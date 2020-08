FC Barcelona vs. FC Bayern München: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER, Aufstellung - alles zur Übertragung der Champions League

Der FC Bayern München muss im Viertelfinale der UEFA Champions League gegen den FC Barcelona ran. Alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Deutscher Meister gegen spanischer Vizemeister, Viertelfinale der : Im Spiel um das Halbfinale treffen am Freitagabend (14. August) der und der aufeinander.

Der FC Bayern München hat in dieser Champions-League-Saison alles andere als enttäuscht. Sechs Gruppenspiele und auch die beiden Achtelfinalduelle mit Chelsea gingen allesamt an die Münchner, die damit noch ungeschlagen sind. Doch auf die Mannschaft von Hansi Flick wartet nun ein richtiger Prüfstein.

Der FC Barcelona hat auf der Zielgeraden des spanischen Meisterkampfs gegenüber Erzrivale den Kürzeren gezogen und droht nun ohne Titel zu bleiben. Das Team von Quique Setien ist in keiner überragenden Form und hofft wieder einmal auf eine Gala von Superstar Lionel Messi.

Mehr Teams

FC Barcelona vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Champions League am Freitag. Und: Alle Infos zu LIVE-TICKER, Highlights, Aufstellungen, usw.

FC Barcelona vs. FC Bayern München heute live: Das Champions-League-Viertelfinale auf einen Blick

Duell FC Barcelona - FC Bayern München Runde Champions-League-Viertelfinale Datum 14. August 2020 | 21 Uhr Ort Estadio da Luz, Lissabon (Portugal) Zuschauer keine Zuschauer (Geisterspiel)

FC Barcelona vs. FC Bayern München heute live im TV sehen: Alle Informationen zur Übertragung

Der FC Barcelona und der FC Bayern München bestreiten das dritte Viertelfinale dieser kuriosen Saison in der Champions League. In diesem Jahr gibt es nur ein einziges Duell in der K.o.-Runde, weswegen nach 90 Minuten zwischen beiden Teams feststehen wird, wer ins Halbfinale einzieht. Notfalls muss eine Verlängerung oder sogar ein Elfmeterschießen her.

The UCL 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡𝙨 begin in Lisbon on Wednesday 😬

One leg. Straight knockout 👊



Will Barça or Bayern make it 6⃣ or will there be a new name on the 🏆❓#UCL pic.twitter.com/Z6ORupP4UT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 11, 2020

Die Frage aller Fragen bei Fans der Katalanen und des deutschen Rekordmeisters ist, wo denn das Spiel heute live im TV kommt. Wir von Goal beantworten diese Frage ausführlich und detailliert.

FC Barcelona vs. FC Bayern München heute live im TV bei Sky sehen

Sky ist heute dafür verantwortlich, dass das Spiel FC Barcelona vs. FC Bayern München im Fernsehen gezeigt wird. Der Pay-TV-Sender hält die Rechte am heutigen Viertelfinale und strahlt die Begegnung sogar exklusiv aus.

Barca gegen Bayern München, eines der Top-Spiele im Viertelfinale, wird in voller Länge bei Sky gezeigt. Um 21 Uhr geht's in Lissabon los, ab 19.30 Uhr könnt Ihr aber bereits die Vorberichte verfolgen. Hier folgen ein paar Details zur Übertragung:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start : 20.55 Uhr (Vorberichtsendung bereits ab 19.30 Uhr)

: 20.55 Uhr (Vorberichtsendung bereits ab 19.30 Uhr) Sender : Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Kommentator: Wolff Fuss

Eine Konferenzschaltung wird es an diesem Freitagabend nicht geben, da kein anderes Viertelfinale parallel stattfindet. Dies hat natürlich den Grund, dass alle Begegnungen in Lissabon ausgetragen werden.

Sky ist, wie bereits erwähnt, der einzige Sender, der heute bei Barca vs. FC Bayern die TV-Kameras am Start hat. Um allerdings bei Sky mit dabei sein zu können, braucht Ihr ein Kundenabonnement. Dieses ist kostenpflichtig und kann über verschiedene Pakete abgeschlossen werden.

Im Free-TV wird das Spiel der Münchner heute gar nicht gezeigt, weil dort keine Rechte vorliegen. Dagegen lichten zwei Online-Anbieter die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM ab.

Quelle: Imago Images / ActionPlus

FC Barcelona vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM schauen: So funktioniert's

Barca gegen Bayern, Blaugrana gegen Stern des Südens, gegen : Im LIVE-STREAM läuft der CL-Kracher FC Barcelona vs. FC Bayern München heute live und in voller Länge bei gleich zwei Anbietern.

FC Barcelona vs. FC Bayern München heute live bei DAZN im LIVE-STREAM?

Das Spiel FC Barcelona gegen FC Bayern München wird heute nicht im LIVE-STREAM von DAZN gezeigt. Im Kampf um die Übertragungsrechte dieser Begegnung hatte ein anderer Kanal - nämlich Sky - das Vorrecht und DAZN zog den Kürzeren.

