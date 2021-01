FC Bayern München, Gerüchte und News: Gespräche mit Boateng wohl spätestens im März, Villarreals Torres als Alaba-Nachfolger im Visier? Alle Informationen zum FCB heute

Der FC Bayern ist am Sonntag in der gegen Schalke 04 (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) gefordert. Vor der Begegnung beherrschen jedoch insbesondere die Gerüchte um mögliche Alaba-Nachfolger und eine Verlängerung mit Jerome Boateng die Schlagzeilen.

Bundesligist Bayern München am Samstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.



, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Die Bayern wollen Jamal Musiala unbedingt langfristig binden. Noch allerdings laufen die Verhandlungen mit dem Teenager.

Ex-Bayern-Star Willy Sagnol (43) hat den zuletzt kriselnden FCB-Verteidiger Benjamin Pavard (24) in Schutz genommen. Pavard sei "einer der besten auf seiner Position, hinter Alexander-Arnold [ , Anm. d. Red.]", sagte Sagnol gegenüber Eurosport.fr. "Pavard hat zahlreiche Qualitäten, die ihm in seiner ersten Saison bei Bayern viel geholfen haben", führte er aus.

Auch wenn er "vielleicht nicht der beste Spieler auf dem Platz" sei, sei Pavard "so breit aufgestellt", dass er nicht durch "eine herausragende Stärke" glänze. Der Franzose sei "sehr komplett", werde aber unterschätzt, weil es "schwer ist zu benennen, was er besonders gut macht."

"Er ist konstant in seinen Leistungen, gründlich und er arbeitet sehr hart. Er hat vielleicht leichte Defizite im Zweikampf, aber wirklich nur leichte", führte Sagnol aus.

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den abwanderungswilligen David Alaba beobachtet der FC Bayern auch Spaniens . Wie Sport1 berichtet, soll der deutsche Rekordmeister Interesse an Pau Torres vom bekunden.

Für den FC Bayern interessant macht ihn offenbar, dass er genauso wie Alaba - der seinen Vertrag beim Tabellenführer auslaufen lässt und mit einem Transfer zu Real Madrid in Verbindung gebracht wird - Linksfuß ist.

Ein Transfer des 24-Jährigen könnte sich allerdings als schwieriges Unterfangen herausstellen: Wie The Athletic berichtet, sollen sich auch , der , und der um die Dienste Torres' bemühen.

Bereits seit der letzten Saison gehört Torres in Villarreal zu den Stammspielern. Um ihn unter Vertrag zu nehmen, müsste der FC Bayern deshalb wohl tief in die Tasche greifen: Der Marktwert des spanischen Nationalspielers (sieben Einsätze) liegt aktuell bei 50 Millionen Euro.

Zwei ausländische Vereine dürfen sich offenbar berechtigte Hoffnungen auf eine Leihe von FCB-Stürmer Joshua Zirkzee machen. Wie der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, befindet sich der FC Bayern in Verhandlungen mit dem und Parma Calcio.

Parma and Everton are still in talks with Bayern Münich to sign Joshua Zirkzee. Negotiations on but no agreement reached yet. 🔵 #Parma #EFC