FC Bayern München, News und Gerüchte: 50+1? FCB-Vorstandsboss Oliver Kahn bezieht Stellung

Der FC Bayern München vor dem Champions-League-Spiel beim FC Villarreal. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am Mittwoch (6. April).

FC Bayern, News: Oliver Kahn lehnt 50+1 ab

"Der FC Bayern würde von einer Abschaffung nicht profitieren, weil wir in unserer Satzung sogar 70+1 festgeschrieben haben. Trotzdem ist es unsere Haltung, dass man es den Vereinen selbst überlassen sollte, ob und wie weit sie sich für einen Investor öffnen wollen", äußerte sich Kahn im Interview mit der SportBild.

Bereits in der Vergangenheit sei ihm während der Zusammenarbeit mit großen internationalen Klubs aufgefallen, dass diese Regel auch außerhalb der Bundesrepublik nicht sonderlich viel Anklang fände. "Es ist nicht so, dass da irgendwer kommt und sagt: 'Oh, das ist aber eine großartige Sache'", so der 52-Jährige.

Zudem müsse man in Deutschland "nicht Augenwischerei betreiben", denn auch hier würden bereits einige Vereine über Investoren verfügen. Der FC Bayern selbst arbeitet bereits "seit mehreren Jahren erfolgreich" mit adidas, Audi und der Allianz zusammen.

FC Bayern, News: Ryan Gravenberch hat sich wohl für den FCB entschieden

Ajax-Juwel Ryan Gravenberch hat das Interesse diverser europäischer Topklubs geweckt, soll sich laut dem niederländischen Telegraaf allerdings für den FC Bayern München entschieden haben.

Demnach sei der Youngster sowohl von der aufgezeigten Perspektive unter Coach Julian Nagelsmann als auch vom Vertragsangebot selbst angetan. Der BVB, der ebenfalls im Rennen gewesen sein soll, gehe demnach leer aus.

Unklarheit soll allerdings noch in Bezug auf die Ablösesumme herrschen. Während der FC Bayern laut eines Sport1-Berichts von Ende März bereit sein soll, 25 Millionen Euro zu bezahlen, fordere der niederländische Topklub noch 35 Millionen Euro.

FC Bayern, News: Mit Wild Cards in die Champions League? Das sagt Oliver Kahn

Oliver Kahn hält die Champions-League-Reform ab der Saison 2024/25, die den Einzug in die Gruppenphase über Wild Cards ermöglicht, für ein Thema, "über das man sich streiten kann".

Allerdings erweckt der langjährige Nationaltorhüter den Eindruck, als würde er das System nicht grundsätzlich ablehnen und liefert ein Beispiel. "Erlauben Sie mir eine Gegenfrage: Wenn ein Klub in der Premier League oder Bundesliga Fünfter wird, vorher aber zweimal die Champions League gewonnen hat, wäre er trotzdem nicht dabei, sondern müsste in der Europa League spielen. Über den besten Koeffizienten kann er jetzt doch in der Champions League starten. Ist das unfair?", fragte Kahn in der SportBild.

Demnach sei es überhaupt keine Wild Card im klassischen Sinne, da als Kriterium für die Qualifikation die UEFA-Fünfjahreswertung herangezogen würde - und demnach ein "Leistungskriterium zugrunde liegt".

FC Bayern, News: FBC vs. Villarreal in der Champions League live

Die Runde der letzten Acht steht in der Champions League an - und der FC Bayern München ist als einziger deutscher Vertreter dabei: Der FCB spielt am Mittwoch beim FC Villarreal, Anstoß im Estadio de la Ceramica ist heute um 21.00 Uhr.

