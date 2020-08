Manchester City vs. Olympique Lyon heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

spielt im Viertelfinale der gegen . Das Spiel wird heute Abend um 21 Uhr im Estadio José Alvalade in Lissabon angepfiffen.

Der englische Vizemeister Manchester City macht sich dieses Jahr große Hoffnungen auf den Gewinn des Henkelpotts – zumal mit Lyon der scheinbar schwächste Gegner in der Runde der letzten Acht wartet. Doch Achtung, die Franzosen haben im Achtelfinale besiegt. City setzte sich seinerseits am Ende relativ problemlos gegen durch und zog ins Viertelfinale ein. Die Champions League wird ab sofort in im Turniermodus gespielt – pro Runde gibt es nur noch ein K.o.-Spiel.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Manchester City gegen Olympique Lyon heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams. Wer wissen will, auf welchem Sender die anderen Spiele der Königsklasse übertragen werden, für den haben wir hier einen separaten Artikel.

Die UEFA hat die TV-Rechte für diese Spielzeit an den Pay-TV-Sender Sky und den Streamingdienst DAZN vergeben. Die öffentlich-rechtlichen- und Privatsender sind leer ausgegangen. Sky und DAZN zeigen alle Spiele der Champions League live und in voller Länge. Für das Viertelfinale dürfen Sky und DAZN jeweils eine Partie exklusiv zeigen, die anderen Spiele werden von beiden parallel übertragen. Goal verrät, wer heute überträgt.

Da ja keiner der öffentlich-rechtlichen oder Privatsender Rechte ergattern konnte, gibt es das Spiel nicht im Free-TV zu sehen. Der Bezahlsender Sky zeigt die Partie heute live ab 19.30 Uhr auf Sky Sport 1 HD. Moderator Sebastian Hellmann und die Experten Erik Meijer und Lothar Matthäus führen Euch durch die Vorberichte. Das Spiel wird von Martin Groß kommentiert. Um Sky im Fernsehen schauen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen Sky-Receiver besitzen. Aktuell bietet Sky das Sport-Paket für 17,50 Euro im Monat an – hier haben wir Euch die Webseite verlinkt, auf Ihr genauere Informationen zum Inhalt des Pakets bekommt.

💬 @BernardoCSilva says the #UCL being in Lisbon is an extra motivating factor for him 💪



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re https://t.co/tT5YaApO7O