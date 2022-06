FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Lewandowski-Wechsel angeblich wegen Benzema, auch PSG wollte Mane

Robert Lewandowski will angeblich zum FC Barcelona, um im direkten Vergleich mit Karim Benzema bestehen zu können. Alle FCB-News.

Der FC Bayern München heute am Dienstag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 28. Juni.

FC Bayern heute, Gerücht: Lewy-Wechsel zu Barca wegen Benzema

Robert Lewandowski möchte nach Ansicht seines Ex-Beraters Cezary Kucharski zum FC Barcelona nach Spanien wechseln, um den direkten Vergleich mit Karim Benzema von Real Madrid anzugehen. "Lewandowski will zeigen, dass er besser als Benzema ist", sagte Kucharski Cadena SER.

Der mögliche Wechsel zu den Katalanen passe auch in die Karriereplanung des Angreifers. "Sein Plan war Deutschland, dann Spanien und zum Ende der Karriere die USA", verriet Kucharski.

Lewandowski will in diesem Sommer zu Barca, obwohl er in München noch einen bis 2023 gültigen Vertrag hat. "Er muss Druck auf die Bayern ausüben, damit sie ihn aus dem Vertrag entlassen", empfahl Kucharski seinem Ex-Klienten den Konfrontationskurs.

FC Bayern heute, News: Spott für Kimmichs Werbedeal

Nachdem Bayern-Star Joshua Kimmich von 'GilletteLabs' als neues Werbegesicht vorgestellt worden ist, hat er Spott von seinem Ex-Teamkollegen Toni Kroos und seiner Frau ertragen müssen.

"Jetzt hab ich wirklich alles gelesen", schrieb Lina Meyer unter den Post des Bayern-Spielers und Kroos ergänzte angesichts des spärlichen Bartwuchses von Kimmich ironisch: "Hätte mir niemand besseres vorstellen können."

FC Bayern heute, News: Auch PSG wollte angeblich Sadio Mane

Im Werben um Sadio Mane hat sich der FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain durchgesetzt. Das bestätigte Manes PR-Berater Bacary Cisse bei RMC.

"Ja, PSG hatte es tatsächlich auf Sadio abgesehen", verriet er und berichtete von Gesprächen zwischen PSG-Sportdirektor Leonardo und Mane-Berater Björn Bezemer. "Sie haben sich gesehen und die Hintergründe eines möglichen Transfers von Sadio zu PSG besprochen, aber dabei blieb es", berichtete er.

Der Grund, warum es mit einem Transfer zu den Parisern nicht klappte, ist aus Cisses Sicht klar: "Jeder weiß, dass Leonardo auf einem Schleudersitz saß, also musste man warten." Leonardo soll wohl zusammen mit Trainer Mauricio Pochettino in den kommenden Tagen bei PSG abgelöst werden.