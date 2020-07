FC Bayern: Thiago soll sich bereits von Mitspielern verabschiedet haben - steht Wechsel zum FC Liverpool bevor?

Die Fans des FC Bayern München müssen künftig wohl auf den Zauberfuß von Thiago verzichten. Er soll schon erste Abschiedsgrüße verteilt haben.

Die Anzeichen für einen Abschied von Mittelfeldspieler Thiago Alcantara vom in diesem Sommer verdichten sich. Wie die Münchener Abendzeitung nun berichtet, hat der Spanier schon damit begonnen, sich aus der zu verabschieden.

So soll er seine Mitspieler bei Bayern bereits über seinen Abgang in Kenntnis gesetzt haben, mit dem engsten Kreis auch einen gemeinsamen Abend organisiert haben. Und: Thiago hat sich in den vergangenen Wochen offenbar schon von den deutschen Schiedsrichtern verabschiedet.

FC Bayern: Thiago soll sich auch von Schiedsrichtern verabschiedet haben

Das berichtet neben der AZ auch der kicker. Demnach hat Thiago einem Schiedsrichter-Gespann nach einem der letzten Bundesligaspiele mit auf den Weg gegeben, dass er sich für die vergangenen sieben Jahre bedanken möchte und die deutschen Unparteiischen die besten auf der Welt seien.

Thiago, der 2013 vom nach München gekommen war, hat ein unterschriftsreifes Angebot der Bayern zur Verlängerung seines Ende Juni 2021 auslaufenden Vertrages weiterhin nicht angenommen. Stattdessen mehren sich in den letzten Wochen die Indizien, dass der 29-Jährige noch einmal eine neue Herausforderung in einer neuen Liga suchen möchte. So formulierte es Anfang Juli auch Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge.

Kontakt zum , der in den Spekulationen um die Zukunft Thiagos das heißeste Eisen ist, habe man zu jenem Zeitpunkt allerdings noch nicht gehabt, betonte Rummenigge.

Thiago zum FC Liverpool? Bayern pocht wohl auf 40 Millionen Euro Ablöse

Vergangene Woche berichtete die Bild, dass Trainer Jürgen Klopp den Verantwortlichen des frischgebackenen englischen Meisters einen Kaufbefehl für Thiago erteilt habe und der spanische Nationalspieler auch gerne zu den Reds wechseln würde. Problematisch sind aber wohl noch die unterschiedlichen Ablösevorstellungen: Liverpool soll aktuell 25 Millionen Euro bieten, Bayern jedoch 40 Millionen Euro fordern.

Klar ist indes: Wenn Thiago geht, wollen die Bayern ihn noch in diesem Sommer verkaufen. Einen Spieler seines Formats nach Ablauf seines Vertrages in einem Jahr ablösefrei zu verlieren, wäre inakzeptabel, betonte Rummenigge.

Thiago hat bis dato 231 Pflichtspiele für Bayern absolviert. Anfang dieser Woche hat er mit dem Team von Trainer Hansi Flick die Vorbereitung auf die Fortsetzung der Champions-League-Saison Anfang August aufgenommen. Bayern trifft zunächst im Rückspiel des Achtelfinals zuhause auf den und hat nach dem 3:0-Hinspielsieg im Februar in London beste Karten auf den Einzug ins Finalturnier in Lissabon. Das Endspiel soll am 23. August steigen.