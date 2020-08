FC Barcelona vs. FC Bayern München: Sky oder DAZN - wer überträgt die Champions League heute live?

Champions League, Viertelfinale: FC Barcelona vs. FC Bayern München. Wer überträgt die Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM? Sky oder DAZN?

Spitzenspiel der Champions-League-Viertelfinals: Der FC Barcelona spielt gegen den . Die Partie wird heute Abend um 21 Uhr angepfiffen.

Wenn Lionel Messi gegen Robert Lewandowski spielt, dann möchte das jeder Fußballfan sehen. Doch welchen Sender oder welchen LIVE-STREAM muss ich einschalten, um die heute Abend live zu sehen?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, ob Sky oder DAZN das Spiel zwischen dem und dem FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM überträgt. Wer wissen will, wo alle anderen Spiele übertragen werden, dem haben wir hier einen separaten Artikel verlinkt.

Sky oder DAZN? Wer überträgt FC Barcelona gegen FC Bayern München? Die Details

Wettbewerb UEFA Champions League (Viertelfinale) Datum 14. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Lissabon Schiedsrichter Skomina, Damir

Sky oder DAZN? Wer überträgt FC Barcelona gegen FC Bayern München? Die Übertragungsrechte der CL

Die UEFA hat für diese Saison die Übertragungsrechte der Königsklasse ausschließlich an Sky und DAZN verkauft. Alle Spiele dieses Wettbewerbs werden live und in voller Länge deutschsprachig entweder im Pay-TV oder im LIVE-STREAM gezeigt. In diesem Jahr hat Sky für jede Runde bis zum Viertelfinale das Erstwahlrecht an der Übertragung, sprich der Sender aus Unterföhring darf die Top-Partie exklusiv übertragen. Da mit dem FC Bayern der erfolgreichste deutsche Verein noch dabei ist, ist Sky die Wahl sicherlich einfach gefallen. Barca gegen Bayern läuft heute also nur bei Sky!

FC Barcelona gegen FC Bayern München heute live im TV sehen: So geht's

Sky geht bereits ab 19.30 Uhr auf Sky Sport HD 1 auf Sendung. Sebastian Hellmann moderiert zusammen mit den Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer den Vorbericht, Wolff Fuss wird das Spiel heute kommentieren. Um Sky sehen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben. Aktuell bietet Sky das Sport-Paket für 17,50 Euro im Monat an, wofür Ihr allerdings einen Sky-Receiver benötigt. Die genauen Infos zu den Preisen und dem Inhalt dieses Pakets findet Ihr hier.

FC Barcelona gegen FC Bayern München heute im LIVE-STREAM sehen: DAZN oder Sky?

Falls Ihr gerade unterwegs seid, könnt Ihr die Champions League auch im LIVE-STREAM verfolgen. Hier gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten abhängig davon, ob Ihr Sky-Kunde seid oder nicht. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

FC Barcelona gegen FC Bayern München heute im LIVE-STREAM: Sky Go

Als Sky-Kunde habt Ihr jederzeit Zugriff auf Sky Go. Die App gibt es als kostenlosen Download in den jeweiligen Stores und ist für diverse mobile Endgeräte kompatibel. Um die Übertragung sehen zu können, müsst Ihr nach dem Download nur noch die Zugangsdaten eingeben – und schon kann’s losgehen.

Quelle: Imago Images / Hans Rauchensteiner

FC Barcelona gegen FC Bayern München heute im LIVE-STREAM sehen bei Sky Ticket

Für Zuschauer ohne Sky-Konto ist Sky Ticket die einzige Möglichkeit, um Barca gegen Bayern live sehen zu können. Auch Sky Ticket gibt es als kostenlosen Download für das Gerät Eurer Wahl. Für 29,99 Euro im Monat könnt Ihr Euch den Zugang zur Übertragung erwerben – im Sport-Paket sind aber auch noch andere Sportarten enthalten. Sky Ticket ist jederzeit kündbar.

FC Barcelona gegen FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Wer kein Geld für die Übertragung ausgeben möchte, der sollte das Spiel zumindest über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Hier erfahrt Ihr beinahe in Echtzeit alles Wissenswerte über die Champions League – schaut mal rein!

Barca gegen Bayern heute: Die Highlights der Champions League auf DAZN schauen

Ihr habt das Spiel verpasst? Dann gönnt Euch die Highlights der Partie auf DAZN!

DAZN ist ein Streamingdienst, der morgen zum Beispiel gegen Lyon live überträgt. Der Sieger dieses Spiel trifft im Halbfinale auf den Sieger zwischen Barca und Bayern.

Wenn der Probemonat abgelaufen ist, kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

FC Barcelona gegen FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick