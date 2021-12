Der FC Bayern München heute am Dienstag (28. Dezember). Alle Informationen rund um den deutschen Rekordmeister gibt es hier.

In separaten Artikeln gibt es zudem alle Neuigkeiten der vergangenen Tage noch einmal zum Nachlesen:

FC Bayern, News: Kehrt Martin Demichelis nach Argentinien zurück?

Muss der FC Bayern bald einen neuen Trainer für seine U23 suchen? Laut TNT Sports Argentina soll dem aktuellen Coach Martin Demichelis ein Angebot des argentinischen Erstligisten Club Atletico Talleres vorliegen.

Demichelis, früherer Innenverteidiger und von 2003 bis 2011 als Spieler für Bayern aktiv, soll bei Talleres dem Bericht zufolge als Nachfolger von Alexander Medina im Gespräch sein. Jenen zieht es offenbar zu Internacional Porto Alegre nach Brasilien.

Demichelis stammt ursprünglich aus der argentinischen Provinz Cordoba, in der auch Talleres beheimatet ist. Für den Klub spielte er jedoch nie, 2003 war er von River Plate aus Buenos Aires nach München gewechselt.

Demichelis war im Frühjahr diesen Jahres vom U19-Trainer zum Coach der Reserve-Mannschaft des FC Bayern aufgestiegen. Mit dem Team rangiert der 41-jährige Argentinier derzeit auf Platz zwei der Regionalliga Bayern und kämpft um die Rückkehr in die 3. Liga.

Bayern heute: FCB offenbar an Galatasaray-Star Kerem Aktürkoglu interessiert

Der FC Bayern München beobachtet offenbar Offensivspieler Kerem Aktürkoglu vom türkischen Topklub Galatasaray. Das berichtet die für gewöhnlich gut informierte türkische Zeitung Milliyet.

Neben den Bayern sollen noch weitere europäische Topklubs ein Auge auf den 23-Jährigen geworfen haben. Galatasaray sei ab einer Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro gesprächsbereit, heißt es.

Aktürkoglu war im Sommer 2020 vom Drittligisten Erzincanspor zu Galatasaray gewechselt und hat sich nach einem schwierigen ersten Halbjahr inzwischen zum türkischen Nationalspieler gemausert. In der laufenden Saison steht der Linksaußen derzeit bei sieben Toren und sechs Vorlagen in 31 Pflichtspieleinsätzen. Sein Vertrag bei Galatasaray wurde Anfang Dezember bis 2026 verlängert.

FC Bayern heute: Robert Lewandowski ist gegen eine WM alle zwei Jahre

Die Pläne der FIFA, die WM künftig alle zwei Jahre statt alle vier Jahre auszurichten, stoßen bei Bayern-Stürmer Robert Lewandowski auf wenig Gegenliebe.

"Ich bin kein Fan", sagte der Pole im Rahmen der Verleihung der Globe Soccer Awards in Dubai. Es sei "physisch und psychisch unmöglich. Wir haben schon jetzt jedes Jahr so viele Spiele, so viele harte Wochen - nicht nur die Spiele selbst, sondern auch die vielen Wochen der Vorbereitung."

Auch PSG-Star Kylian Mbappe pflichtete Lewandowski bei: "Ich stimme Robert zu: Wir haben schon jetzt 60 Spiele pro Jahr und viele Wettbewerbe. Wir spielen gerne, aber wenn es zu viel ist, ist es zu viel", so der Franzose.

FC Bayern, News: Angebliches Strafverfahren gegen FCB-Vorstände

Das Hauptzollamt München ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft München I offenbar gegen aktuelle und ehemalige Vorstände des FC Bayern München wegen möglicher Mindestlohnvergehen am klubeigenen Campus. Das geht aus einem Bericht des WDR-Magazins "Sport inside" hervor.

Demnach seien der aktuelle Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn, dessen Vorgänger Karl-Heinz Rummenigge, sowie Hasan Salihamidzic, Jan-Christian Dreesen, Andreas Jung und Jörg Wacker (nicht mehr im Amt) betroffen. Ihnen wird vorgeworfen, von unerlaubten Dumpinglöhnen am Campus gewusst zu haben. Die Zeugenbefragungen sollen Ende Januar beginnen.

Konkret gehe es um den Verdacht "des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt" sowie "nicht richtigem Führen von Stundenaufzeichnungen, Nichtgewährung des Mindestlohns". Das sei einem Schreiben des Hauptzollamtes zu entnehmen, das "Sport inside" vorliegt.

FC Bayern München: So lauten die kommenden Spiele