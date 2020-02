Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Der FC Chelsea trifft im Achtelfinale der Champions League auf den FC Bayern München. Goal verrät, wer das Spiel live im TV und LIVE-STREAM zeigt.

Hammerduell in der UEFA : Der muss im Achtelfinale gegen den ran. Das Hinspiel an der Stamford Bridge wird am Dienstag, den 25. Februar 2020, um 21 Uhr angepfiffen.

Frank Lampard hat mit seinen Blues einen dicken Brocken vor der Brust: Die Londoner sind derzeit so richtig in den Wochen der Wahrheit angekommen, denn nach Manchester United und Tottenham kommt jetzt das dritte Duell mit einem europäischen Top-Klub. Zum dritten Mal in Folge gibt man sich vor heimischer Kulisse die Ehre, die Stamford Bridge freut sich auf einen echten Kracher. Trotz Schwächephasen sind Abraham, Pulisic und Co. unter den Top-Teams der Premier League, die Meisterschaft ist aufgrund der Dominanz des jedoch schon lange kein Thema mehr.

Der FC Bayern München ist unter Trainer Hansi Flick kaum wiederzuerkennen. Mittlerweile hat sich der deutsche Rekordmeister die Tabellenführung in der Bundesliga wiedergeholt, seit Beginn der Rückrunde sind Thiago, Kimmich und Co. unbesiegt und spielen phasenweise sensationellen Offensivfußball. Am Freitag gewann man vor heimischer Kulisse gegen den SC Paderborn mit 3:2 und schaffte damit eine gelungene Generalprobe für das Duell mit den Blues.

Mehr Teams

FC Chelsea gegen FC Bayern - es ist die Neuauflage des Champions-League-Finales der Saison 2011/12, das die Londoner in der Allianz Arena nach Elfmeterschießen für sich entschieden. Wer sitzt diesmal am längeren Hebel?

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen rund um die Übertragung des Champions-League-Achtelfinales im Fernsehen und im Internet. Außerdem: Der direkte Vergleich, die Aufstellungen und noch vieles mehr.

FC Chelsea vs. FC Bayern München: Das Achtelfinale der Champions League

Duell FC Chelsea vs. FC Bayern München Runde Champions-League-Achtelfinale, Hinspiel Datum Di., 25. Februar 2020 | 21 Uhr Ort Stamford Bridge, London Zuschauer 41.631 Plätze

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. FC Bayern München live im TV?

An diesem Dienstagabend wird es für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München ernst: Die Münchner treffen in der Königsklasse auf den FC Chelsea und im Hinspiel an der Stamford Bridge wird die Ausgangslage für das zweite Duell der beiden Top-Klubs gelegt. Für Euch als Fans ist es nun natürlich wichtig, die vollen 90 Minuten zwischen Chelsea und Bayern live zu sehen. Wie geht das und vor allem: Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. FC Bayern München live im TV? Die Antwort geben wir Euch in diesem Teil des Artikels.

FC Chelsea vs. FC Bayern München live im TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League 2019/20?

In dieser Champions-League-Saison haben gleich zwei Sender die Übertragungsrechte an der Königsklasse. Der Unterföhringer TV-Sender Sky und der Ismaninger Streamingdienst DAZN sind die beiden Rechteinhaber des wichtigsten europäischen Klubwettbewerbs. Dementsprechend werden alle Spiele live bei DAZN oder Sky gezeigt / übertragen.

Nun stellt sich der Fan der Champions League natürlich die Frage, welche Spiele dann auf welchem Sender zu sehen sein werden. Wo wird Bayern gegen Chelsea in voller Länge gezeigt / übertragen? Die Aufteilung zwischen den beiden Sendern ist gar nicht so einfach, ein kompliziertes Picking System entscheidet darüber, wo die Königsklasse übertragen wird. Wir geben Euch einen Überblick, wie die generelle Regelung zwischen Sky und DAZN aussieht.

