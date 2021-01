FC Bayern München, News und Gerüchte: Top-Talent Rhein verlängert, Müller fährt nicht zu Olympia - alle Infos zum FCB heute

Müller wird Deutschland nicht bei Olympia vertreten, Top-Talent Rhein verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern München. Die FCB-News heute.

Rekordmeister FC Bayern München am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.



FC Bayern München, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Bayern: Torben Rhein verlängert beim FCB

Gute Nachrichten für den FC Bayern: Mit Torben Rhein hat ein Top-Talent vom Campus seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

"Der FC Bayern hat ein hoffnungsvolles Talent langfristig gebunden", steht zwar in der am Donnerstag herausgegebenen Pressemitteilung des Vereins, nach Informationen von Goal und SPOX ist das neue Arbeitspapier aber nur bis zum 30. Juni 2022 gültig.

Rhein, derzeit Kapitän der U19, soll nach der Wiederaufnahme des coronabedingt lahmgelegten Spielbetriebs in der Youth League auf sich aufmerksam machen, ehe er zur U23 in die 3. Liga stößt, um in die Rolle von Angelo Stiller (19) zu schlüpfen, der im Sommer zur TSG Hoffenheim wechselt.

FC Bayern München: Thomas Müller fährt nicht zu Olympia

Bayern-Star Thomas Müller wird bei Olympia 2021 in Tokio nicht für Deutschland auflaufen. Das bestätigte der 31-Jährige bei einem Clubhouse-Talk, an dem am Mittwochabend neben Müller auch Mats Hummels, Christoph Kramer und Max Kruse teilnahmen.

Bei „Clubhouse“ bestätigt Müller, dass er nicht auf der Olympia-Liste der NADA steht. Hummels ist dabei. Kruse stellt die Fragen und bewirbt sich somit indirekt für eine Reporter-Karriere nach dem Fußball. Was für ne Runde 😄 @SPORT1 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 27, 2021

Kruse stellte dabei Müller und Hummels die Frage, ob sie denn an den Spielen im kommenden Sommer teilnehmen werden. Müller antwortete daraufhin, dass er nicht auf der vorläufigen Liste von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz stehe, die der Anti-Doping-Agentur NADA im Vorfeld gemeldet werden muss.

Hummels dagegen stehe sehr wohl auf dieser Liste, der BVB-Verteidiger könnte damit möglicherweise bei Olympia für Deutschland spielen.

Toni Kroos: "Real Madrid einen kleinen Tick bekannter als Bayern"

Der frühere Bayern-Profi Toni Kroos hat erklärt, wie er das weltweit enorm hohe Ansehen seines Vereins Real Madrid wahrnimmt.

"Egal, wo du mit Real hinreist, wenn du die Reaktion der Leute siehst, sei es China, USA oder auch einfach nur 300 Kilometer weiter weg, da merkst du, dass Real Madrid kommt und nicht irgendein anderer Verein", sagte Kroos beim Tomorrow-Podcast.

Bild: Getty

Im Vergleich zu Bayern könne man sagen, dass "Real nochmal einen kleinen Tick größer und auch bekannter ist auf der Welt, vielleicht auch durch die Historie an internationalen Titeln." Allerdings sei auch der FCB, von dem Kroos 2014 nach Madrid wechselte, "ein Riesen-Verein, der Real in kaum etwas nachsteht, das durfte ich ja viele Jahre miterleben und beurteilen."

FC Bayern: Parma und Everton wohl mit Angeboten für Joshua Zirkzee

Sturmtalent Joshua Zirkzee könnte den FC Bayern München an den letzten Tagen des Winter-Transferfensters noch verlassen. Wie Sky berichtet, haben der italienische Erstligist AC Parma und der englische Erstligist FC Everton Interesse an Zirkzee.

Bild: imago images

Beide Vereine haben demnach bereits ein konkretes Angebot in München hinterlegt und wollen den 19-Jährigen inklusive Kaufoption beziehungsweise Kaufpflicht ausleihen. Für Zirkzee kämen dem Bericht zufolge beide Klubs als neuer Arbeitgeber infrage.

Zirkzee ist beim FCB hinter Robert Lewandowski und Eric Maxim Choupo-Moting nur die Nummer drei im Angriff. In der laufenden Saison kam er bis dato nur auf drei Bundesliga-Einsätze.

FC Bayern München wollte einst Werders Romano Schmid holen

Inzwischen spielt Romano Schmid in der Bundesliga für Werder Bremen. Einst hätte der Offensivspieler auch zum FC Bayern München wechseln können.

"Ich war sogar für ein Gespräch an der Säbener Straße", sagte der 21-Jährige dem kicker . Auf den Zeitpunkt ging Schmid nicht genauer ein, betonte jedoch, dass er sich seinerzeit noch nicht bereit gefühlt habe für einen Wechsel zum Rekordmeister.

Anfang 2019 war der Österreicher von RB Salzburg nach Bremen gewechselt, kommt nach eineinhalb Leih-Jahren beim Wolfsberger AC mittlerweile immer besser in Schwung. In den letzten zehn Pflichtspielen von Werder kam Schmid stets zum Einsatz.

FC Bayern München: Die besten Vorlagengeber des FCB in dieser Bundesliga-Saison

Name Position Vorlagen Thomas Müller Mittelfeld / Angriff 10 Joshua Kimmich Mittelfeld 9 Kingsley Coman Mittelfeld / Angriff 8 Robert Lewandowski Angriff 5 Leroy Sane Mittelfeld / Angriff 5

FC Bayern: Die nächsten Termine im Spielplan: