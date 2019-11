FC Bayern München, News und Gerüchte: Guardiola-Rückkehr angeblich "nicht unmöglich", Gerland vergleicht Flick mit Heynckes

Interimstrainer Hansi Flick kassiert ein fettes Lob und Pep Guardiola könnte unter Umständen zurückkehren. Alle News zum FC Bayern.

Der geht mit dem Schwung eines 4:0-Erfolgs gegen in die Länderspielpause. Während Interimstrainer Hansi Flick zunächst weiter der Kovac-Nachfolger ist, könnte mit Pep Guardiola von langfristig ein alter Bekannter zurück an die Isar kommen.

Auch Guardiolas Schützling Leroy Sane wird weiter mit dem FCB in Verbindung gebracht. Hier sollen Interesse und Werben allerdings deutlich fortgeschrittener sein.

Guardiola-Rückkehr zu Bayern München angeblich "nicht unmöglich"

Kehrt Startrainer Pep Guardiola zum FC Bayern München zurück? Der Katalane wird von The Athletic als neuer, alter Coach an der Säbener Straße ins Gespräch gebracht. Eine Rückkehr Guardiolas zum FCB sei zwar "unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich".

Die Münchner suchen nach der Entlassung Niko Kovacs vor wenigen Tagen nach einer neuen langfristigen Lösung auf der Position des Cheftrainers. Aktuell betreut Hansi Flick interimsmäßig die Profis des Rekordmeisters.

Pep Guardiola arbeitete bereits von 2013 bis 2016 sehr erfolgreich in München, ehe er bei Manchester City anheuerte. Dort läuft sein Vertrag bis 2021, eine Trennung bereits im kommenden Sommer soll gemäß The Athletic nicht mehr ausgeschlossen sein.

Zu den Münchner Klubchefs pflegt Guardiola weiter ein gutes Verhältnis und in der bayrischen Landeshauptstadt hat er nach wie vor eine Wohnung.

Hermann Gerland: "Hansi Flick erinnert mich an Jupp Heynckes"

Hermann Gerland ist bei den Bayern ein wahres Urgestein. Der "Tiger" agierte bei den Bayern schon mehrfach als Co-Trainer und ist derzeit auch die rechte Hand von Interimscoach Hansi Flick, darüber hinaus leitet er auch das Nachwuchsleistungszentrum des Rekordmeisters. Im BR gab es am Montagabend nun ein ganz besonderes Lob für Flick. "Er erinnert mich an Jupp Heynckes. Er spricht gut mit den Spielern, ist nett zu ihnen, erzählt ihnen von Fehlern, die sie machen", sagte der 65-jährige Gerland über Flick.

Offenbar traut Gerland dem 54-jährigen Flick auch zu, das Team über das kommende -Spiel gegen am 23. November hinaus zu leiten: "Hansi ist einfach ein Experte. Er war Spieler, Co-Trainer, jetzt Chef-Trainer für zwei Spiele. Mal sehen, wie lange ..."

Flick kennt Triple-Trainer Jupp Heynckes übrigens zur Genüge: Als Spieler gewann er mit den Bayern 1989 die Meisterschaft. Trainer damals: Jupp Heynckes.

FC Bayern München: Hasan Salihamidzic zum Sportvorstand befördert

Sportdirektor Hasan Salihamidzic wird bei Bayern München wie erwartet befördert. Der 42-Jährige steigt beim deutschen Rekordmeister auf Wunsch des scheidenden Präsidenten Uli Hoeneß ab 1. Juli 2020 zum Sportvorstand auf. Dies beschloss am Montagabend der Aufsichtsrat des FC Bayern auf der letzten Sitzung seines Vorsitzenden Hoeneß, der am Freitag bei der Jahreshauptversammlung nicht mehr zur Wahl antreten wird.

"Hasan Salihamidzic ist seit Sommer 2017 Sportdirektor des FC Bayern und hat in dieser Zeit hervorragende Arbeit geleistet", teilte der Verein mit. "Dies gilt nicht nur für den Profibereich, in dem er wesentlich für den sportlichen Erfolg der letzten Jahre mitverantwortlich ist, sondern auch für den Bereich der Jugend- und Nachwuchsförderung im Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern."

FC Bayern: Anzeichen für Wechsel von Leroy Sane verdichten sich

Manchester City hat sich angeblich mit einem möglichen Abgang von Leroy Sane abgefunden. Der amtierende englische Meister hat nach Informationen des City-Insiders Sam Lee von The Athletic bereits einen Ersatz für den deutschen Nationalspieler im Blick. Die Anzeichen für einen Wechsel von Sane zum FC Bayern verdichten sich somit.

Dem Bericht zufolge will Manchester City Mikel Oyarzabal von als Sane-Ersatz verpflichten. Bereits im vergangenen Sommer gab es das Gerücht um einen Wechsel zu den Skyblues. Laut Lee will City in den kommenden Monaten Kontakt zum spanischen Nationalspieler aufnehmen.

FCB-Präsident Uli Hoeneß will angriffslustig bleiben

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat angekündigt, dass er sich nach Ende seiner Amtszeit künftig weniger diplomatisch und dafür angrifflustiger zeigen will. "Der eine oder andere Journalist wird sich jetzt schon gefallen lassen müssen, dass ich die Abteilung Attacke wieder ausfahre", kündigte er am Wochenende an.

Am Sonntag hatte er sich telefonisch beim TV-Sender Sport1 in die Diskussion um Manager Hasan Salihamidzic eingemischt und die Journalisten für ihre Meinungen harsch kritisiert.

Bayern Münchens Reserve: Michael Cuisance fliegt aus der Startelf

Weil er zu spät gekommen ist, saß Michael Cuisance beim Spiel des FC Bayern München II in der 3. Liga am Wochenende zunächst draußen.

Für den Neuzugang von läuft es beim Rekordmeister noch nicht richtig rund.

Rummenigge setzte sich mit Wenger-Anruf über interne Absprachen hinweg

Nach Informationen des kicker hatten die Bayern-Bosse bei einer ersten Besprechnung nach dem Aus von Trainer Niko Kovac festgelegt, dass Arsene Wenger kein Kandidat für den Trainerposten beim FC Bayern München ist.

Karl-Heinz Rummenigge rief den Franzosen trotzdem an - und löste damit das große Missverständnis vom Wochenende aus.