FC Chelsea vs. FC Bayern München: Champions League live bei DAZN - die Übersicht:

DAZN zeigt / überträgt 110 von 138 Champions-League-Spielen live im Einzelspiel und in voller Länge

zeigt / überträgt im Einzelspiel und in voller Länge DAZN zeigt / überträgt die Champions League in Einzelspielen und ausschließlich im LIVE-STREAM

und ausschließlich im DAZN zeigt die Spiele sämtlicher Top-Klubs im LIVE-STREAM

FC Chelsea vs. FC Bayern München: Champions League live bei Sky - die Übersicht:

Sky zeigt / überträgt alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, in der Konferenz

zeigt / überträgt alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, in der Sky darf pro Achtelfinaltag ein Duell live und exklusiv im Einzelspiel zeigen

im Einzelspiel zeigen Sky zeigt / überträgt die Konferenz und auch Einzelspiele live im TV und im LIVE-STREAM (Sky Go / Sky Ticket)

Einen Überblick über die Champions League live im TV und LIVE-STREAM habt Ihr nun grob bekommen. Nun aber widmen wir uns komplett dem Spiel FC Chelsea vs. FC Bayern München. Wer zeigt das Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag?

Sky zeigt / überträgt FC Chelsea vs. FC Bayern München live im Pay-TV

An diesem Dienstagabend hat der Unterföhringer Sender Sky das große Los gezogen: FC Chelsea vs. FC Bayern München wird Dienstagabend live im TV bei Sky gezeigt / übertragen. Um 21 Uhr ist der Pay-TV-Sender an der Stamford Bridge vor Ort, wenn die vollen 90 Minuten zwischen den Blues und dem FC Bayern angepfiffen werden.

Sky zeigt die Begegnung sogar exklusiv, das bedeutet, dass die Champions-League-Partie einzig und allein beim Pay-TV-Sender läuft. Dieses Recht kostet jedoch auch etwas Geld: FC Chelsea vs. FC Bayern München kommt live bei Sky, aber die Begegnung könnt Ihr nur mit einem gültigen Abonnement bei Sky sehen.

In der Folge stellen wir Euch genauestens dar, wie Ihr die ganze Begegnung aus London bei Sky verfolgen könnt. Denn die gute Nachricht ist, dass Ihr mit einem Account bei Sky gleich zwei Optionen habt, um das Achtelfinale der Königsklasse in voller Länge zu sehen.

FC Chelsea vs. FC Bayern München live im TV bei Sky - als Einzelspiel oder in der Konferenz

Sky zeigt FC Chelsea vs. FC Bayern München live im TV bei Sky - als exklusives Einzelspiel

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start : 20.50 Uhr (Vorberichtsendung bereits ab 19.30 Uhr)

: 20.50 Uhr (Vorberichtsendung bereits ab 19.30 Uhr) Sender : Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD Kommentator: Wolff Fuss

Sky zeigt FC Chelsea vs. FC Bayern München live im TV bei Sky - in der Champions-League-Konferenz:

Art der Übertragung : Konferenzschaltung

: Konferenzschaltung Start : ab 19.30 Uhr

: ab 19.30 Uhr Sender : Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Spiele der Konferenz : FC Chelsea vs. FC Bayern München, vs.

: FC Chelsea vs. FC Bayern München, vs. Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experten: Lothar Matthäus und Erik Meijer

Bei Sky habt Ihr also wirklich gleich zwei Optionen, je nachdem auf was Ihr an diesem Dienstagabend Lust habt. FC Chelsea vs. FC Bayern München kommt entweder in voller Länge oder in Ausschnitten in der Konferenz - Ihr entscheidet!

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. FC Bayern München live im Free-TV?

Die Frage 'DAZN oder Sky' hat sich ja bereits erledigt: Sky hat die vollen 90 Minuten zwischen dem FC Chelsea und Bayern München in der UEFA Champions League im Angebot. Doch ist das wirklich die einzige Option, wie Ihr das Achtelfinale in London live im Fernsehen anschauen könnt?

Ja, so ist es tatsächlich. Sky hat sich die Exklusivrechte am Spiel gesichert und alle anderen Sender gucken an diesem 25. Februar in die Röhre. Auch das frei empfangbare deutsche Fernsehen bietet keine Option, die Begegnung FC Chelsea vs. FC Bayern München anzuschauen.

