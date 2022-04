Der FC Bayern München heute am Dienstag, in der Woche vor dem Spiel gegen Borussia Dotmund. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 19. April.

FC Bayern heute, Gerücht: FCB ist zu Lewandowski-Verkauf bereit

Seit nun mehreren Wochen wird beim FC Bayern über den 2023 auslaufenden Vertrag von Robert Lewandowski debattiert. Inzwischen hat sich der Sprech dahingehend entwickelt, das man aus den Aussagen der Münchener die Schwierigkeit einer Verlängerung immer deutlicher raushört. Selbst bei Oliver Kahn zuletzt im Doppelpass.

Nun meldet der kicker, dass der FC Bayern in der aktuellen Situation sogar bereit wäre, an einen Verkauf des Stürmers im Sommer nachzudenken. Eine vorzeitige Trennung sei bei einer Ablösesumme ab 40 Millionen Euro aufwärts möglich, schreibt das Fachmagazin. Demnach lehnt der FC Bayern ab, das Gehalt zu erhöhen. So könnte es nun entgegen aller Erwartungen und Ankündigungen im Sommer zum Verkauf kommen, wenn die Kasse stimmt.

FC Bayern heute, Gerüchte: Gnabry und Sabitzer Verkaufskandidaten?

Nicht nur bei Lewandowski gibt es viele Fragezeichen um die Zukunft. Auch bei Serge Gnabry gibt es seit Monaten - bisher erfolglose - Verhandlungen. Das liegt laut kicker daran, dass die Bayern die Forderung des Spielers nach einer "deutlichen Erhöhung des Gehalts" nicht nachkommen wollen.

Deshalb denken die Münchener nun an einen Verkauf, wenn im Sommer eine bestimmte Ablöse ins Haus flattern sollte. Bei DAZN schmetterte Gnabry am Sonntag eine Nachfrage zu seiner Zukunft schnell ab.

Bayern könnte nicht nur bei Gnabry im Sommer Ablöse generieren. Laut kicker wird auch geprüft, inwiefern man bei Marcel Sabitzer eine Geschäftsmöglichkeit findet. Sollte man ein Angebot bekommen, das nicht weit weg ist von den 15 Millionen Euro, die man selbst investiert hat, dann wäre Bayern wohl bereit für einen Verk

FC Bayern heute, Gerücht: Angebliche Einigung mit Mazraoui

Wie die SportBild vermeldet wurde unterdessen eine Einigung mit Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam erzielt. Demnach komme der 24-jährige Rechtsverteidiger im Sommer ablösefrei nach München.

Etwas komplizierter ist die Lage bei seinem Ajax-Kollegen Ryan Gravenberch, der noch bis 2023 gebunden ist. Zwischen den beiden Klubs hake es noch in Sachen Ablöse.

FC Bayern heute, Gerücht: Interesse an Leipzig-Duo?

Wie der kicker meldet, sind in München auch zwei Spieler von RB Leipzig im Fokus. So soll Trainer Julian Nagelsmann viel von Konrad Laimer halten.

Den Österreicher bezeichnete er mal als "Monsterballeroberungsmaschine". Er wäre der Typ Sechser, wie sich ihn Nagelsmann beim FC Bayern vorstellt. Demnach soll Laimer abgeneigt sein, seinen bis 2023 laufenden Vertrag in Leipzig zu verlängern und wäre ein Kandidat für einen Sommertransfer. Der kicker nennt auch den Namen von Christopher Nkunku, der in der Vergangenheit bereits wiederholt beim FC Bayern gehandelt wurde.

FC Bayern München, Spielplan: So lauten die kommenden Begegnungen