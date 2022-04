Der FC Bayern München vor dem Champions-League-Spiel beim FC Villarreal. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am Montag (4. April).

FC Bayern, News: Müller wünscht sich Duell gegen Ex-Trainer

Am kommenden Mittwoch trifft der FC Bayern München im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League mit dem FC Villarreal auf ein Team aus Spanien. Thomas Müller äußerte in seinem Newsletter den Wunsch, in der Königsklasse bald einmal gegen einen spanischen Kult-Trainer zu spielen - den ehemaligen Bayern-Coach Pep Guardiola.

"Seit 2016 wünsche ich mir schon ein Aufeinandertreffen gegen Peps Team. Als ehemaliger Trainer hat Pep bei uns einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die dominante Spielweise, die er seinen Mannschaften beibringt, ist etwas Besonderes und ich persönlich würde gerne mal die Erfahrung machen, als Gegner dagegen anzutreten", schrieb Müller.

In dieser Saison wäre ein Duell Müller vs. Guardiola, also FC Bayern vs. Manchester City, erst im Finale möglich. Guardiola trainierte den FC Bayern von 2013 bis 2016 und holte in dieser Zeit dreimal die Meisterschaft und zweimal den DFB-Pokal - selbstverständlich mit Müller im Bayern-Kader.

FC Bayern, Gerücht: Mehrere Klubs an Roca interessiert

Die AS Roma soll großes Interesse daran haben, Marc Roca vom FC Bayern unter Vertrag zu nehmen. Das berichtet die italienische Zeitung La Repubblica.

Schon im Winter wurde der Serie-A-Klub mit dem spanischen Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht, angeblich habe es sogar Kontakt gegeben. Die Italiener sollen bei ihrem vermeintlichen zweiten Anlauf aber nicht ohne Konkurrenz sein. So sollen auch noch zwei Klubs aus der spanischen Primera Division interessiert sein. Welche das sind, ist nicht bekannt.

Roca kommt auch in dieser Saison beim FC Bayern nicht über eine Reservistenrolle hinaus. Nach Informationen der Sport Bild will sich der 25-Jährige weiterhin in München durchsetzen. Wie der Klub mit ihm plant, ist derzeit allerdings unklar.

FC Bayern, News: Hoeneß begeistert von Nagelsmann

Julian Nagelsmann hat in seiner ersten Saison als Trainer des FC Bayern einen bleibenden Eindruck bei den Bayern-Bossen hinterlassen, nicht nur durch die Erfolge auf, sondern auch durch seine Art und Weise abseits des Platzes.

Ex-Präsident Uli Hoeneß imponiert an Nagelsmann laut kicker, dass er "keine kommunikativen Ausflüchte" sucht und zu seiner Meinung steht. Diese öffentliche Präsenz und selbstbewusste Marschroute würde er sich auch von der neuen Führungsetage wünschen.

FC Bayern, News: DFB-Lehrwart Wagner spricht über Wechselfehler

Beim 4:1 des FC Bayern beim SC Freiburg standen in der 86. Minute kurzzeitig zwölf FCB-Spieler auf dem Platz. DFB-Lehrwart Lutz Wagner sieht den Fehler nicht bei den Bayern, sondern bei Schiedsrichter Christian Dingert, wie er im Interview mit GOAL und SPOX sagte.

"Wenn der SC Freiburg Protest einlegt, muss der Fehler ermittelt werden. Dass es einen Fehler gab, ist unzweifelhaft. Dann muss das DFB-Sportgericht ermitteln, ob es eine Spielrelevanz hatte", sprach Wagner auch darüber, ob dem FC Bayern jetzt Konsequenzen drohen.

