FC Bayern München, News und Gerüchte: Interesse an Rangers-Talent, Hoeneß mit Abschieds-Attacke

Während der FC Bayern mit Manchester City um ein Rangers-Talent kämpft, hat sich Uli Hoeneß noch einmal an die Profis gerichtet. Alles zum FCB.

Der ist nach der Niederlage in Mönchengladbach auf den siebten Tabellenplatz in der abgerutscht. Uli Hoeneß nutzte deshalb die interne Weihnachtsfeier für einen Appell an die Mannschaft.

Außerdem: Bayern ist wohl an einem Talent aus dran und Joshua Kimmich spricht über das frühe Champions-League-Aus im Vorjahr.

FC Bayern München wohl an -Talent interessiert - ebenfalls dran

Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar mit Kai Kennedy von den Glasgow Rangers. Das berichtet Daily Record .

Das 17-jährige Talent hat bei den Rangers noch einen Vertrag bis 2021 und trainiert bereits regelmäßig unter Steven Gerrard bei den Profis. Sein Debüt dort steht jedoch noch aus.

Neben den Bayern, bei denen Kennedy wohl behutsam über die Jugend oder zweite Mannschaft aufgebaut werden würde, sollen auch Manchester City und die Interesse zeigen.

FC Bayern München: Uli Hoeneß mit Appell an kriselnde Mannschaft

Der mittlerweile als Klubpräsident abgetretene Uli Hoeneß hat sich bei der internen Weihnachtsfeier mit deutlichen Worten an die Mannschaft gerichtet. Das berichtet die Bild .

"Mia san mia! Und mia gehören an die Eins. Wir müssen da oben sein", soll Hoeneß unter anderem gesagt haben. Auf Platz sieben habe ein Klub wie der FC Bayern nichts verloren, so der weitere Tenor.

Neben Hoeneß sprachen Vorstands-Chef Karl-Heinz Rummenigge, Kapitän Manuel Neuer und der neue Präsident Herbert Hainer.

Lothar Matthäus über fehlende Dominanz des FC Bayern: "Gegner haben die Angst verloren"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat einen klaren Grund für die schwindende Dominanz des deutschen Rekordmeisters Bayern München ausgemacht. "Die Gegner haben die Angst und die Ehrfurcht vor Bayern München verloren. Selbst wenn Mannschaften in Rückstand geraten, glauben sie noch an einen Sieg und einige schaffen das auch", schrieb Matthäus in seiner wöchentlichen Sky -Kolumne: "So etwas gab es in der Vergangenheit äußerst selten."

Joshua Kimmich: Champions-League-Titel und Meisterschaft schwierig wegen Doppelbelastung

Joshua Kimmich hat den Gewinn der Champions League und der Meisterschaft in einem Jahr als extrem schwer bezeichnet . Aufgrund der Doppelbelastung fehle es vor allem in der Endphase der Saison an den Kräften.

FC Bayern München: Hasan Salihamidzic in den Vorstand berufen

Bayern München hat mit zwei zu erwartenden Personalentscheidungen die Weichen für die Zukunft gestellt . Wie der deutsche Rekordmeister am Montag mitteilte, wird der bisherige Sportdirektor Hasan Salihamidzic zum 1. Juli 2020 in den Vorstand berufen. Zudem wurde der neue Präsident Herbert Hainer zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt. Hainer war sowohl für das Amt des Präsidenten als auch des Aufsichtsrates von seinem Vorgänger Uli Hoeneß vorgeschlagen worden.

FC Bayern München: Nübel-Berater äußert sich zu Wechselgerüchten

Schalke-Keeper Alexander Nübel wird seit einiger Zeit mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Sein Berater Stefan Backs erklärte im Gespräch mit Sky , dass ein Wechsel seines Klienten zum deutschen Rekordmeister keinen Sinn ergäbe.

Als Grund hierfür sieht er Stammtorhüter Manuel Neuer. Sollte dieser bleiben oder seinen Vertrag gar verlängern, gäbe es keinen Grund für einen Nübel-Wechsel an die Säbener Straße. Während ihm auf Schalke die Perspektive des Stammspielers und Kapitäns geboten wird, würde er in Bayern lediglich ein Back-up für den deutschen Nationaltorhüter sein.