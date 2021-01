FC Bayern München, News und Gerüchte: Zwei Ex-FCB-Stars sagen wohl Hertha ab, Lazio an Mai dran? Alle Bayern-Infos heute

Zwei frühere Spieler von Bayern München sollen Hertha BSC abgesagt haben, Rummenigge erklärt seine spezielle Maske. Alle News zum FCB heute.

Rekordmeister am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.



Bayern München, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Montag: Müller wirbt für Boateng-Verbleib

Sonntag : Spekulationen um Juve-Star Bernardeschi

Samstag: Sagnol stärkt Pavard den Rücken

Freitag: Tolisso fehlt gegen Schalke

FCB: Ex-Bayern-Stars Shaqiri und Perisic sagten wohl ab

Xherdan Shaqiri ( ) und Ivan Perisic ( ) hatten wohl die Möglichkeit, in die zurückzukehren. Wie Sky berichtet, war Hertha BSC an den beiden früheren Bayern-Stars interessiert.

Bild: imago images / Sven Hoppe

Mehr Teams

Sowohl Perisic als auch Shaqiri sollen den Berlinern allerdings abgesagt haben. Der Kroate war vergangene Saison von Inter Mailand an die Bayern verliehen worden und trug seinen Teil zum Gewinn des Triples bei, der Schweizer spielte von 2012 bis 2015 beim FCB.

Bayern München - an FCB-Talent Lars Lukas Mai interessiert?

Bayerns Abwehrtalent Lars Lukas Mai, aktuell an den Zweitligisten verliehen, steht angeblich beim italienischen Topklub Lazio Rom auf dem Zettel. Das berichtet Calciomercato.

Demnach soll Mai bei den Römern einer von drei Kandidaten als Verstärkung für die Innenverteidigung sein. Der 20-Jährige hat sich bei Darmstadt einen Stammplatz erkämpft und besitzt in München noch einen Vertrag bis 2023.

Auch Bayern München bekommt noch Geld: Barca hat über eine Milliarde Euro Schulden

Der FC Barcelona hat seinen jährlichen Finanzbericht vorgestellt und dabei die Gesamt-Verbindlichkeiten des Klubs auf rund 1,2 Milliarden Euro beziffert. Die Corona-Pandemie und die Transferausgaben des Vereins haben dabei in der jüngeren Vergangenheit die finanzielle Situation des Vereins deutlich verschlechtert.

Doch auch die Gehälter, die Barca zahlt, sind angesichts der Lage des Vereins sehr hoch: 74 Prozent der Einnahmen des Klubs werden für die Spieler, Trainer und Mitarbeiter wieder ausgegeben. In den vergangenen Monaten hatte sich der Klub darum bemüht, die Spieler zu einem teilweisen Gehaltsverzicht zu bewegen.

Bild: Imago Images / Poolfoto

Für Transfers aus der Vergangenheit muss Barca immer noch insgesamt 126 Millionen Euro in Raten zahlen. Darunter sind 29 Millionen, die Liverpool noch für Philippe Coutinho bekommt, 16 Millionen Euro für für Frenkie de Jong und knapp zehn Millionen Euro für Bordeaux für Malcom. Diese drei Raten sind Ende Juni dieses Jahres fällig. Auch der FC Bayern München bekommt in Zukunft noch knapp elf Millionen Euro für Arturo Vidal.

FC Bayern - Rummenigge erklärt das Tragen der speziellen Maske gegen Schalke

Beim 4:0-Sieg des FC Bayern München auf Schalke am Sonntag sorgte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge auf der Tribüne für Aufsehen, als er für kurze Zeit eine ganz besondere Schutzmaske trug, die an eine Taucherbrille erinnerte.

Es handelte sich dabei um ein Produkt der österreichischen Firma Edera Safety, das für Gehörlose entwickelt wurde, damit sie beim Tragen einer Maske die Mimik ihres Gegenübers sehen können. Rummenigge erklärte: "Wir wollen mit dem Thema sehr seriös und vorbildlich umgehen. Und bei mir war es ja oft so, dass im Fernsehen zu sehen war, dass mir die Maske unter die Nase gerutscht ist. Als Brillenträger habe ich – wie wahrscheinlich viele andere auch – das Problem, dass meine Brille immer beschlägt, wenn ich eine Maske trage. Das sollte bei dieser Maske nicht der Fall sein – war es aber leider doch. Deswegen bin ich auf Schalke dann zu einer herkömmlichen FFP2-Maske zurück."

Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter...#S04FCB pic.twitter.com/6S5pJn9fe5 — Thomas Poppe (@DerPoppe) January 24, 2021

Für das Problem der beschlagenden Brille will Rummenigge künftig im Stadion eine neue Strategie anwenden: "Leider habe ich noch keine Maske gefunden, die den gesundheitlichen sowie politischen Anforderungen UND zugleich meinen Anforderungen genügt. Weil ich die Spiele ungetrübt schauen möchte, mache ich es jetzt so, dass ich ohne Brille schaue – und die dann immer aufsetze, sobald es Richtung Strafraum geht."

FC Bayern München: Die besten Torschützen des FCB in der laufenden Saison

Torschütze Anzahl der Treffer Robert Lewandowski 23 Thomas Müller 9 Serge Gnabry 4 Leroy Sane 4 Jamal Musiala 3 Kingsley Coman 2 Leon Goretzka 2 Joshua Kimmich 2 David Alaba 2

FC Bayern München: Der Spielplan in den nächsten Tagen