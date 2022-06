FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Talent Christopher Scott nach Antwerpen, Mane begründet Transfer

Christopher Scott kehrt dem FCB den Rücken und Sadio Mane erklärt, wie die Bayern-Bosse ihn überzeugten. Die News zum Rekordmeister.

Der FC Bayern München heute am Mittwoch in der Sommerpause. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 29. Juni.

FC Bayern, Transfers: Christopher Scott wechselt zu Royal Antwerpen

Der 20 Jahre alte Offensivspieler Christopher Scott verlässt die Bayern und wechselt zu Royal Antwerpen. Das gaben beide Klubs offiziell bekannt. Scott hatte im vergangenen Jahr für die 2. Mannschaft der Bayern gespielt und kam auf insgesamt sieben Tore und sechs Assists. Sein neuer Trainer ist jetzt eine Bayern-Legende: Mark van Bommel!

Zuletzt stand ein Wechsel von Scott zu Fortuna Düsseldorf im Raum, das war laut Sportvorstand Klaus Allofs aber finanziell "nicht zu realisieren".

Scott stand bei den Bayern noch bis 2023 unter Vertrag, die Ablösesumme wurde nicht verkündet. "In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat sich Christopher bei uns vom Jugendspieler zu einem festen Bestandteil der Amateure entwickelt", erklärte Campus-Leiter Jochen Sauer. "Mit dem Wechsel in die belgische erste Liga will er nun den nächsten Schritt machen. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg viel Erfolg und werden seine Entwicklung sehr genau verfolgen."

FC Bayern, News: Sadio Mane spricht über Bayern-Wechsel

Sadio Mane hat in einem Interview mit der Sport Bild über die Gründe seines Wechsels zum FC Bayern gesprochen. Demnach hätten vor allem die Bemühungen der Münchner den Ausschlag für einen Transfer gegeben. "Ich habe sofort gespürt, dass sie mich wirklich wollten, daher war für mich auch schnell klar, dass ich zum FC Bayern wechseln möchte. Die Art und Weise, wie der FC Bayern in Zukunft mit mir spielen will, hat mich sofort fasziniert", so Mane.

Erst vor einigen Wochen hätte er vom Interesse des deutschen Rekordmeisters erfahren. "Kurz darauf sind Hasan Salihamidzic, Julian Nagelsmann und Marco Neppe (Technischer Direktor des FC Bayern; Anm.d.Red.) zu mir nach Liverpool geflogen und haben mir ihr Projekt vorgestellt. Ich war sofort begeistert. Deshalb habe ich noch am selben Tag gesagt: Ich will zum FC Bayern wechseln! Auch, wenn andere Klubs interessiert waren: Die Entscheidung stand für mich fest", sagte der Senegalese.

Zudem komme ihm der Spielstil des FCB entgegen, da er mit diesem schon aus Liverpooler Zeiten vertraut ist. "Der FC Bayern passt zu meinem Spiel und ich zum FC Bayern. Das hat auch Julian Nagelsmann mir so gesagt."

Bei den Bayern unterschrieb Mane einen Vertrag bis 2025. Beim FC Liverpool erzielte er in der vergangenen Spielzeit in 51 Spielen 23 Tore und fünf Assists.

