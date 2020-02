Philippe Coutinho über den FC Liverpool: "Dieser Höhenflug überrascht mich nicht"

Philippe Coutinho spielte von 2013 bis 2018 für den FC Liverpool. Die jüngsten Erfolge des Premier-League-Klubs freuen den Brasilianer.

Offensivspieler Philippe Coutinho vom hat sich zu der starken Form seines früheren Arbeitgebers geäußert und verraten, dass er den Reds den Erfolg der vergangenen Wochen und Monate gönnt.

Im Gespräch mit der Sports Illustrated sagte der brasilianische Mittelfeldspieler: "Liverpool hat einen Höhenflug und das überrascht mich auch nicht, weil sie einen fantastischen Trainer beziehungsweise Kader haben. Wir haben es im vergangenen Jahr bereits gesehen, als sie die gewonnen haben."

Coutinho: Liverpool? "Habe mich für einen anderen Weg entschieden"

Coutinho steht seit seinem Abschied aus Liverpool beim unter Vertrag, läuft aber aktuell auf Leihbasis für den deutschen Rekordmeister von der Isar auf. Die Reds verließ er im Januar 2018 gen Barcelona.

"Ich schaue nicht mehr zurück nach Liverpool. Ich habe mich für einen anderen Weg entschieden. Mein Fokus liegt voll und ganz auf der Erfüllung meiner Träume. Ich bin zufrieden mit dem, was ich in der Vergangenheit gemacht habe und nun geht mein Blick nur nach vorne", so Coutinho weiter.

Coutinho über den FC Liverpool: "Freue mich für sie"

Auch wenn der brasilianische Nationalspieler seinen Abgang von der Anfield Road nicht bereut, so freut ihn der Lauf des FC Liverpool doch sehr. "Ich freue mich sehr für sie, weil ich dort viele Freunde habe. Mehr aber auch nicht", so der Brasilianer abschließend.

Für den FC Bayern lief Coutinho in der laufenden Saison bisher in 27 Pflichtspielen auf. Dabei gelangen ihm sieben Tore und acht Assists. Nach Saisonende kehrt der 27-Jährige nach Barcelona zurück, sofern der FCB die im Kontrakt verankerte Kaufoption nicht zieht.