgenpost zufolge hat der Abwehrspieler ein Probetraining bei der zweiten Mannschaft des HSV absolviert.

Die zweite Garde sucht derzeit einen Ersatz für Defensivakteur Luca Benz, da dieser verletzungsbedingt langfristig fehlen wird.

Senkbeil wurde bei RB Leipzig ausgebildet und kam 2018 zum FC Bayern München in die Amateurmannschaft. Dort kam er für die Zweite 23-Mal zum Einsatz. Seit seiner Station beim deutschen Rekordmeister ist Senkbeil vereinslos.

FC Bayern, News: Nagelsmann nennt Niederlage "total vermeidbar"

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann war nach der 1:2-Niederlage seines Teams gegen Eintracht Frankfurt enttäuscht. "Niederlagen schmerzen immer, die heute ebenfalls. Es war total vermeidbar", sagte er hinterher.

Auf direkte Vorwürfe in Richtung seiner Spieler verzichtete der Coach. "Einzelne Spieler sprechen wir nicht an, das machen wir intern", sagte er. Dass Dayot Upamecano mit dem Siegtorschützen Filip Kostic Probleme hatte, war ihm allerdings auch nicht entgangen. "Kostic hat es Upa schwer gemacht. Er hatte schon einige gute Spiele, seitdem er hier ist. Heute war das nicht so gut", meinte Nagelsmann.

FC Bayern, News: FCB kassiert gegen Frankfurt erste Bundesliga-Niederlage

Der Gala in der Champions League folgte eine Pleite in der Bundesliga: Bayern München hat nach einer Serie von neun Siegen seine erste Pflichtspiel-Niederlage unter Trainer Julian Nagelsmann kassiert. Gegen eine freche Frankfurter Eintracht unterlag der deutsche Rekordmeister mit 1:2 (1:1). Vier Tage zuvor hatte der Rekordmeister gegen Dynamo Kiew in der Königsklasse noch geglänzt (5:0), nun verlor er erstmals seit dem 24. April (1:2 in Mainz).

Nach stürmischen Beginn gingen die Münchner vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick gegen die gut verteidigende und konterstarke Eintracht durch das erste Saisontor von Leon Goretzka in Führung (29.), kassierten aber fast postwendendend den Ausgleich durch Martin Hinteregger (32.). Danach hatten zunächst beide Mannschaften Großchancen, in der zweiten Halbzeit dann vor allem die Bayern, die aber regelmäßig am herausragenden Trapp scheiterten. Dann schlug Filip Kostic (83.) spät zu und bescherte den Hessen den ersten Bundesligasieg der Saison. Tabellenführer bleiben die Bayern dennoch.

