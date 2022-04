Der FC Bayern München heute am Osterwochenende, dem Tag des Spiels gegen Arminia Bielefeld. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 17. April.

Und alles, was es in den vergangenen Tagen bereits gab, könnt Ihr hier nachlesen.

FC Bayern heute, Gerücht: Erste Kritik an Oliver Kahn wird laut

Oliver Kahn, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, soll sich mit seiner Art in seiner neuen Position beim Rekordmeister nicht viele Freunde gemacht haben. Nach Angaben der Bild beobachtet mit Uli Hoeneß der ehemalige große starke Mann des Klubs die Entwicklungen rund um den 52-Jährigen mit Argwohn.

Von einer Unnahbarkeit Kahns, der sich nur mit einigen wenigen Vertrauten umgibt, wissen auch GOAL und SPOX. Die SZ berichtete zuletzt von einer Sprachlosigkeit, die in den Geschäftsräumen der Bayern herrsche.

Mit Karl-Heinz Rummenigge hatte vor einigen Tagen auch Kahns Vorgänger den Verein kritisiert. "Es ist der Eindruck entstanden, als würden permanent nur noch Vertragsgespräche stattfinden, und das alles wird andauernd öffentlich debattiert", sagte er in der Bild. "Das ist nicht gut, das ist nicht hilfreich in so einer Phase der Saison", fügte er hinzu.

Getty

FC Bayern heute, Gerücht: Auch Dortmund will nun Bremer

Auf der Suche nach einer Verstärkung für die Innenverteidigung soll der FC Bayern den Brasilianer Gleison Bremer vom FC Turin im Blick haben. Niklas Süle verlässt die Bayern im Sommer in Richtung Dortmund, sodass der FCB Bedarf in der Abwehrmitte hat.

Ausgerechnet die Dortmunder gehören nun nach Angaben der Gazzetta dello Sport auch zu den Klubs, die Bremer wollen. Neben den beiden Bundesligisten sollen noch Arsenal, Leicester, Everton und Newcastle an ihm dran sein.

Für Torino ist das dem Bericht zufolge die Chance, einen Höchstpreis für Bremer aufzurufen: 50 Millionen Euro wollen die Italiener haben - in jedem Fall zu viel für den BVB und auch die Bayern dürften sich eine solch große Investition nicht leisten wollen.

FC Bayern heute: Hier läuft das Spiel in Bielefeld LIVE

Der FC Bayern München ist heute zu Gast bei Arminia Bielefeld. GOAL verrät, wo die Begegnung live im TV, STREAM und TICKER zu sehen ist.

Hier gibt es alle Informationen!



Stats Perform

FC Bayern München, Spielplan: So lauten die kommenden Begegnungen