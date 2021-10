FC Bayern München: Lucas Hernandez wird vom spanischen Gericht vorgeladen - Verstoß gegen Kontaktverbot

Aufgrund des Verstoßes gegen ein Kontaktverbot muss sich Bayern-Verteidiger Lucas Hernandez in Kürze vor Gericht verantworten.

Der französische Nationalspieler Lucas Hernandez (25) vom FC Bayern München muss sich am 19. Oktober vor der spanischen Justiz verantworten. Laut einem Goal und SPOX vorliegenden Gerichtsbeschluss des Madrider Strafgerichts 32 vom 14. September 2021 liegt ein "Verstoß gegen ein Urteil oder eine einstweilige Verfügung" vor.

Bei besagtem Urteil handelt es sich um ein Kontakt- und Annäherungsverbot von Hernandez gegenüber seiner Frau Amelia de la Osa Lorente, welches ursprünglich vom Strafgericht 35 im Februar 2017 verhängt worden war.

Nach Verstoß gegen Kontaktverbot: Hernandez wird vom Gericht vorgeladen

Der Beschluss wurde in Folge einer handgreiflichen Auseinandersetzung auf offener Straße zwischen den beiden verhängt. Nachdem sich die beiden versöhnt hatten, verstieß der Franzose gegen das offenbar noch gültige Verbot. Festgestellt wurde das Ganze am 13. Juni 2017, als das Paar aus den Flitterwochen zurückkam und am Madrider Flughafen abgefangen wurde.

Hernandez wurden daraufhin 31 Tage gemeinnützige Arbeit auferlegt, doch der Franzose hielt sich nicht an diese Vorgabe. Nun könnte dies weitere Konsquenzen nach sich ziehen.

Der vorliegende Gerichtsbeschluss besagt, dass Hernandez "um 11 Uhr am 19. Oktober 2021 vor diesem Gericht erscheinen muss, damit er sich innerhalb von zehn Tagen freiwillig in eine Justizvollzugsanstalt seiner Wahl begibt". Gegen den Beschluss haben die Anwälte von Hernandez Einspruch eingelegt.

Auf Nachfrage von Goal und SPOX wollte ein Sprecher des FC Bayern München keine Stellungnahme zu diesem Thema abgeben.