FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Gipfeltreffen zwischen Salihamidzic und Lewandowski, Kimmich hat geheiratet

FC Bayern, Gerüchte: Gipfeltreffen zwischen Hasan Salihamidzic und Robert Lewandowski

Hasan Salihamidzic lässt offenbar nichts unversucht, um Robert Lewandowski von einem Verbleib beim FC Bayern zu überzeugen. Wie Sky berichtet, kam es nun auf Mallorca zu einer Art Gipfeltreffen zwischen beiden Seiten sowie Lewy-Berater Pini Zahavi.

Dabei soll Salihamidzic versucht haben, Lewandowski davon zu überzeugen, weiter beim FC Bayern zu spielen. Der Pole will bekanntlich - trotz Vertrag bis 2023 - am liebsten sofort die Münchener Richtung FC Barcelona verlassen. Wie Sky berichtet, fruchtete der Besuch nicht wirklich. Lewandowski will demnach weiter den Verein unbedingt verlassen.

FC Bayern, News: Lovro Zvonarek schon in München

Lovro Zvonarek gehört zu den wichtigsten Figuren der neuen Strategie des FC Bayern, junge Spieler zu holen, die sich in München zu Stars entwickeln sollen. Der erst 17 Jahre alte Kroate hat damit schon begonnen, sich auf die große Aufgabe vorzubereiten und hat erstmals mit der Zweiten des FC Bayern trainiert.

Kurz nach seinem 16. Geburtstag gab der offensive Mittelfeldspieler sein Profidebüt für Slaven Belupo, für das er insgesamt 22-mal spielte und auch die Kapitänsbinde bekam. Damit wurde er zum jüngsten Kapitän eines europäischen Erstligisten. Er ist auch der jüngste Torschütze der kroatischen Liga-Geschichte. Selbstredend, dass er längst als "neuer Luka Modric" gehandelt wird.

Zwar ist der Weg zu den Profis - trotz einiger Profi-Erfahrung für einen 17-Jährigen - noch etwas weit, aber Zvonarek wird sicherlich öfter am Training von Julian Nagelsmann teilnehmen und auch ein Platz im Aufgebot für das Sommer-Trainingslager ist möglich.

FC Bayern, News: Joshua Kimmich hat geheiratet

Wie nutzt man eine Sommerpause? Man fliegt in den Urlaub oder man gibt jeden Tag Interviews, weil man wechseln will oder man heiratet: So wie Joshua Kimmich, der nun Lina Meyer heiratete. Das Paar hat drei Kinder - offenbar war jetzt nach der langen Saison und der Nations League die beste Gelegenheit, sich das Ja-Wort zu geben und zu feiern.

Wie die Bild berichtet, feierte das Paar die Hochzeit im Hotel "Das Tegernsee" am Tegernsee. Uli Hoeneß, der nicht weit weg wohnt, war allerdings nicht unter den geladenen Gästen. Überhaupt war mit Serge Gnabry nur ein Bayern-Profi unter den Gästen. Der Offensivspieler und Kimmich sind seit Ewigkeiten befreundet.