FC Bayern München, News und Gerüchte: Alabas Vater dementiert Einigung mit Real, Leih-Abbruch-Gerüchte um Douglas Costa - alle Informationen zum FCB heute

Vater George dementiert Alabas angebliche Einigung mit Real, Douglas Costa könnte schon im Winter nach Turin zurückkehren. Alle News zum FC Bayern.

Muss der ab der kommenden Saison ohne den langjährigen Defensivmann David Alaba auskommen? Berichte über eine bereits erfolgte Einigung des Österreichers mit dementiert Alabas Vater und Berater George jedoch.

Ein anderer Profi des FCB könnte bereits im Winter die Segel streichen. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, sei mit dem Werdegang von Leihspieler Douglas Costa unzufrieden. Dementsprechend denke die Alte Dame über einen Abbruch des Leihgeschäftes nach.

Außerdem: Karl-Heinz Rummenigge verriet seinen größten Fehler beim deutschen Rekordmeister - und die FIFA in soll vor Zuschauern stattfinden.

Bundesligist FC Bayern München am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage. In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Bayern München, News und Gerüchte: Vater von David Alaba dementiert Einigung mit Real Madrid

Der Transfer von Bayern Münchens umworbenem Abwehrspieler David Alaba zu Real Madrid ist nach Angaben der spanischen Sporttageszeitung Marca in trockenen Tüchern. Alabas Vater und Berater Goerge dementierte jedoch eine Einigung.

Gegenüber der Bild gab er an: "Die Meldungen aus kann ich nicht bestätigen. Es ist noch nichts fix oder unterschrieben. Es gibt viele Interessenten."

Zuvor hatte die Marca berichtet, dass habe Alaba bereits medizinische Untersuchungen mit einem Arzt der Madrilenen durchgeführt und sich auf einen Vierjahresvertrag mit Real bis zum 30. Juni 2025 geeinigt habe, der ihm pro Jahr elf Millionen Euro netto einbringen soll - zwei weniger als Pini Zahavi, der Berater des Abwehrspielers, nach Informationen von Goal und SPOX ursprünglich von den Königlichen gefordert hatte.

FC Bayern München, News und Gerüchte: Endet Douglas Costas Leihe vorzeitig?

Douglas Costas Rückholaktion hat bislang kaum Früchte getragen - weder für den FC Bayern noch für den Brasilianer. Juventus Turin, sein Stammverein, scheint dies ähnlich zu bewerten.

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, können sich die Verantwortlichen der Bianconeri vorstellen, das Leihgeschäft mit dem deutschen Rekordmeister abzubrechen. Juventus, so heißt es, würde Costa gleich an einen weiteren Verein verleihen wollen.

Gelockerte FIFA-Regularien würden es angesichts der Umstände durch die Corona-Pandemie zulassen, dass Profis binnen einer Saison auch für einen dritten Klub auflaufen.

FC Bayern München, News und Gerüchte: Rummenigge gibt seinen größten Fehler zu

Die überaus erfolgreiche Ära von Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender bei Triple-Gewinner Bayern München neigt sich dem Ende entgegen, doch auch der frühere Nationalmannschaftskapitän hat nicht immer richtig gelegen. "Die Einstellung von Jürgen Klinsmann" sei sein größter Fehler gewesen, sagte der 65-Jährige im Interview mit dem Münchner Merkur und der tz.

Rummenigge begründete: "Man muss da ehrlich sein: Jürgen Klinsmann und der FC Bayern passten in unserer Klubkultur und unserer Philosophie leider einfach nicht wirklich zusammen. Er war ja kein Trainer im Sinne eines Trainers, er war eher ein Projektleiter."

Der Klub hätte "ihm damals einen deutschen Top-Trainer an die Seite stellen müssen", führte Rummenigge aus: "Ich bin aber der Meinung: Man muss auch Fehler machen dürfen, um aus ihnen zu lernen. Idealerweise sollte man sie nur nicht wiederholen."

Bayern München verpflichtete Klinsmann, der bei der Heim-WM 2006 zu Platz drei geführt hatte, zur Saison 2008/09 als Nachfolger von Ottmar Hitzfeld. Der Weltmeister von 1990, von 1995 bis 1997 als Angreifer beim FC Bayern tätig, scheiterte grandios und wurde noch vor Saisonende entlassen.

Der damalige Bayern-Manager Uli Hoeneß hatte vor Klinsmanns Verpflichtung den damals noch bei Underdog tätigen Jürgen Klopp favorisiert, ehe Rummenigge sich durchsetzte.

FC Bayern München, News und Gerüchte: FIFA Klub-WM soll vor Zuschauern stattfinden

Die FIFA plant, die Klub-Weltmeisterschaft Anfang Februar mit Fans in den Stadien auszutragen. Wie der Weltverband am Montag bekannt gab, ist der Kartenvorkauf für das Turnier, das vom 1. bis 12. Februar in Katar stattfindet, gestartet worden.

Während in Europa die Stadien leer bleiben, werden von der FIFA "strenge COVID-19-Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Wohlbefindens der Fans getroffen". Zuschauer müssen demnach einen negativen COVID-19-Antigentest, einen positiven COVID-19-Antikörpertest oder einen Ausweis zum Nachweis einer vollständigen COVID-19-Impfung vorweisen.

Insgesamt fünf Partien stehen nach der Absage von Ozeanien-Vertreter Auckland City auf dem Programm. Der FC Bayern ist zusammen mit dem Copa-Libertadores-Sieger für das Halbfinale qualifiziert. Zuvor spielen Al-Duhail, Al-Ahly, Ulsan Hyundai und Tigres UANL die jeweiligen Gegner aus. Die genauen Ansetzungen werden am 19. Januar in Zürich ausgelost.

