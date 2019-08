FC Bayern München vs. Mainz 05: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER, Highlights und Co. - So wird die Bundesliga übertragen

Bayern München empfängt Mainz 05. Wie wird die Bundesliga übertragen? Wer zeigt das Duell live im TV und im LIVE-STREAM. Die Antworten gibt's hier.

Bundesliga, 3. Spieltag: Der FC Bayern München trifft vor heimischem Publikum in der Allianz Arena auf den 1. FSV Mainz 05. Die Partie wird am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr angepfiffen.

Holt der den ersten Heimsieg? Die Bayern haben nach zwei Spielen in der vier Punkte auf dem Konto. Zum Auftakt gab es aus Münchner Sicht nur ein 2:2 gegen Hertha BSC. Gegen den FC Schalke 04 ließ der FCB beim 3:0-Auswärtserfolg jedoch nichts anbrennen. Bemerkenswert: Alle fünf bisherigen Saisontreffer erzielte Robert Lewandowski.

Dagegen steht nach zwei Spielen mit null Punkten da. Die Mainzer verloren sowohl den Auftakt gegen den SC Freiburg mit 0:3 als auch das zweite Duell mit Borussia Mönchengladbach mit 1:3.

Feiern die Bayern die nächsten drei Punkte? Oder kann Mainz den deutschen Rekordmeister ärgern? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Bundesliga-Duell heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Infos zu den Highlights , zu unserem LIVE-TICKER und zu den Mannschaftsaufstellungen .

FC Bayern München vs. Mainz 05: Das Duell am 3. Bundesliga-Spieltag im Detail

FC Bayern München vs. Mainz 05 heute live im TV verfolgen - so geht's!

Wenn Ihr die Bundesliga am Samstag live im TV genießen wollt, habt Ihr nur eine Möglichkeit: Sky. Nur der Bezahlsender aus Unterföhring ist am Samstag für die Live-Übertragung von FC Bayern München vs. Mainz 05 verantwortlich. Andere deutsche Sender wie die ARD und das ZDF oder RTL und Co. übertragen Bayern vs. Mainz dagegen nicht live im Free-TV.

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Mainz 05 heute live im TV

Sky ist Eure erste und einzige Anlaufstelle am Samstagnachmittag. Nur Sky zeigt FC Bayern München vs. Mainz 05 live im TV. Für die Partie in der Allianz Arena habt Ihr zwei Optionen: Entweder Ihr schaut Bayern München vs. Mainz 05 live im Einzelspiel oder in der Konferenzschaltung mit allen anderen Partien, die um 15.30 Uhr angepfiffen werden.

FC Bayern München vs. Mainz 05 - Wo läuft was?

Das Einzelspiel findet Ihr auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD . Kommentator ist Wolff Fuss.

und . Kommentator ist Wolff Fuss. Die Konferenzschaltung läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Kommentator ist Kai Dittmann.

Bereits ab 14 Uhr beginnt Sky mit der Vorberichterstattung aller Bundesliga-Partien am Samstagnachmittag. Im Studio des Bezahlsenders nehmen Moderatorin Jessica Libbertz und Experte Didi Hamann Platz.

Die Nutzung von Sky ist allerdings nicht kostenlos, sondern setzt ein Abonnement voraus. Nähere Informationen zu den verschiedenen Angeboten, Paketen, Preisen und Laufzeiten findet Ihr auf der Website von Sky.

FC Bayern München vs. Mainz 05 heute im LIVE-STREAM verfolgen - geht das?

Ihr wisst bereits, wie Ihr den FC Bayern München gegen Mainz 05 live im TV sehen könnt. Nun verraten wir Euch, wie Ihr die Bundesliga-Partie am Samstagnachmittag zusätzlich im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Los geht's:

Sky Go zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Mainz 05 heute im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAM ist Sky am Samstag Eure erste Anlaufstelle. Der Bezahlsender zeigt FC Bayern München vs. Mainz 05 in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go.

Sky Go ist der Online-Dienst von Sky, dessen Nutzung ebenfalls ein Abonnement voraussetzt. Habt Ihr ein Sky-Abo abgeschlossen, erhaltet Ihr einen Log-In und könnt Euch einfach bei Sky Go anmelden.

Voraussetzungen erfüllt? Dann startet den LIVE-STREAM zu FC Bayern München vs. Mainz 05 und genießt alle Vorteile, die Euch auch im TV-Programm bereitstehen. Ihr habt die Wahl, ob Ihr Bayern München vs. Mainz 05 entweder live im Einzelspiel oder in der Konferenz schauen wollt. Für beide Optionen steht jeweils ein LIVE-STREAM zur Verfügung.

Nutzen könnt Ihr Sky Go auf Eurem Laptop / Computer oder auf Euren mobilen Geräten - Handy oder Tablet. Ladet Euch einfach die kostenlose Sky-Go-App herunter:

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Mainz 05 heute im LIVE-STREAM

Sky hat noch eine weitere Alternative zum TV-Programm für Euch parat. Der Bezahlsender überträgt FC Bayern München vs. Mainz 05 auch im LIVE-STREAM mit Sky Ticket. Hier verpasst Ihr ebenfalls keine Sekunde des Aufeinandertreffens am Bundesliga-Samstag.

