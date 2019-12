SC Freiburg vs. FC Bayern München: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - alle Infos zur Bundesliga-Übertragung

In der Englischen Woche gastiert Bayern München beim SC Freiburg. Hier bekommt ihr alle Infos zur Übertragung live im TV und im LIVE-STREAM.

Am 16. Spieltag der trifft der auf den . Anstoß der Begegnung ist am Mittwoch, den 18. Dezember, um 20.30 Uhr im Freiburger Schwarzwald-Stadion.

Der SC Freiburg ist in der laufenden Bundesliga-Saison die große Überraschung. Mit dem Abstieg hat das Team von Christian Streich in dieser Spielzeit nichts zu tun. Stattdessen haben sich die Breisgauer derzeit in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt.

Beim FC Bayern hinkt man derweil weiter den Erwartungen hinterher. Nach der Entlassung von Niko Kovac feierte Hansi Flick zwar einen erfolgreichen Einstand und siegte fünfmal in Folge ohne Gegentor, mit den Niederlagen gegen Gladbach und Leverkusen wuchs der Abstand auf die Tabellenspitze jedoch zuletzt an, auch wenn am vergangenen Wochenende ein 6:1 gegen Bremen zu Buche stand. Im Hinrunden-Endspurt will der Rekordmeister jetzt die maximale Punkteausbeute.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was ihr zum Duell am Mittwochabend zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München wissen müsst. Im Folgenden erhaltet Ihr alle Informationen zur Übertragung live im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER. Zudem erfahrt Ihr hier die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese bekannt sind.

SC Freiburg vs. FC Bayern München: Das Bundesliga-Duell auf einen Blick

Duell SC Freiburg - FC Bayern München Datum Mittwoch, 18. Dezember 2019 || 20.30 Uhr Ort Schwarzwald-Stadion, Freiburg Zuschauer 24.000 Plätze

SC Freiburg vs. FC Bayern München heute live im TV verfolgen

Die schlechte Nachricht vorweg: Die Englische Woche der Bundesliga wird nicht live im Free-TV übertragen. Weder ARD und ZDF noch RTL , Sport1 und Co. zeigen die Spiele der Bundesliga im frei empfangbaren Fernsehen.

Dafür wird Freiburg vs. Bayern München heute live im Pay-TV gezeigt. Das Bezahlfernsehen ist Eure einzige Möglichkeit, wenn Ihr die Bundesliga am Mittwoch live und in voller Länge erleben wollt.

Sky zeigt / überträgt SC Freiburg vs. FC Bayern München heute live im TV

Um das Aufeinandertreffen im Schwarzwald-Stadion live mitzuverfolgen, müsst Ihr Sky einschalten. Nur Sky zeigt SC Freiburg vs. FC Bayern München live im TV .

Da die Nutzung von Sky nicht kostenlos ist, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender , wenn Ihr die heutige Bundesliga-Partie zwischen dem SC Freiburg und Bayern München live verfolgen wollt.

Dabei habt Ihr die freie Auswahl, ob Ihr die Partie in der Konferenz auf Sky Sport 1 Bundesliga (HD) oder im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) sehen wollt.

SC Freiburg vs. FC Bayern München heute live im TV bei Sky im Einzelspiel:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender: Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD

Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD Start der Übertragung: 20.20 Uhr

20.20 Uhr Kommentator: Kai Dittmann

SC Freiburg - FC Bayern München heute live im TV bei Sky in der Konferenz:

Art der Übertragung: Konferenz

Konferenz Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Start der Übertragung: 20.25 Uhr

20.25 Uhr Moderatorin: Britta Hofmann

Britta Hofmann Experte: Ewald Lienen

Ewald Lienen weitere Spiele in der Konferenz: - , - , -

SC Freiburg vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM verfolgen

Auch wenn Ihr das Aufeinandertreffen im LIVE-STREAM am PC, Tablet oder Smartphone verfolgen wollt, ist Sky Eure einzige Anlaufstelle. Dabei habt Ihr die Auswahl zwischen zwei Angeboten des Pay-TV-Senders.

