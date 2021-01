FC Bayern München heute: Entwarnung bei Lewandowski, Neuer stellt Rekord ein - alle News und Gerüchte

Robert Lewandowski ist nach seiner Auswechslung gegen Augsburg nicht schwer verletzt, Manuel Neuer hat einen neuen Rekord. Alle FCB-News.

Hier findet Ihr alle News und Gerüchte zum FC Bayern München.

Lewandowskis Auswechslung nur eine Vorsichtsmaßnahme

Entwarnung beim Weltfußballer: Robert Lewandowski hat sich im Bundesliga-Derby mit Bayern München beim FC Augsburg (1:0) nicht verletzt. Die Auswechslung des Siegtorschützen (13., Foulelfmeter) sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, betonte Trainer Hansi Flick.

Der Coach hatte Lewandowski in der 67. Minute vom Platz genommen. "Zur Sicherheit, weil Robert für uns sehr wichtig ist. Da wollten wir kein Risiko eingehen", wie er betonte.

Manuel Neuer stellt Rekord von Oliver Kahn ein

Manuel Neuer hat beim 1:0-Sieg über den FC Augsburg nach knapp drei Monaten wieder zu Null gespielt. Damit hat der Keeper einen Rekord von Oliver Kahn eingestellt.

Neuer hat nun 196 Bundesliga-Spiele mit einer weißen Weste vorzuweisen. Zuvor hatte diese Marke nur der ehemalige Torhüter des FC Bayern erreicht.

Im Vergleich zu Kahn benötigte Neuer dafür aber deutlich weniger Spiele (422 zu 557 Partien). "Das ist deshalb besonders, weil wir nur ein Tor vorne gemacht und damit die drei Punkte gesichert haben", sagte Neuer angesprochen auf den Rekord.

FC Bayern: Lothar Matthäus fordert neuen Vertrag für Jerome Boateng

Aufgrund des bevorstehenden Abgangs von David Alaba hat sich Sky -Experte Lothar Matthäus für eine Vertragsverlängerung mit Jerome Boateng ausgesprochen. "Ich glaube, man sollte sich auf jeden Fall mit ihm auseinandersetzen, sich zusammensetzen und über ein oder zwei Jahre Verlängerung nachdenken", sagte Matthäus.

"Bayern will ja nicht so viel Geld in die Hand nehmen für Transfers und Alaba ist weg. Boateng spielt in den letzten zwei Jahren eine gute Rolle beim FC Bayern. Gerade unter Hansi Flick ist er aufgeblüht, hat zu alter Form gefunden", fügte er an. Boatengs Vertrag im München nach der Saison aus.

"Das wäre schon ein Riesen-Loch. Boateng und Alaba auf einmal weg, Hernández noch nicht angekommen, Süle in einem Tief. Da müsste Bayern richtig aktiv werden auf dem Transfermarkt. Deswegen wäre Boateng für mich mehr als eine Alternative", erklärte Matthäus. Dem kicker und der Bild zufolge gab es jedoch bislang keine Gespräche zwischen den Bayern und dem Innenverteidiger.