Sky Ticket ist ein zusätzliches Angebot des Bezahlsenders, welches es Euch ermöglicht, Sky auch ohne lange Vertragslaufzeiten zu nutzen. Sky Ticket gibt es im Monatsabo (oder im Tagesabo für 9,99 Euro), das sich jederzeit monatlich kündigen lässt. Um die Bundesliga mit Sky Ticket zu sehen, benötigt Ihr das Sportpaket.

Was kostet das Sportpaket bei Sky Ticket?

Im ersten Monat zahlt Ihr 9,99 Euro.

Nach Ablauf der ersten vier Wochen erhöht sich die monatliche Gebühr auf 29,99 Euro.

Mehr Informationen zu Sky Ticket erhaltet Ihr auf der Website des Unternehmens.

Zeigt / überträgt DAZN FC Bayern München vs. Mainz 05 heute im LIVE-STREAM?

DAZN zeigt die Bundesliga live! Seit diesem Sommer ist die Bundesliga bei DAZN beheimatet. Insgesamt hat sich der Streamingdienst die Übertragungsrechte an 45 Spielen gesichert. Doch der Bundesliga-Samstag gehört nicht dazu. Dementsprechend zeigt DAZN Bayern München vs. Mainz 05 heute nicht im LIVE-STREAM.

Stattdessen hat sich DAZN die Rechte an allen Freitagsspielen der Bundesliga gesichert. Außerdem zeigt der Streamingdienst alle Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden, sowie alle Montagsspiele . In unserem Übersichtsartikel haben wir noch mehr Informationen zur Bundesliga-Übertragung im LIVE-STREAM bei DAZN zusammengestellt.

FC Bayern München vs. Mainz 05: So seht Ihr die Bundesliga-Highlights

Leider ist DAZN am Samstag nicht live im Einsatz. Doch aufgepasst! Konntet Ihr das Bundesliga-Duell in der Allianz Arena nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Dann haben wir ein überragendes Angebot für Euch:

DAZN zeigt / überträgt die Highlights zu FC Bayern München vs. Mainz 05 kostenlos

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie seht Ihr die Highlights zu Bayern München vs. Mainz 05 bei DAZN. Der Streamingdienst lädt Euch eine detaillierte Zusammenfassung auf die Plattform, mit welcher Ihr alle Tore, alle Chance und alle Entscheidungen noch einmal entspannt genießen könnt. Und das Beste an den Highlights bei DAZN? Ihr könnt sie vollkommen kostenlos schauen!

Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat. Falls Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnement seid, könnt Ihr die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes 30 Tage lang kostenlos nutzen. Euch stehen dabei alle Türen offen: Ihr seht die Highlights der 1. und 2. Liga bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Zudem hat DAZN jede Menge Live-Sport im Angebot: Die Bundesliga live. Die Champions League und Europa League live. Dazu viele weitere Top-Ligen Europa und der Welt live. Zahlreiche LIVE-STREAMS gespickt mit Spitzensport erwarten Euch bei DAZN!

Hat Euch der kostenlose Probemonat überzeugt, könnt Ihr Euch zwischen zwei Bezahloptionen entscheiden:

Das Monatsabo: Mit diesem Abonnement könnt Ihr DAZN nutzen und das Abo jederzeit monatlich kündigen . Der Preis für das Monatsabo beträgt monatlich 11,99 Euro .

Mit diesem Abonnement könnt Ihr DAZN nutzen und das Abo jederzeit . Der Preis für das Monatsabo beträgt . Die DAZN-Jahreskarte: Ihr wollt DAZN ohnehin das ganze Jahr / die ganze Saison lang nutzen? Dann empfehlen wir Euch die DAZN-Jahreskarte. Diese erhaltet Ihr für einmalig 119,99 Euro und habt damit zwölf Monate DAZN-Spaß garantiert .

Holt Euch jetzt die kostenlose DAZN-App für das Gerät Eurer Wahl:

FC Bayern München vs. Mainz 05 heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Bundesliga-Duell zwischen Bayern München und Mainz 05 nicht live im TV bei Sky oder im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket sehen? Kein Problem. Wir haben die perfekte Alternative für Euch parat:

Keinen Treffer, keine Entscheidung - Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keine wichtige Szene des Bundesliga-Duells. Stattdessen bleibt Ihr stets auf dem Laufenden und immer bestens informiert. Während der gesamten Partie versorgen wir Euch in unserem LIVE-TICKER gewohnt detailliert mit allen Informationen rund um das Spielgeschehen in der Allianz Arena.

Ihr findet unseren kostenlosen LIVE-TICKER von Goal unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

FC Bayern München vs. Mainz 05: Die Aufstellungen

Feiern Philippe Coutinho und Ivan Perisic ihr Startelfdebüt für den FC Bayern München? Mit welcher Elf versucht Mainz 05, die Bayern zu ärgern? Wir verraten Euch knapp eine Stunde vor dem Anpfiff die Aufstellungen beider Mannschaften.

FC Bayern München vs. Mainz 05: Die Bilanz

FC Bayern München (wettbewerbsübergreifend 28 Duelle) Mainz 05 21 Siege 4 3 Remis 3 4 Niederlagen 21 76 Erzielte Tore 28