Das Free-TV zeigt / überträgt FC Chelsea vs. FC Bayern nicht im Fernsehen, das sind die schlechten Nachrichten für alle Fans, die auf eine kostenlose Übertragung gehofft haben. Um die Hintergründe zu erklären: Kein deutscher Free-TV Sender, weder ARD, ZDF, RTL oder Sport1 noch Eurosport hat sich vor der Saison die Übertragungsrechte der Champions League geschnappt. Dementsprechend kommt dort Fußball aus der Königsklasse nicht live.

Ihr wollt die vollen 90 Minuten zwischen Chelsea und dem deutschen Rekordmeister von der Isar sehen? Kein Problem, wenn Ihr ein Sky-Abonnement habt oder gewillt seid, dort eines abzuschließen. Neben der Übertragung live im TV gibt es auch eine weitere Option, nämlich einen LIVE-STREAM zum Champions-League-Duell.

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Alle Fans des FC Chelsea, die des FC Bayern München und auch die der UEFA Champions League müssen sich an diesem Dienstagabend bei Sky bedienen, denn der TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte für das Fernsehen. Doch wie sieht es im Internet aus? Gibt es hier eine lohnenswerte Alternative, die FC Chelsea vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM zeigt / überträgt?

Sky Go zeigt / überträgt FC Chelsea vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Der Online-Dienst Sky Go zeigt / überträgt FC Chelsea vs. FC Bayern München am Dienstagabend in voller Länge im LIVE-STREAM. Das liegt daran, dass Sky Go ein Ableger von Sky ist und deswegen die Rechte an der Übertragung besitzt.

Das sind natürlich gute Nachrichten für alle, die ein Abonnement beim Unterföhringer TV-Sender besitzen. Denn: Somit kommt das Spiel Chelsea gegen Bayern bei Sky in voller Länge auf Eurem internetfähigen Gerät.

Doch eines solltet Ihr wissen: Wenn Ihr Euch neu bei Sky Go anmelden wollt, um die vollen 90 Minuten Champions League am Dienstag live zu sehen, dann müsst Ihr mit einem kostenpflichtigen Abonnement rechnen.

Bei Sky gibt es verschiedene Abonnements, welche Ihr buchen könnt. Zudem könnt Ihr bei Sky Go entscheiden, ob Ihr das Duell Chelsea gegen Bayern live im Einzelspiel oder in der Konferenz anschauen wollt.

Sky Go zeigt / überträgt FC Chelsea vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM - holt Euch hier die Sky-Go-App:

Zumindest an das letzte Europapokal-Spiel gegen Chelsea haben wir sehr gute Erinnerungen! 😉 🏆#UCLdraw #FCBayern pic.twitter.com/AcI64xoUjj — FC Bayern München (@FCBayern) December 16, 2019

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Chelsea vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Eine weitere Alternative, um die vollen 90 Minuten vom FC Chelsea gegen den FC Bayern zu sehen, ist der Service von Sky Ticket. Dieser ist ein eigenständiger Anbieter und damit nicht in einem Abonnement bei Sky enthalten.

Sky Ticket könnt Ihr einzeln im Sportpaket buchen und dann nach einem Tag oder einem Monat wieder kündigen. Zudem ist Sky Ticket auch ein Kanal, der die Champions League live im Stream ausstrahlt. FC Chelsea vs. FC Bayern München wird am Dienstagabend beispielsweise live und in voller Länge im LIVE-STREAM übertragen.

Sky Ticket gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo. Um die Champions League im LIVE-STREAM genießen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket.

Die Kosten des Sportpakets bei Sky Ticket im Überblick:

Das Monatsticket: 9,99 Euro im ersten Monat - 29,99 Euro monatlich ab dem zweiten Monat - Abo jederzeit monatlich kündbar

Das Tagesticket: Sky Ticket 24 Stunden gültig - einmalig 9,99 Euro

Zeigt / überträgt DAZN FC Chelsea vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Wir haben uns eingangs bereits mit diesem Thema beschäftigt: Wo wird FC Chelsea vs. FC Bayern München live im Stream gezeigt? Ist DAZN an diesem Dienstagabend ein Faktor, wenn die vollen 90 Minuten um 21 Uhr angepfiffen werden?

