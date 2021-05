FC Bayern - Zukunft von Robert Lewandowski? Karl-Heinz Rummenigge: "Klar bleibt der"

Robert Lewandowski wurde zuletzt wieder mit einem Abschied vom FC Bayern in Verbindung gebracht. Karl-Heinz Rummenigge äußert sich nun aber eindeutig.

Bayern Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat ein eindeutiges Statement zur Zukunft von Stürmerstar Robert Lewandowski abgegeben.

"Klar bleibt der", betonte Rummenigge im Sport1-Podcast "Meine Bayern-Woche". Der 65-Jährige führte aus: "Wer verkauft einen Spieler, der 60 Tore pro Jahr macht?"

Robert Lewandowski: PSG, Chelsea und City interessiert?

Lewandowski, der in den beiden verbleibenden Bundesligaspielen noch den Tor-Rekord von Gerd Müller knacken kann, steht in München noch bis 2023 unter Vertrag. Zuletzt gab es allerdings Spekulationen, der 32-Jährige könnte noch einmal einen Wechsel anstreben. So nannte ESPN kürzlich Paris Saint-Germain, Manchester City und den FC Chelsea als Interessenten für Lewandowski.

Der Pole war 2014 von Borussia Dortmund zu den Bayern gewechselt. In der laufenden Saison steht Lewandowski aktuell bei insgesamt 46 Pflichtspieltoren in 38 Einsätzen.