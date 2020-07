FC Bayern München: Anzeichen für Thiago-Abschied sollen sich verdichten, Alaba-Verlängerung hakt wohl am Gehalt - alle News und Gerüchte

Während sich die Anzeichen für einen Thiago-Abschied verdichten sollen, hakt die Verlängerung mit Alaba wohl am Gehalt. Alle News zum FC Bayern.

Nach dem Gewinn des nationalen Doubles dürfen die Spieler des derzeit im Urlaub ihre Batterien aufladen. In einigen Tagen startet aber schon die Vorbereitung auf das Champions-League-Finalturnier, bei dem der deutsche Rekordmeister im August zunächst gegen den gefordert ist.

Hinter den Kulissen laufen die Personalplanungen für die neue Saison dennoch bereits auf Hochtouren: Während eine Vertragsverlängerung von David Alaba wohl aktuell am Gehalt hakt, verdichten sich die Anzeichen für einen Abschied von Thiago. Dietmar Hamann rät dem FC Bayern, sich im Sommer vom Mittelfeldspieler zu trennen.

Außerdem: Karl-Heinz Rummenigge attackiert die Ultra-Gruppierungen im deutschen Fußball, Ex-Trainer Ottmar Hitzfeld kann sich einen Triumph von Bayern in der Königsklasse vorstellen und der zuletzt ausgeliehene Adrian Fein hofft nach seiner Rückkehr auf den großen Durchbruch.

FC Bayern München: Anzeichen für Thiago-Abschied verdichten sich wohl

Die Tage von Mittelfeldspieler Thiago (29) beim FC Bayern München sind wohl gezählt. Wie die Sport Bild berichtet, steht die Luxus-Villa des Spaniers im Münchner Nobelviertel Grünwald bereits zum Verkauf, auch die Bayern-Bosse um den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge und den neuen Sportvorstand Hasan Salihamidzic sollen auf eine schnelle Entscheidung drängen, um weitere Transferaktivitäten vorantreiben zu können.

Das Problem: Obwohl Thiago wohl beschlossen hat, eine möglicherweise letzte große Herausforderung bei einem anderen Klub suchen zu wollen, bleiben konkrete Anfragen aus. Dem wird Interesse nachgesagt, die Reds wollen nach Sport-Bild-Infos allerdings lediglich 20 Millionen Euro bezahlen, der FC Bayern fordert mindestens das Doppelte.

Quelle: Getty Images

Zudem soll Thiago, der schon seit 2013 in München spielt, im Rahmen der Vertragsverhandlungen den Ärger der Verantwortlichen auf sich gezogen haben. Nachdem dieser auf einen neuen Vierjahresvertrag drängte, Bayern jedoch nur eine Laufzeit über drei Jahre bot, soll ihm der Verein deutlich entgegengekommen sein, ehe der Spieler letztlich um Bedenkzeit bat. Am Ende stand dann die Ansage, er wolle nicht verlängern.

"Wir haben mit ihm seriös verhandelt und haben ihm alle seine Wünsche erfüllt. Doch es sieht so aus, dass er zum Ende seiner Karriere noch einmal etwas Neues machen möchte", sagte Rummenigge zuletzt im Interview mit der Bild. Außerdem stellte er klar, dass ein ablösefreier Abgang keine Option sei: "Wir wollen keinen Spieler im nächsten Jahr kostenlos verlieren."

FC Bayern München: Alaba-Verlängerung hakt wohl am Gehalt - Wunschklubs nicht interessiert?

Mit David Alaba (28) gestaltet sich bei einem weiteren Leistungsträger die Vertragsverlängerung schwierig. Trotz Verhandlungen konnte bisher keine Einigung über eine Ausdehnung des Kontrakts über 2021 hinaus erzielt werden. Wie die Bild berichtet, will der Österreicher mehr als 20 Millionen Euro pro Jahr kassieren, aktuell sind es inklusive Prämien "nur" 15 Millionen Euro.

Sollten sich die Wege von Alaba und dem FC Bayern, für den er seit 2009 spielt, wirklich trennen, strebt der derzeitige Innenverteidiger aber wohl bisher nur einen Wechsel nach zu oder dem in Betracht. Beide sind derzeit aufgrund der Corona-Pandemie allerdings nicht in der Lage, das Gehalt plus die Ablöse von geschätzten 36 Millionen Euro für Alaba aufzubringen.

