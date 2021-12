FC Bayern, News und Gerüchte heute: Müller nennt sein Lieblingstor, Benatia hört auf - alle FCB-News

Der FC Bayern München am Freitag nach dem 3:0-Sieg gegen den FC Barcelona und vor dem Bundesliga-Duell mit Mainz. Sämtliche News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Müller nennt sein Lieblingstor

Thomas Müller vom FC Bayern München hat sein Tor im Champions-League-Finale gegen den FC Chelsea 2012 als das Lieblingstor seiner Karriere bezeichnet.

"Das war nicht so schön, aber in dem Moment sehr wichtig", begründete Müller seine Wahl in einer Fragerunde auf seinem Youtube-Channel.

Müller hatte beim "Finale dahoam" gegen die Blues die Bayern mit einem Kopfballaufsetzer in der 83. Minute in Führung gebracht. Doch Didier Drogba glich für Chelsea in der 88. Minute noch aus. Die haushoch überlegenen Bayern unterlagen schließlich auf dramatische Art und Weise nach Elfmeterschießen 4:5.

FCB, News: RB-Boss enthüllt Nagelsmann-Ablöse

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff von RB Leipzig hat erstmals öffentlich die Ablösesumme genannt, für die Trainer Julian Nagelsmann im vergangenen Sommer zum FC Bayern wechselte.

"Da ich ein anständiger Geschäftsmann bin, haben wir nach der Anfrage die Gespräche geführt und die Latte für uns so hochgelegt, in der Hoffnung, dass es der FC Bayern nicht macht. Am Ende lagen 25 Millionen auf dem Tisch und wir haben es gemacht", sagte Mintzlaff laut Bild bei einem Fan-Talk mit rund 700 Leipziger Anhängern.

Bisherigen Medienberichten zufolge soll die Ablöse für Nagelsmann zunächst unter der von Mintzlaff genannten Summe gelegen haben. Wie der kicker im September berichtete, wechselte der 34 Jahre alte Coach zunächst für einen Sockelbetrag von 15 Millionen Euro nach München. Sollte er demnach in seinen fünf Vertragsjahren zweimal das Double gewinnen, könnte der Betrag ein Maximum von 25 Millionen Euro erreichen.

FC Bayern, News: Benatia beendet seine Karriere

Der ehemalige Bayern-Spieler Medhi Benatia hat seine Karriere offiziell beendet. "Nach mehr als 15 Jahren guter und treuer Dienste für den Fußball, in denen ich an den prestigeträchtigsten Wettbewerben teilgenommen habe, habe ich beschlossen, meine Karriere zu beenden", schrieb er bei Instagram.

Der inzwischen 34-Jährige war 2014 für 28 Millionen Euro von der Roma zum FCB gekommen. Dort setzte er sich allerdings, auch aufgrund zahlreicher Verletzungen, nicht nachhaltig durch.

Zwei Jahre später ging es für ihn nach 46 Pflichtspielen für die Münchner zu Juventus weiter. Zuletzt lief er für den türkischen Erstligisten Fatih Karagümrük auf.