Zwar strahlt der Ismaninger Sender nicht diese Begegnung aus, dafür werden alle anderen Viertelfinalspiele, beide Halbfinals und das Endspiel dort im LIVE-STREAM zu sehen sein.

Bricht Lewandowski diese Saison den Rekord vom 🐐& Mr. Champions League? Und das bei weniger Spielen?! 🔥👑 pic.twitter.com/thUiP0sI89 — DAZN DE (@DAZN_DE) August 11, 2020

FC Barcelona vs. FC Bayern München heute live im Stream bei Sky Go sehen

Sky wartet auch im Internet mit seinem Streamingportal auf und bietet dort die Chance, FC Barcelona vs. FC Bayern München heute ganz anzuschauen. Sky Go überträgt das Champions-League-Spiel um 21 Uhr in voller Länge im Stream.

Hier müsst Ihr nichts weiter tun, als mit Eurem bestehenden Sky-Go-Abonnement auf den Beginn des LIVE-STREAMs zu warten und dann Fußball heute live zu genießen. Nachteil: Ihr braucht ein Abo bei Sky und dieses muss langfristig gebucht sein.

FC Barcelona vs. FC Bayern München heute live im Stream von Sky Ticket sehen

Hier wiederum hat Sky Ticket seinen großen Vorteil: Das ebenfalls von Sky offerierte Angebot kann dann gebucht werden, wenn es gebraucht wird. Sky Ticket hat FC Barcelona vs. FC Bayern München heute live im Stream im Angebot.

Wenn Ihr wirklich nur dieses Spiel heute schauen wollt, dann könnt Ihr Euch heute dort anmelden und Fußball live anschauen. Hier geht's direkt zum Buchungsvorgang eines der beiden Abos.

Monatsticket : 9,99 Euro im ersten Monat - 29,99 Euro monatlich ab dem zweiten Monat - Abo jederzeit monatlich kündbar

: 9,99 Euro im ersten Monat - 29,99 Euro monatlich ab dem zweiten Monat - Abo jederzeit monatlich kündbar Tagesticket: Sky Ticket 24 Stunden gültig - einmalig 9,99 Euro

Quelle: Getty Images

FC Barcelona vs. FC Bayern München heute nicht live im TV und LIVE-STREAM? Die Highlights oder der LIVE-TICKER

FC Barcelona vs. FC Bayern München wird heute Abend ausschließlich bei Sky live im TV und LIVE-STREAM gezeigt. Das heißt für Euch, dass Ihr die Begegnung keinesfalls live und in voller Länge anschauen könnt? Dann muss natürlich schnell eine Alternative her.

Um die Partie heute dennoch in voller Länge verfolgen zu können, empfehlen wir den LIVE-TICKER von Goal. Dieser ist kostenlos für jeden empfangbar und beginnt ab 20.15 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Während den vollen 90 Minuten erfahrt Ihr, was sich in Lissabon abspielt und welches Team in Führung liegt. Aber: Auch Gelbe Karten, Wechsel und Großchancen bekommt Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal direkt auf Euer Mobilgerät. Hier direkt reinklicken!

Ist ein Ticker nichts für Euch, weil Ihr gerne Bilder aus Lissabon sehen wollt? Dann könnt Ihr mit dem Streamingdienst DAZN die besten Szenen der Begegnung FC Barcelona vs. FC Bayern München heute 40 Minuten nach Abpfiff einsehen. Dafür benötigt Ihr zwar ein Abonnement bei DAZN, anders als bei Sky gibt es dort aber einen Gratismonat. Dieser beschert Euch 30 Gratistage und somit auch kostenlosen Einblick in die Highlights zu Barca vs. Bayern. Einfach hier direkt bei DAZN anmelden und Highlights anschauen. Übrigens: DAZN zeigt die Champions League nur für alle Kunden in Deutschland und Österreich in voller Länge im LIVE-STREAM oder in den Highlights.

Quelle: imago images / Markus Ulmer

FC Barcelona vs. FC Bayern München heute live: Die Aufstellung der Teams

Um 20 Uhr wird hier die Aufstellung des FC Barcelona und auch die des FC Bayern erscheinen.

FC Barcelona vs. FC Bayern München heute live: Das letzte Duell in der Champions League

Im letzten Aufeinandertreffen zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München gingen die Katalanen im Halbfinale 2014/15 als Sieger hervor. Das Hinspiel in Barcelona gewannen Messi und Co. mit 3:0, um sich dann in München eine 2:3-Niederlage leisten zu können.

Datum : 12. Mai 2015

: 12. Mai 2015 Ergebnis : FC Bayern München vs. FC Barcelona 3:2 (1:2)

: FC Bayern München vs. FC Barcelona 3:2 (1:2) Tore: 1:0 Benatia (7.), 1:1 Neymar (15.), 1:2 Neymar (29.), 2:2 Lewandowski (59.), 3:2 Müller (74.)

Quelle: Getty Images

FC Barcelona vs. FC Bayern München heute live: Der Champions-League-Spielplan auf einen Blick

Runde Begegnung Halbfinale 1 PSG vs. Halbfinale 2 FC Barcelona / FC Bayern München vs. / Finale noch offen

FC Barcelona vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung auf einen Blick