FC Bayern München: Miroslav Klose nimmt am 67. Fußballlehrer-Lehrgang teil

Miroslav Klose ist derzeit Trainer der U17 beim FC Bayern. Ab Juni wird er sich nun beim Fußballlehrer-Lehrgang für den Herrenbereich qualifizieren.

Unter anderem mit Rio-Weltmeister Miroslav Klose (41) soll der 67. Fußballlehrer-Lehrgang an der Hennes-Weisweiler-Akademie im Juni in Hennef beginnen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte, sei der genaue Starttermin jedoch von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie abhängig.

Das vollständige Teilnehmerfeld neben DFB-Rekordtorschütze Klose, der aktuell U17-Trainer bei Rekordmeister Bayern München ist, soll zeitnah bekannt gegeben werden.

Bierhoff freut sich über Miroslav Klose beim Fußballlehrer-Lehrgang

"Es ist klasse, dass mit Miroslav Klose ein Weltmeister den Trainerweg derart akribisch geht und sein Wissen kontinuierlich erweitert", sagte Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff: "Das passt zu unserer Strategie, künftig wieder mehr Ex-Profis und Persönlichkeiten für den Trainer- beziehungsweise Managementbereich für den deutschen Fußball auszubilden."

Mehr Teams

Klose freut sich indes darauf, "den nächsten wichtigen Schritt in meiner Trainerausbildung machen zu können". Der Fußballlehrer-Lehrgang ist die höchste Lizenzstufe im deutschen Trainerwesen, die Ausbildung dauert elf Monate.