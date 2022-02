Der FC Bayern München heute am Donnerstag (10. Februar). Alles rund um den Rekordmeister gibt es hier.

FC Bayern, News: Süle wohl mit Übergewicht aus Urlaub zurück

Abwehrspieler Nikas Süle ist im Januar offenbar mit einigen Kilo Übergewicht aus der kurzen Winterpause über Weihnachten und Neujahr zum FC Bayern zurückgekehrt.

Wie der kicker berichtet, wurde Süle bei seiner Rückkehr mit 104 Kilo gemessen, die für ihn festgesetzte Obergrenze läge bei 100 Kilo. Es wäre nicht das erste Mal, dass Süle wegen seines Fitnesszustands in der Kritik steht.

Süle wird den FC Bayern nach dieser Saison verlassen und ablösefrei zu Borussia Dortmund wechseln.

FC Bayern, News: Kahn nicht kategorisch gegen Playoffs

(SID) In die Diskussion über die Einführung von Playoffs in der Bundesliga ist wenige Tage nach dem entsprechenden Vorstoß der neuen Liga-Chefin Donata Hopfen Bewegung gekommen.

Dabei sorgt in einer Umfrage des Fachmagazins kicker besonders Branchenführer Bayern München durch seine Bereitschaft zur Prüfung der Idee für Aufsehen. "Ich finde es spannend, über neue Modelle wie Playoffs für die Bundesliga nachzudenken", sagte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn: "Ein Modus mit Halbfinals und Finale würde Spannung für die Fans bedeuten. Es macht also Sinn, so einen Gedanken durchzuspielen."

Hopfen hatte Play-offs nach dem Vorbild mehrerer Profiligen in Nordamerika am vergangenen Wochenende in einem Zeitungsinterview wieder als mögliche Innovation präsentiert. Es gebe aus ihrer Sicht "keine Denkverbote" und "keine heiligen Kühe", und wenn der Liga im Sinne des Wettbewerbs Play-offs helfen würden, "dann reden wir über Play-offs", sagte die Nachfolgerin des langjährigen Geschäftsführers Christian Seifert an der Spitze der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Kahns Offenheit für Hopfens Gedankenspiele ist aufgrund Münchens Führungsrolle im deutschen Fußball zumindest nicht selbstverständlich. Durch eine Modusänderung würde der Rekordmeister, der in den vergangenen neun Jahren nacheinander immer den Titel holte, künftige Erfolge wenigstens nicht mehr schon Wochen vor Saisonende einfahren können.

FC Bayern News: Nachwüchsstürmer verlängert langfristig

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Nachwuchsstürmer Yusuf Kabadayi kurz nach dessen 18. Geburtstag langfristig verlängert. Das Sturmjuwel unterschrieb einen neuen Kontrakt bis 2024.

"Wenn einer die Bezeichnung Eigengewächs verdient hat, dann Yusi", wird Campus-Leiter Jochen Sauer in der Mitteilung zitiert. Nach Paul Wanner ist Kabadayi das nächste Top-Talent, das der FC Bayern an sich gebunden hat.

Kabadayi, der seit 2012 sämtliche Jugendmannschaften der Münchner durchlief, sei "ein großes Stürmertalent, ein Schlitzohr. Ich bin sehr gespannt auf seinen weiteren Weg bei uns, traue ihm grundsätzlich aber sehr viel zu".

