FC Bayern, News: Hamann rät Bayern zu Christensen statt Rüdiger

Für Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann ist Andreas Christensen vom FC Chelsea der perfekte Ersatz für Niklas Süle, der den FCB im Sommer ablösefrei verlassen wird. Das erklärte der ehemalige Bayern-Spieler in der Abendzeitung.

"Er würde Bayern unheimlich weiterbringen und wäre insgesamt eine tolle Verpflichtung", sagte er. Im Vergleich zu seinem Blues-Teamkollegen Antonio Rüdiger, der ebenfalls bei den Bayern gehandelt worden ist, sieht Hamann Vorteile für den Dänen: "Rüdiger kann das sicher gut, aber Christensen ist im Spielaufbau noch besser", meinte er.

Bei den Münchnern stehen als erfahrene Spieler für die Abwehrzentrale nach dem Süle-Abgang nur noch Lucas Hernandez und Dayot Upamecano zur Verfügung. Doch Upamecano, der vor der Saison aus Leipzig geholt wurde, überzeugt Hamann bislang nicht: "Er muss die Fehler abstellen und Konstanz in seine Leistungen bringen", forderte Hamann.

FC Bayern, Gerücht: Hannover will Sieb ausleihen

Der Zweitligist Hannover 96 möchte laut Bild Bayerns Talent Armindo Sieb ausleihen. "Man hört aus München nur Gutes über ihn. Ein hochtalentierter Spieler, der sehr schnell und torgefährlich ist, eine große Wucht hat", sagte Hannover Nachwuchschef Michael Tarnat der Zeitung.

Sieb kam 2020 aus der Hoffenheim-Jugend zu den Bayern und stand unter Trainer Hansi Flick bereits zweimal im Profikader, ohne allerdings einen Einsatz zu absolvieren. In der zweiten Mannschaft kommt er in der Regionalliga in der aktuellen Saison auf drei Tore und eine Vorlage in 20 Spielen.

Sein Vertrag bei den Münchnern läuft noch bis 2023.

FC Bayern, News: Kahn bestätigte Süle-Abschied

Niklas Süle wird den FC Bayern im Sommer verlassen. FCB-Vorstandschef Oliver Kahn bestätigte am Mittwochmittag während eines Pressegesprächs, was unter anderem GOAL und SPOX vorab berichtet hatten: Süle wird seinen auslaufenden Vertrag an der Säbener Straße nicht verlängern.

"Er hat unser Angebot nicht angenommen", sagte Kahn. "Wir haben eine gewisse Verantwortung für die Angebote, die wir machen. Es ist normal, dass man in diesem Geschäft nicht immer zusammenkommt." Diese Entwicklung habe sich "im Laufe der letzten Tage" abgezeichnet. Dabei sei die Offerte des FCB "sehr, sehr gut" gewesen.

Nun gelte es zu entscheiden, wie Süles Abgang kompensiert werden könne. Kahn meinte: "Wir haben viele Möglichkeiten, was die Innenverteidigerposition anbelangt. Gehen Sie davon aus: Natürlich beschäftigen wir uns mit Spielern. Wir haben aber Hernandez, Pavard, mit Upamecano einen exzellenten Innenverteidiger, wir haben Nianzou. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber klar muss sich der FC Bayern bei Abgängen immer mit Spielern beschäftigen."

