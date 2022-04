Der FC Bayern München heute am Ostermontag, dem Tag nach dem Spiel gegen Arminia Bielefeld. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 17. April.

FC Bayern heute, Gerücht: FCB weiterhin an Gavi dran

Der FC Bayern ist laut der Mundo Deportivo weiterhin an Barcas Top-Talent Gavi dran. In einem entsprechenden Bericht heißt es, dass die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters die Vertragssituation von Gavi genau beobachteten. Weiter schreibt die Mundo Deportivo, dass man in Barcelona jedoch optimistisch sei, eine Einigung mit dem 17-Jährigen zu erzielen, wenngleich man das Interesse der Münchner als "besorgniserregend" wahrnehme.

Gavis Vertrag beim FC Barcelona läuft 2023 aus, bis dato konnten sich Spieler und Klub noch nicht auf einen neuen Kontrakt einigen.

Aktuell wäre für den spanischen Mittelfeldspieler eine fixe Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro fällig, dem Bericht zufolge soll diese ab dem 1. Juli jedoch auf 100 Millionen Euro ansteigen. Zuletzt wurde auch dem FC Liverpool, FC Chelsea, Manchester United sowie Paris Saint-Germain Interesse an Gavi nachgesagt.

FC Bayern heute, News: Keine Nübel-Rückkehr mit Neuer

Alexander Nübel wird nicht zum FC Bayern zurückkehren, solange Kapitän Manuel Neuer noch zwischen den Pfosten steht, das bestätigte er bei Bild TV. "Im Moment ist es für mich gar kein Thema. Wenn Manuel Neuer da ist, wird er spielen. Und ich glaube nicht, dass ich dann in der Zeit noch mal zu Bayern zurückkomme", sagte der 25-Jährige.

Aktuell steht Nübel bei der AS Monaco im Tor, seine Leihe endet im Sommer 2023. In München verfügt der Ex-Schalker noch über einen Vertrag bis 2025, Neuer könnte sein Arbeitspapier jedoch zeitnah ebenfalls bis 2025 verlängern.

FC Bayern heute, News: Russischer TV-Sender bricht Übertragung von Bayern gegen Bielefeld ab

Der russische TV-Sender MatchTV hat beim Spiel zwischen den Bayern und Arminia Bielefeld die Übertragung abgebrochen. Grund dafür war der Schriftzug "Stop War, Putin!" auf der Werbebande der Ostwestfalen.

Nach knapp 30 Minuten wurde die Ausstrahlung der Partie eingestellt. Der Sender halte sich weiter an den Grundsatz, den Sport aus der Politik rauszuhalten, hieß es im Nachhinein. "Fußball und Sport sind unpolitisch", sagte der Kommentator der Partie. Bereits in der Vergangenheit fiel der Sender wegen des Abbruchs verschiedener Spiele wegen ebenjener Gründe auf.

In Russland ist es Medien verboten, in der Berichterstattung über den Krieg gegen die Ukraine, Begriffe wie "Angriff", "Invasion" und "Kriegserklärung" zu verwenden. Erst vor wenigen Wochen verkündete die DFL, an dem russischen Bundesliga-Partner MatchTV festhalten zu wollen und "mit Friedensbotschaften aus den Stadien die Menschen in Russland zu erreichen".

FC Bayern heute, News: Thomas Müller über Vertragsgespräche mit FCB: "Werden eine Lösung finden"

Thomas Müller hat sich nach dem 3:0 bei Arminia Bielefeld zu seiner Zukunft beim FC Bayern geäußert und anklingen lassen, dass sich eine Entscheidung pro Rekordmeister abzeichnet.

"Wir sind in guten Gesprächen und in einem guten Austausch", sagte Müller in der Mixed Zone der Schüco-Arena. "Beide Seiten wollen und ich denke, wir werden eine Lösung finden", fuhr Müller fort und deutete so an, dass sich die Verhandlungen mit den Bayern-Bossen positiv entwickeln.

Der Vertrag von Thomas Müller läuft 2023 aus, schon länger gibt es Gespräche zwischen der Spieler-Seite und den Bayern-Bossen. Auch Oliver Kahn äußerte sich im Doppelpass von Sport1 bezüglich einer Verlängerung Müllers positiv.

