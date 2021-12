Der FC Bayern München heute am Mittwoch (29. Dezember). Alle Informationen rund um den deutschen Rekordmeister gibt es hier.

In separaten Artikeln gibt es zudem alle Neuigkeiten der vergangenen Tage noch einmal zum Nachlesen:

FC Bayern, Gerücht: Antonio Rüdiger geht lieber zu Real als zu Bayern

Nationalspieler Antonio Rüdiger hat sich für einen Wechsel zu Real Madrid und damit gegen einen Transfer zum FC Bayern entschieden. Das berichtet Sport Italia. Demnach sei sich der Innenverteidiger vom FC Chelsea mit den Blancos bereits einig.

Rüdigers Vertrag in London läuft im Sommer aus, sodass er ablösefrei wechseln kann. Real soll nun genau wie bei David Alaba, der ebenfalls zum Nulltarif nach Madrid kam, zuschlagen.

Bei den Bayern war Rüdiger als Option gehandelt worden, falls Niklas Süle den Klub verlassen sollte. Auch Süle hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen: Neben einer Verlängerung beim FC Bayern soll er sich vor allem mit einem Wechsel in die englische Premier League beschäftigen.

FC Bayern, Gerücht: Tolisso soll schon im Januar gehen

Der FC Bayern möchte noch eine Ablöse für Corentin Tolisso erzielen und den Franzosen deshalb im Januar verkaufen. Das berichtet Sky. Tolissos Vertrag in München läuft nur noch bis zum Saisonende, deshalb ist das kommende Transferfenster die einzige Gelegenheit, noch Geld mit dem Mittelfeldspieler zu machen.

Eine hohe Ablösesumme ist für den 27-Jährigen, für den die Bayern einst 40 Millionen Euro auf den Tisch legten, nicht zu erwarten, doch mit Blick auf den drohenden ablösefreien Abgang im Sommer ist der FCB dem Bericht zufolge bereit, auch kleinere Millionenbeträge für Tolisso zu akzeptieren.

Angeblich stehen die Interessenten für Tolisso Schlange: So brachten ihn verschiedene internationale Medien in den vergangenen Wochen mit Klubs wie Real Madrid, Inter Mailand, Barcelona und Tottenham in Verbindung.

FC Bayern, Gerücht: Zwei Angebote für Michael Cuisance

Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern München liegen offenbar Angebote für Mittelfeldspieler Michael Cuisance vor. Sky meldet, es seien zwei schriftliche Offerten für den ehemaligen Gladbacher eingegangen. Ein Angebot stammt demnach vom italienischen Erstligisten Venezia, außerdem bemühe sich ZSKA Moskau aus der russischen Premier Liga um Cuisance.

Weiter heißt es in dem Bericht, die beiden interessierten Klubs strebten einen fixen Transfer noch in der kommenden Transferperiode an und seien jeweils bereit, eine Ablösesumme in Höhe von zehn Millionen Euro für Cuisance zu bezahlen.

Es wird zudem berichtet, auch Troyes und Metz hätten Interesse an dem 22-Jährigen bekundet. Allerdings wollten die beiden Ligue-1-Klubs nur ausleihen. Eine Entscheidung über einen Transfer soll schon Anfang Januar fallen, wobei ein FCB-Abschied "so gut wie feststeht".

