FC Bayern München, News und Gerüchte: Manuel Neuer kurz vor Vertragsverlängerung? Thomas Müller spricht sich für Bundesliga-Fortsetzung aus

In Sachen Vertragsverlängerung von Manuel Neuer könnte es bald eine Lösung geben und Thomas Müller spricht sich für eine Fortsetzung der Saison aus.

Die Diskussion um eine mögliche Vertragsverlängerung von Manuel Neuer beherrscht weiterhin die Schlagzeilen beim . Nun sollen sich beide Parteien in den Gesprächen angenähert haben.

Unterdessen befürwortet Thomas Müller eine Fortsetzung der aktuell unterbrochenen -Saison und würde dabei sogar in Quarantäne spielen.

ℹ @CorentinTolisso wurde heute erfolgreich am Bandapparat des linken Außenknöchels operiert. Er wird in rund vier Wochen mit dem Aufbautraining beginnen.



Außerdem: Corentin Tolisso wird den Bayern wochenlang fehlen.

Vertragsverlängerung? FC Bayern und Manuel Neuer nähern sich wohl an

In Sachen Vertragsverlängerung von Manuel Neuer könnte es zwischen dem Kapitän und dem FC Bayern München bald eine Einigung geben. Wie die Sport Bild berichtet, haben sich der 34-Jährige und der deutsche Rekordmeister in den Gesprächen angenähert.

Die Verlängerung des 2021 auslaufenden Vertrages sei nach Informationen des Blatts sowohl von Seiten des Spielers als auch des Vereins "sehr wahrscheinlich."

In einem Aspekt bei den Vertragsverhandlungen geht es dem Bericht zufolge unter anderem um die von Neuer gewünschte größere Wertschätzung. Das neue Vertragsangebot soll allerdings nicht nochmal finanziell aufgebessert werden.

FC Bayern München - Thomas Müller befürwortet Fortsetzung der Bundesliga-Saison: "Wenn es sein muss, auch in Quarantäne"

Thomas Müller hat sich für eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison ausgesprochen, sofern dies "mit den Gesetzen und Regeln" bezüglich der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie vereinbar sei. Der Angreifer des FC Bayern München betonte, dass die Profis zur Not auch in Quarantäne spielen würden.

"Es ist völlig klar, dass der Fußball sich nahezu allen Regeln unterwerfen würde, die nötig sind, um zu spielen", sagte Müller in einem Interview mit der Sport Bild. "Solange die Regeln mit den Gesetzen und Vorschriften vereinbar sind, werden wir Profis spielen. Wenn es sein muss auch in Quarantäne."

Zudem betonte Müller die wirtschaftliche Bedeutung des Fußballs: "Es ist ja nicht so, dass wir in der Freizeit zum Spaß Fußball spielen. Man darf nicht vergessen: Es ist nicht nur unser Job, es hängen am ganzen Fußballgeschäft auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze dran."

Sollte die aktuelle Spielzeit wider Erwarten doch noch abgebrochen werden müssen, könnte der FC Bayern womöglich auch ohne die Saison zu beenden zum Meister erklärt werden. In solch einem Fall "ist für uns aus sportlicher Sicht alleine entscheidend, dass wir an der Tabellenspitze stehen", sagte der 30-Jährige. "Ob der Titel uns dann in dieser speziellen Situation offiziell anerkannt werden würde oder nicht, ist für mich nicht relevant."

Corentin Tolisso fehlt FC Bayern nach Knöchel-OP wochenlang

Weltmeister Corentin Tolisso wird dem deutschen Rekordmeister Bayern München wochenlang fehlen. Wie der Bundesliga-Tabellenführer am Dienstag bekannt gab, wurde der 25-jährige Franzose erfolgreich am Bandapparat des linken Außenknöchels operiert.

Der FC Bayern geht davon aus, dass der Mittelfeldspieler in vier Wochen mit dem Aufbautraining beginnen kann.