Sky Go zeigt / überträgt SC Freiburg vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Ihr wollt Freiburg vs. Bayern München heute via LIVE-STREAM verfolgen? Dann seid Ihr bei Sky bestens aufgehoben. Der Pay-TV-Sender überträgt SC Freiburg vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go .

Sky Go ist der Online-Dienst von Sky . Auch dort habt Ihr die Wahl: Einzelspiel oder Konferenz. Für beide Optionen steht Euch jeweils ein LIVE-STREAM zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis: Die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos und setzt ebenfalls ein Sky-Abonnement voraus. Habt Ihr ein solches bereits abgeschlossen, erhaltet Ihr einen Log-In, mit welchem Ihr Euch bei Sky Go anmelden könnt.

Handy, Tablet, Laptop/Computer und Co. - Die kostenlose Sky-Go-App könnt Ihr Euch hier herunterladen:

Sky Ticket zeigt / überträgt SC Freiburg vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Solltet Ihr kein Sky-Kunde sein, empfehlen wir Euch Sky Ticket , um die Bundesliga-Partie zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern heute live zu verfolgen.

Sky Ticket zeigt / überträgt SC Freiburg vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM. Mit Sky Ticket umgeht Ihr ein langfristiges Abonnement beim Bezahlsender. Den Service von Sky gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo. Um die Bundesliga im LIVE-STREAM sehen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket .

Sky Ticket: Die Kosten des Sportpakets im Überblick

Das Monatsticket: 9,99 Euro im ersten Monat // danach 29,99 Euro monatlich // Abo jederzeit monatlich kündbar

9,99 Euro im ersten Monat // danach 29,99 Euro monatlich // Abo jederzeit monatlich kündbar Das Tagesticket: einmalig 9,99 Euro / 24 Stunden nutzbar

SC Freiburg vs. FC Bayern München: So seht Ihr die Highlights

Solltet Ihr die Partie zwischen dem SC Freiburg und dem Rekordmeister verpasst haben, könnt Ihr Euch nach Abpfiff alle Highlights der Begegnung bei DAZN zu Gemüte führen.

Der Streamingdienst lädt bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie eine ausführliche Zusammenfassung auf die Online-Plattform. So erlebt Ihr alle kritischen Szenen, alle Tore und alle Entscheidungen zwischen dem SC Freiburg und Bayern München noch einmal in den Bundesliga-Highlights bei DAZN .

Bei DAZN seht Ihr aber nicht nur die Highlights zu Freiburg vs. Bayern. Der Ismaninger Streamingdienst zeigt die Highlights aller Bundesliga-Spiele bereits wenige Minuten nach Abpfiff. Und das sogar komplett kostenlos!

Solltet Ihr noch nicht bei dem Streaminganbieter registriert sein, könnt Ihr DAZN vier Wochen lang kostenlos nutzen. So erlebt Ihr alle Bundesliga-Highlights sowie die , und weitere europäische Topligen live und in voller Länge bei DAZN.

Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und genießt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes 30 Tage lang gratis.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN?

Hier gibt's die kostenlose DAZN-App:

Hier folgen ca. eine Stunde vor Anpfiff der Begegnung die Aufstellungen des SC Freiburg und des FC Bayern München.

SC Freiburg vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnte das Gastspiel des FC Bayern im Breisgauer nicht live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem: Goal bietet einen kostenlosen LIVE-TICKER zu Freiburg vs. Bayern München an!

Dank unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keine wichtige Szene. Dabei werdet Ihr von unserem Tickerer bereits 20 Minuten vor Anpfiff mit den wichtigsten Informationen zur Partie versorgt.

Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos. Entweder Ihr schaut dafür auf der Website von Goal vorbei oder Ihr ladet Euch die kostenlose Goal-App hier herunter:

SC Freiburg vs. FC Bayern München: Die Bilanz

SC Freiburg insgesamt 39 Partien FC Bayern München 4 Siege 27 8 Remis 8 27 Niederlagen 4 30 Tore 91

SC Freiburg vs. FC Bayern München: Die Übertragung in der Übersicht