Quelle: Getty Images

Mit dem FC Chelsea, und haben bereits zahlungskräftigere Teams ihr Interesse hinterlegt, der Klub von Ex-Coach Pep Guardiola soll Alaba zum Wunschspieler für die Defensive erklärt haben. Bereits in den Verhandlungen um den Transfer von Leroy Sane soll der Name Alabas gefallen sein, die Citizens wollten jedoch dem Vernehmen nach nur Kingsley Coman in den Deal integrieren.

Wie bei Thiago gilt, dass Alaba unter keinen Umständen in sein letztes Vertragsjahr gehen soll, Bayern-Trainer Hansi Flick will seinen Abwehrchef auf jeden Fall halten: "Die Wertschätzung ist riesengroß. Man kann in einem Verein, in dem man ausgebildet wurde, seine Karriere beenden. Das kommt nicht mehr allzu oft vor, ich würde mich wahnsinnig freuen."

Dietmar Hamann rät dem FC Bayern zu Thiago-Transfer: "War nie unumstritten"

Didi Hamann hat dem FC Bayern München zum Verkauf von Thiago geraten. "Wenn er unbedingt weg will, sollte der Verein keine allzu großen Anstrengungen mehr unternehmen, ihn zu halten", sagte der 46-Jährige im Interview mit dem Sportbuzzer.

"Für mich war er seit seiner Ankunft 2013 bis auf eine bärenstarke Phase in der vergangenen Vorrunde und über den Winter nie unumstritten. Sicher hat Thiago brillante Momente, ich schaue ihm gerne zu. Aber die harten Fakten sind: Bayern stand mit ihm in keinem Champions-League-Finale", sagte Hamann.

Der ehemalige Nationalspieler sieht für den Spanier in der kommenden Saison nur einen Bankplatz, wenn er denn doch bleiben sollte: "Wenn im Bayern-Mittelfeld um Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Thomas Müller alle fit sind, sitzt er auf der Bank."

Quelle: Getty Images / Goal

Als Ablöse steht offenbar eine Summe von 25 bis 35 Millionen Euro im Raum. In Zeiten von Corona sieht Hamann dies als fairen Deal an. "Unterm Strich ist es für mich immer noch die wahrscheinlichste Variante, dass er zu Liverpool geht", sagte Hamann.

"In meinen Augen würde ein Transfer Sinn machen, weil Jürgen Klopp in seinem Mittelfeld mit Jordan Henderson, Fabinho und Naby Keita eher Arbeitspferde hat und solch einen filigranen Techniker wie Thiago gut gebrauchen könnte", sagte Hamann.

In den englischen Medien wurde in den letzten Tagen ein konkretes Interesse der Reds zwar dementiert, dennoch glaubt Hamann, dass Thiago von irgendeinem Klub eine konkrete Offerte vorliegt. "Ihm lag ein unterschriftsreifer Vertrag der Bayern vor. Es würde mich wundern, wenn er kein großes Angebot in der Hinterhand hätte. Sonst lehnst du das nicht ab", erklärte er.

FC Bayern München - Karl-Heinz Rummenigge attackiert Ultras: "Der Fußball gehört ihnen nicht"

Karl-Heinz Rummenigge hat in einer Interview die Ultra-Gruppierungen in Deutschland kritisiert. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München vermisse eine konstruktive Diskussion, stattdessen würden die Ultras nur Forderungen stellen, ohne selbst Verantwortung zu übernehmen.

"Wir sind jetzt leider an einem Punkt angekommen, an dem ich von den Ultras immer nur lese: Wir fordern dies, wir fordern das", sagte der 64-Jährige in der Sport Bild: "Jetzt wollten sie Mitsprache bei der Debatte um die Verteilung der TV-Gelder. Aber wenn ich immer nur fordere, aber nie bereit bin, Pflichten und Verantwortung zu übernehmen, endet das in einer Einbahnstraße."

Quelle: Imago Images

Rummenigge fordert stattdessen einen konstruktiven Austausch der Ultra-Gruppierungen mit den Klubs: "Wir leben aktuell in einer Kultur, in der sehr viel gefordert wird. Und wenn die Forderungen nicht erfüllt werden, gibt es Zirkus. Das ist doch keine Basis für eine seriöse Diskussion."

"Nun gibt es ein Fan-Bündnis, das sich 'Unser Fußball' nennt. Ich finde, der Name ist etwas anmaßend. Wem gehört der Fußball? Am ehesten noch denen, die ihn spielen - egal, auf welchem Niveau", führte Rummenigge weiter aus. "Die Fans sind Teil des Fußballs, aber er gehört ihnen nicht."

