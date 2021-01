FC Bayern: Thomas Müller legt sich mit Reporterin an - Entschuldigung auf Instagram

Thomas Müller war nach Bayerns Pokalpleite in Kiel ziemlich angefressen - das bekam auch eine Reporterin zu spüren.

Thomas Müller hat sich nach dem Ausscheiden seines FC Bayern in der 2. Runde des DFB-Pokals bei verbal mit einer Reporterin der ARD angelegt.

Valeska Homburg fragte nach der Stimmung in der Kabine und lachte dabei etwas, woraufhin Müller erwiderte: "Was denken Sie? Sie lachen jetzt hier!"

Müller nach DFB-Pokalpleite: "Sind bedient!"

Homburg versuchte sich zu rechtfertigen ("Ich lache nicht. Ich nehme das sehr ..."), woraufhin ihr Müller ins Wort fiel und meinte: "Natürlich haben Sie gelacht!"

Anschließend fragte Homburg nach Erklärungsversuchen für die Blamage. Müller beruhigte sich und sagte: "Nein, da gab es noch gar nichts. Die Stimmung ist dementsprechend. Wir sind natürlich bedient, das können Sie sich natürlich vorstellen."

Noch in der Nacht entschuldigte sich der Bayern-Star auf Instagram bei der Reporterin: "Glückwunsch an dieser Stelle an Holstein Kiel zum Weiterkommen, das ging bei all dem Frust vorhin im Interview ein wenig unter. Valeska Homburg, das hätten wir wohl beide etwas besser hinkriegen können - nichts für ungut", schrieb der 31-Jährige.