DAZN hat zwar die Champions League in dieser Saison live im Stream im Angebot, doch am 25. Februar zeigt / überträgt der Streamingdienst FC Chelsea vs. FC Bayern München nicht live im Stream. Einzig Sky zeigt die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM. DAZN dagegen hat die Partie SSC Neapel vs. FC Barcelona exklusiv in voller Länge im Angebot.

So sieht die Aufteilung für das Champions League Achtelfinale in Österreich aus. (Die Rückspiele werden im Anschluss an die Hinspiele gepickt.) #UCL pic.twitter.com/UQuUXEz08M — DAZN DE (@DAZN_DE) December 17, 2019

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. FC Bayern München? Die Highlights nach dem Spiel sehen

Wir haben Euch nun ausführlich alle Möglichkeiten dargestellt, wie Ihr die ganze Begegnung FC Chelsea vs. FC Bayern München anschauen könnt. In voller Länge zeigt einzig und allein Sky die Achtelfinalbegegnung, in der Konferenz wird das Spiel ebenfalls dort übertragen. Bei allen anderen Kanälen, dem Free-TV oder dem Ismaninger Streamingdienst DAZN, sind die vollen 90 Minuten FCB vs. Chelsea dagegen nicht zu sehen.

Doch DAZN hat dafür ein anderes Eisen im Feuer, wenn es um FC Chelsea vs. FC Bayern München geht. Der Sender zeigt / überträgt die Highlights des Spiels rund 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform.

Kostenlos wird die Begegnung Chelsea gegen Bayern München zwar nicht übertragen, dafür zahlt Ihr für die besten Szenen jedoch keinen Cent. Wenn der FC Chelsea den FC Bayern an der Stamford Bridge empfängt, dann sind die Kameras von DAZN also doch irgendwie mit von der Partie. Mit dem Gratismonat seht Ihr zwar München vs. Chelsea nicht live, aber die besten Szenen dafür umso schneller. Zudem könnt Ihr den anderen Service von DAZN nutzen, alle Infos findet Ihr in den Artikeln unten.

FC Chelsea vs. FC Bayern München - die Highlights auf DAZN sehen: Unsere Übersichtsartikel

FC Chelsea vs. FC Bayern München - Hier könnt Ihr die kostenlose DAZN-App herunterladen

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. FC Bayern München? Der LIVE-TICKER von Goal

FC Chelsea gegen FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM sehen, das klappt heute nicht? Dann müsst Ihr Euch wohl oder übel eine Alternative suchen und die vollen 90 Minuten am Dienstagabend irgendwie anderweitig verfolgen.

Doch welche Optionen gibt es denn noch? Die Live-Übertragung der Champions-League-Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es nicht auf vielen Kanälen. Abhilfe kann Euch einzig und allein ein LIVE-TICKER schaffen. Diesen stellt Goal Euch bereit - und das kostenlos.

FC Chelsea vs. FC Bayern München könnt Ihr am Dienstag ab 20 Uhr live im Ticker von Goal verfolgen. Dadurch spart Ihr Euch auf jeden Fall ein Sky-Abonnement und könnt dennoch gratis miterleben, wie sich die Mannschaft von Hansi Flick an der Stamford Bridge verkauft. Jetzt ausprobieren!

FC Chelsea vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen von Chelsea-Coach Frank Lampard und die von Bayern-Trainer Hansi Flick gibt es gegen 20 Uhr an dieser Stelle. Dann wissen wir, welche Stars von Beginn an ran dürfen.

FC Chelsea vs. FC Bayern München live: Das letzte direkte Duell

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem FC Chelsea und dem FC Bayern München gab es beim ICC 2017. Damals gewann der deutsche Rekordmeister mit 3:2 (3:1). Seinerzeit lag der FCB bereits mit 3:0 in Führung - Rafinha und Thomas Müller (2) trafen - ehe die Blues aus London noch einmal in Person von Marcos Alonso und Michy Batshuayi verkürzten.

FC Chelsea vs. FC Bayern München: Der direkte Vergleich

FC CHELSEA 5 Duelle FC BAYERN MÜNCHEN 2 Siege 3 0 Unentschieden 0 3 Niederlagen 2 11 Tore 11

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. FC Bayern München? Die Übertragung der Champions League im Überblick