Ex-Trainer Ottmar Hitzfeld traut dem FC Bayern den CL-Triumph zu

Trainer-Galionsfigur Ottmar Hitzfeld (71) kann sich einen Champions-League-Triumph des deutschen Fußballmeisters Bayern München in dieser Saison vorstellen. Der einstige Bayern-Coach sieht Parallelen zu 2001, als die Münchner im Endspiel im Elfmeterschießen gegen den die Oberhand behielten.

Quelle: Getty Images

"Das Viertelfinale war damals der Knackpunkt", betonte der zweimalige Welttrainer in der Sport Bild: "Wir haben 2001 die große Hürde mit Stars wie Roy Keane ausgeschaltet. Danach entstand ein besonderer Spirit, ein Geist in der Mannschaft. Das halte ich genauso diese Saison für möglich."

Der ehemalige Schweizer Nationalcoach äußerte sich auch über den möglichen Viertelfinalgegner des FC Bayern, den FC Barcelona: "Barcelona ist ein großer Name, aber für die Bayern alles andere als unmöglich: Die Spanier tun sich schwer, das Zusammenspiel mit Griezman und Suarez klappt nicht optimal, das Team ist nicht auf dem Zenit. Dennoch ist es ein riesiger Name. Ein Erfolg im Viertelfinale könnte bei den Bayern Kräfte freisetzen."

Quelle: SID

Das Mittelfeld-Puzzle des FC Bayern: Wird Adrian Fein der große Gewinner?

Herkunft und Traumziel trägt Adrian Fein immer mit sich und zwar auf dem linken Arm. Dort prangt das Münchner Kindl, das Wappen seiner Heimatstadt. "Natürlich träume ich davon, eines Tages in der für den FC Bayern zu spielen. Ich bin Münchner und schon seit Kindertagen großer Fan des Klubs", sagte er im September im Interview mit Goal und SPOX.

Damals war Fein, der sich im Alter von sieben Jahren dem FC Bayern angeschlossen hatte, gerade zu seinem zweiten Ausbildungsjahr in Richtung Hamburg aufgebrochen. Davor sammelte er per Leihe beim kleinen SSV erste Erfahrungen in der . Trotz eines zwischenzeitlichen Ausfalls aufgrund eines Muskelbündelrisses überzeugte Fein meist.

Quelle: Getty Images

Und deshalb durfte er sich nun erneut per Leihe für ein weiteres Ausbildungsjahr beim sechsmal so weit entfernten, sicher mehr als sechsmal so berühmten und erstaunlicherweise trotzdem ebenfalls in der 2. Bundesliga tätigen probieren. Dort wechselten sich zunächst gute und stabile Auftritte ab, ehe er genau wie die ganze Mannschaft nach der Corona-Zwangspause immer schwächer wurde.

"Ich habe bisher genau die Schritte gemacht, die für mich richtig waren", sagte Fein dem kicker im Herbst. "Erst der Schritt in den Herren-Fußball, dann der zu einem großen Klub mit Stahlkraft." Die Leihe zum HSV gilt letztlich jedenfalls genau wie die zuvor nach Regensburg als geglückt: Anders als der Klub mit Strahlkraft darf Fein deshalb in die Bundesliga aufsteigen.

FC Bayern München: Ivan Rakitic verteidigt Manuel Neuer nach Urlaubs-Video

Der kroatische Nationalspieler Ivan Rakitic hat Manuel Neuer nach dessen vieldiskutierten Urlaubsvideos verteidigt. Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona verstehe die Aufregung nicht, weil das Lied, welches Neuer, sein Torwarttrainer und Freund Toni Tapalovic und andere Gäste in einer Strandbar in Dubrovnik sangen, mit einem rechtsextremen Hintergrund "nichts zu tun" habe. Das sagte der 32-Jährige gegenüber Sport1.

Quelle: Getty Images

"In dem Video singen sie über die Liebe zu . Man sieht, wie wohl sich Manu fühlt. Mich haben hunderte von Leuten angerufen und mir erzählt, wie dankbar sie sind, dass er da ist", erzählte Rakitic weiter und kam zu dem Schluss: "Es ist schade, was daraus jetzt gemacht wird. Manu hat doch nichts gemacht. Er fühlt sich wohl bei uns und er bringt die Kroaten näher zusammen."