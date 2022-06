FC Bayern: Ajax Amsterdam soll Interesse an Joshua Zirkzee zeigen

In München hat Joshua Zirkzee wohl keine Zukunft. Der Eredivisie-Rekordmeister soll seine Fühler nach dem jungen Stürmer ausgestreckt haben.

Ajax Amsterdam interessiert sich für Joshua Zirkzee. Voetbal International berichtet, dass der Stürmer des FC Bayern beim Rekordmeister der Eredivisie einer der Kandidaten auf die Nachfolge Sebastien Hallers ist. Der Ivorer steht seinerseits unmittelbar vor einem Transfer zu Borussia Dortmund.

Hallers Abgang möchte Ajax gemäß des Berichts mit der Verpflichtung von drei Stürmern kompensieren. Neben Steven Bergwijn (Tottenham) und dem zuletzt von RB Leipzig ausgeliehenen Brian Brobbey soll eben auch Zirkzee kommen.

Ajax: Zirkzee steht beim FC Bayern bis 2023 unter Vertrag

Dessen Vertrag beim FCB läuft noch bis 2023. Die vergangenen Saison verbrauchte er auf Leihbasis beim belgischen Spitzenklub RSC Anderlecht und entwickelte sich dort prächtig. An einen Verbleib bei den Bayern glaubt Zirkzee allerdings nicht mehr.

Hatte er im Februar noch im Interview mit GOAL und SPOX auf eine Rückkehr nach München gehofft, sagte der 21-Jährige bei NOS vor wenigen Wochen: "Ich bekomme hier Einsatzminuten, das war mein Ziel. Ich glaube nicht, dass es viel Sinn ergibt, nach einer Saison, in der ich viel gespielt habe, zu Bayern zurückzukehren."

Zirkzee wurde in der Jugend von Ajax' Erzrivale Feyenoord ausgebildet, ehe er 2017 nach München wechselte. Ein Transfer nach Amsterdam wäre bereits der dritte Transfer zwischen beiden Vereinen in diesem Sommer: Zuvor traten Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch jeweils den Weg aus der Eredivisie an die Isar an.