Bilbao-Präsident über mögliche Rückkehr von Bayern Münchens Javi Martinez: "Es ist noch Zeit, Athletic zu helfen"

2012 wechselte Javi Martinez aus Bilbao zum FCB. Der Präsident der Basken sprach sich erneut für eine Rückkehr des Ex-Spielers aus.

Bilbao-Präsident Aitor Elizegi hat erneut das Gerücht um eine Rückkehr von Bayerns Mittelfeldspieler Javi Martinez befeuert. "Es ist noch Zeit, Athletic zu helfen", betonte der 53-Jährige im Gespräch mit Mundo Deportivo.

Es sei "sehr wichtig, dass er auch kommen will und sein Bestes gibt, dass er uns etwas gibt, was wir noch nicht im Kader haben und dass er die Entwicklung eines jungen, aufstrebenden Talents nicht blockiert“, fügte Elizegi an.

Martinez wechselte 2012 aus Bilbao nach München

Aus finanziellen Gründen soll der Transfer jedenfalls nicht scheitern. Der Klub aus dem Baskenland könne nach Aussagen des Präsidenten "ohne Probleme 20 Millionen Euro für Javi Martinez aufbringen". Bereits Ende vergangenen Jahres wurde über eine Rückkehr von Martinez zu Athletic spekuliert.

Der Spanier war 2012 für 40 Millionen Euro von Athletic zum deutschen Rekordmeister gewechselt. In München besitzt der 31-Jährige, der in der laufenden Spielzeit unter anderem verletzungsbedingt bislang nur 17 Pflichtspiele bestritten hat, einen Vertrag bis 2021.