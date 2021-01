FC Bayern München heute: Coman fehlt womöglich gegen Mainz, Real macht wohl bei Alaba ernst - News zum FCB

Kingsley Coman fehlt womöglich beim ersten Spiel des Jahres gegen Mainz, während Real bei David Alaba wohl ernst macht. Die News zum FC Bayern.

Der startet mit einem Heimspiel gegen in das Jahr 2021. Die Bundesligapartie steigt nach der kurzen Weihnachtspause am 3. Januar und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Beim ersten Spiel des Jahres müssen die Münchner womöglich ohne Flügelstürmer Kingsley Coman auskommen. So musste der Franzose offenbar das Mannschaftstraining am Freitag früher beenden.

Neue Spekulationen gibt es derweil um David Alaba. Demnach möchte angeblich eine Verpflichtung des Österreichers, dessen Vertrag in München zum Saisonende ausläuft, möglichst zeitnah abschließen.

FC Bayern München: Kingsley Coman droht gegen Mainz auszufallen

Kingsley Coman droht das Bundesligaspiel seines FC Bayern München gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag zu verpassen. Laut der Bild musste der 24-jährige französische Flügelstürmer das Mannschaftstraining am Freitag bereits nach fünf Minuten abbrechen.

Coman leidet an einer Muskelzerrung und hatte schon an den beiden Tagen zuvor nur individuell trainiert. Nach dem Abbruch des Mannschaftstrainings am Freitag habe er dem Bericht zufolge nur noch einige Laufübungen absolviert.

FC Bayern München: Pressekonferenz mit Trainer Hansi Flick

Vor dem Spiel gegen Mainz stellt sich Trainer Hansi Flick bei einer Pressekonferenz am Samstag um 13.30 Uhr den Fragen der Journalisten. Bei Goal findet ihr alle wichtigen Aussagen.

FC Bayern: Real Madrid will Verpflichtung von David Alaba offenbar zeitnah abschließen

Real Madrid will eine ablösefreie Verpflichtung von David Alaba (28) für den kommenden Sommer offenbar so rasch wie möglich abschließen. Die spanische Zeitung Marca spekuliert bereits über konkrete Details eines möglichen Vertrags.

Demnach bietet Real dem Innenverteidiger einen Vertrag über vier Jahre mit einem Jahresgehalt von rund zehn Millionen Euro netto. Da sein Vertrag im Sommer endet, darf Alaba seit 1. Januar offiziell mit anderen Klubs verhandeln.

