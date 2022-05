FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Offenbar Zukunfts-Ultimatum für Gnabry, Lewandowski gibt Update

Der FC Bayern stellt Serge Gnabry offenbar ein Ultimatum. Robert Lewandowski spricht über seine sportliche Zukunft. Die News zum FCB heute.

Der FC Bayern München heute am Montag. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 30. Mai.

Und alles, was es in den vergangenen Tagen bereits gab, könnt Ihr hier nachlesen.

FC Bayern, Gerücht: Offenbar Zukunfts-Ultimatum für Gnabry

Bleibt Serge Gnabry beim FC Bayern oder nicht? Die Bosse des Rekordmeisters sollen in dieser Angelegenheit jetzt ein Ultimatum gestellt haben. Laut dem kicker gebe es zwei Alternativen: Entweder stimmt der Mittelfeldspieler der Offerte des FC Bayern zu oder er wird noch vor Beginn der neuen Saison verkauft.

Getty Images

An Gnabry, der ein Angeot zu einer Vertragsverlängerung mit einem Jahresgehalt von 19 Millionen Euro ablehnte, soll vor allem Champions-League-Sieger Real Madrid interessiert sein.

FC Bayern, Gerücht: Tolisso könnte doch bleiben

Der Abschied von Corentin Tolisso beim FC Bayern München schien beschlossene Sache, jetzt könnte sich daran doch noch etwas ändern. Wie der kicker schreibt, ist eine Zukunft des Franzosen beim Rekordmeister unter bestimmten Voraussetzungen denkbar.

Demnach würden die Münchner den Weltmeister nicht fallen lassen, sollte er am Ende seines auslaufenden Vertrages, der noch gut vier Wochen gilt, keinen neuen Arbeitgeber finden. Dann sei ein Modell mit einer stark leistungsbezogenen Weiterbeschäftigung möglich.

getty

Der 27-Jährige kam 2017 zu den Bayern und auch wegen zahlreicher Verletzungen nicht ganz über den Status eines Rollenspielers hinaus. Coach Julian Nagelsmann gilt aber als Befürworter des Mittelfeldspielers und verwies zuletzt am Saisonende darauf, dass noch keine Entscheidung zu Tolisso gefallen sei. Über Tolisso heißt es, dass er grundsätzlich gerne in München bleiben würde.

FC Bayern, News: Lewandowski kündigt Update zu Zukunft an

Der abwanderungswillige Star-Stürmer Robert Lewandowski hat in einem Interview bei Sky angekündigt, dass es demnächst konkrete Informationen zu einem möglichen Wechsel geben wird.

Der Pole antwortete am Sonntag auf die Frage nach seiner Zukunft: "Ich denke, dass bald die Zeit kommen wird, um mehr Informationen darüber zu geben. Bald kann ich mehr dazu sagen."

Hier geht's zur kompletten News!

FC Bayern, News: Im DFB-Pokal zuerst bei Viktoria Köln

Der FC Bayern spielt in der 1. Runde des DFB-Pokals 2022/23 bei Viktoria Köln. Das ergab die Auslosung durch 2014er-Weltmeister Kevin Großkreutz und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

"Wir werden aus dem Feiern glaube ich nicht mehr rauskommen", sagte Viktorias Sportvorstand Franz Wunderlich in der ARD-Sportschau, ein Umzug aus dem rechtsrheinischen Köln-Höhenberg ins große Stadion des 1. FC Köln sei für dieses Spiel denkbar: "Das müssen wir in Erwägung ziehen. Aber ob wir in Höhenberg oder in Müngersdorf gewinnen, spielt auch keine Rolle."