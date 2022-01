Weltfußballer 2021: Gewinnt Robert Lewandowski? Alles zu den Chancen des Bayern-Stars

"The Best" - so heißt die Gala, bei der die FIFA besondere Personen in unterschiedlichen Kategorien auszeichnet. Auch nominiert: Robert Lewandowski!

Der Stürmer des FC Bayern Münchens gehört zu den drei Fußballern, welche zu den Finalisten bei der Wahl zählrn - zusammen mit Lionel Messi (FC Barcelona/PSG) und Mohamed Salah (FC Liverpool).

Insgesamt gibt es Awards in neun unterschiedlichen Kategorien - jeweils drei sind nur für den Fußballsport der Frauen und wiederum drei andere für den der Männer. Außerdem wird der Fairplay-Award, der Fanpreis und der beliebte Puskas-Award vergeben - bei Letzterem wird das schönste Tor gekürt.

Holt sich Lewandowski am Montag den begehrten Preis oder bleibt er zum zweiten Mal in diesem Winter ohne Award? GOAL erklärt in diesem Artikel, wie groß die Chancen des Bayern-Stars sind.

Die Chancen von Robert Lewandowski bei der Wahl zum Weltfußballer: Gewinnt der Stürmer des FC Bayern Münchens?

Für Robert Lewandowski wäre die Auszeichnung nichts Neues, schon vor einem guten Jahr wurde er mit dem Preis ausgezeichnet: Am 17. Dezember 2020 gewann der Pole und lies damit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi hinter sich.

Ronaldo steht in diesem Jahr gar nicht zur Auswahl, dafür hat es Mohamed Salah in die finale Auswahlliste geschafft. In der Vorrunde waren elf Spieler nominiert, hier war mit Erling Haaland vom BVB (Borussia Dortmund) auch ein Konkurrent aus der Bundesliga dabei.

Messi, Salah, Lewandowski: Das sind die Chancen bei der Wahl zum Weltfußballer 2021

Obwohl Salah mit auf der Liste ist, dürfte der Preis wohl entweder Messi oder Lewandowski zukommen: Schon bei der Vergabe des Ballon d'Or war es ein enges Rennen zwischen den beiden Superstars, letztendlich konnte sich Lionel Messi (613 Stimmen) knapp vor Robert Lewandowski (580 Stimmen) durchsetzen.

Schon damals waren die Diskussionen rund um die Auszeichnung groß - in den Augen vieler Betrachter:innen hat der Argentinier diesen nämlich zu Unrecht bekommen. Messi spiele bei PSG seit seiner Ankunft nicht so stark wie Lewandowski in der bayrischen Landeshauptstadt, und auch in der ersten Hälfte des Jahres soll Lewandowski laut Kritikern klar besser als Messi gewesen sein.

Titelverteidigung? Darum kann es aus deutscher Sicht kaum besser laufen als letztes Jahr

Aus deutscher Sicht war das vergangene Jahr übrigens mehr als erfolgreich was die "The Best"-Zeremonie betrifft: Sei es Robert Lewandowski als bester Spieler, Manuel Neuer als Weltfußballer oder aber Jürgen Klopp und Hansi Flick punktgleich an der Spitze der Abstimmung zum Welttrainer im Männerfußball - die Preise konnten sich sehen lassen.

Dass es in am Montag wieder so viele Preise für Deutsche oder Bundesligisten geben wird, ist unwahrscheinlich - ein Preis für Robert Lewandowski würde aber nicht überraschen! Der Angreifer spielt schließlich auf einem unfassbaren Niveau und konnte auch schon in der vergangenen Saison den Award abräumen. So oder so lohnt sich ein Blick auf die Übertragung. Wir erklären weiter unten, wie die Veranstaltung ausgestrahlt wird, vorher haben wir alle Kategorien im Überblick:

Neun Kategorien: Hierfür gibt es bei "The Best 2021" Preise

Weltfußballerin

Weltfußballer

Welttorhüterin

Welttorhüter

Welttrainer/in der Frauen

Welttrainer der Männer

Puskas-Preis

Fanpreis

Fairplay-Preis

Robert Lewandowski oder Lionel Messi? So wird die Weltfußballerwahl 2021 kostenlos im TV und LIVE-STREAM übertragen

Robert Lewandowski hat am Montag die Chance, seinen "Titel" zu verteidigen - bei der virtuellen Veranstaltung wird in insgesamt neun Kategorien ein Preis vergeben. Aber wie wird das Ganze übertragen?

LIVE im TV: So wird die "The Best"-Show im Fernsehen übertragen

Herausragende Nachrichten für alle Fußballanhänger:innen, welche am Montag die Preisverleihung LIVE sehen wollen: "The Best" ist im TV und LIVE-STREAM zu sehen!

Fangen wir im Fernsehen an: Der Sender Sky Sport News (HD) zeigt hier die Zeremonie! Der Haken daran: Der Fernsehsender ist kostenpflichtig. Seit Ende Juli ist der Sender, welcher früher rund um die Uhr kostenlos Sportnachrichten gesendet hat, nur noch gegen Aufpreis zu sehen.

Kostenloser LIVE-STREAM: "The Best" mit Robert Lewandowski und Lionel Messi am Montag LIVE sehen

Das sind natürlich keine guten Nachrichten - allerdings solltet Ihr nicht den Kopf in den Sand stecken: Es gibt nämlich auch eine kostenlose LIVE-Übertragung!

Auch hier hat Sky wieder die Finger im Spiel: In der Sky Sport App und auf Skysport.de ist der ganze Spaß im kostenlosen LIVE-STREAM zu sehen - Ihr müsst euch nicht einmal anmelden! Die App gibt es kostenlos im App Store oder Play Store, falls Ihr am Handy oder Tablet unterwegs seid.