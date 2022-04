Zum 30. Spieltag der Bundesliga treffen sich heute Arminia Bielefeld und der FC Bayern München. Angepfiffen wird die Partie um 15.30 Uhr in der Bielefelder Alm.

Für die Bayern ist es das erste Spiel nach dem bitteren Aus in der Königsklasse gegen Villareal. Das einzig verbliebene zu erreichende Saisonziel, den Meistertitel, gilt es nun zu verteidigen, um ein versöhnliches Saisonende zu feiern. Bielefeld hingegen steckt mittendrin im Abstiegskampf und benötigt unbedingt drei Punkte um in der Liga zu bleiben.

Die Münchener konnten ein umkämpftes Hinspiel mit 1:0 gegen Bielefeld gewinnen. Sorgt die DSC heute für einen erneuten Münchener Tiefschlag und für weitere Spannung im Abstiegskampf? Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München heute live sehen: Gibt es eine Free-TV-Übertragung?

Leider müssen wir Euch bereits früh im Artikel eine schlechte Nachricht übermitteln: Auch das heutige Spiel zwischen der Arminia und dem FCB werdet Ihr nicht im kostenlosen Fernsehen sehen!

Die Rechte zur Übertragung der Bundesliga teilen sich nämlich in dieser Saison die beiden Sender Sky und DAZN.

Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München heute live sehen: Zeigt Sky oder DAZN die Begegnung?

Welcher der beiden Sender das Spiel letztendlich zeigt, ist ganz einfach: Sky konnte sich die Rechte an der Übertragung aller am Samstag stattfindenden Bundesligaspiele sichern. DAZN hingegen zeigt jene Partien, die am Freitag und Sonntag stattfinden. Somit wissen wir also, dass Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München live auf DAZN zu sehen ist!

Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München heute live im TV und STREAM: DAZN zeigt die Bundesliga am Sonntag!

Der Streamingspezialist aus Ismaning liefert Euch beste Fußball-Unterhaltung in Euer Wohnzimmer und auch unterwegs lässt Euch der Streaminggigant nicht hängen! Ob Ihr die Partie heute live auf Eurem Smart-TV, oder unterwegs auf dem Tablet verfolgt, ist DAZN egal. Alles was Ihr benötigt ist die Mitgliedschaft beim Sportsender und schon könnt Ihr den Großteil der Bundesliga, Champions League, Serie A, LaLiga oder Sportarten wie Basketball, Football oder Kampfsport live sehen!

Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München heute live im linearen TV: DAZN 1 überträgt die Begegnung live!

DAZN ist nur Streaming? Denkste! Seit letztem Sommer hat der Sportspezialist auch zwei lineare Sender im Angebot und liefert mit DAZN 1 und DAZN 2 ausgewählte Inhalte auf Eure Fernseher! Bisher könnt Ihr die beiden Sender jedoch nur via Sky oder Vodafone empfangen.

Die Übertragung von Bielefeld vs. FC Bayern startet bei DAZN 1 um 14.30 Uhr.

Bundesliga live auf DAZN: Das kostet die Mitgliedschaft

Jahresabo Monatsabo einmalig 274,99€ oder 24,99€ pro Monat 29,99€ pro Monat jährlich kündbar monatlich kündbar

Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München heute live auf DAZN: Die Übertragung in der Übersicht

Sender: DAZN (STREAM), DAZN 1 (linear-TV)

DAZN (STREAM), DAZN 1 (linear-TV) Vorberichte: ab 14.30 Uhr

ab 14.30 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentar: Michael Born

Michael Born Moderation: Alex Schlüter

Alex Schlüter Experte: Jonas Hummels

Jonas Hummels Reporter vor Ort: Max Siebald

Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München heute live sehen: Die Aufstellungen

Mehr zu den Aufstellungen gibt es rund eine Stunde vor Anpfiff an dieser Stelle.

Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München heute live verfolgen: Der kostenlose LIVE-TICKER von GOAL

Auch der LIVE-TICKER hilft Woche um Woche zahlreichen Fans aus der Patsche, die nicht live vor dem TV dabei sein können. GOAL stellt Euch natürlich wie gewohnt auch zu dieser Begegnung einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Verfügung.

Zum LIVE-TICKER

