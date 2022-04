FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Treffen zwischen Lewandowski und FCB wohl noch im April geplant

Der FC Bayern München heute am Mittwoch, in der Woche vor dem Spiel gegen Borussia Dotmund. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 20. April.

FC Bayern heute, Gerücht: Treffen mit Lewandowski wohl noch im April

Kaum eine Personalie wird derzeit so heiß beim FC Bayern diskutiert wie die von Robert Lewandowski. Um Klarheit zu schaffen, wollen die Münchner offenbar noch im April ein Treffen mit dem Stürmer einberufen. Das berichtet die Sport Bild.

Getty

Demnach stünde eine nächste Verhandlungsrunde zwischen den FCB-Verantwortlichen und Lewandowski-Berater Pini Zahavi an. Der Ausgang der Gespräche sei jedoch völlig offen. Das Arbeitspapier des Polen bei den Bayern läuft noch bis 2023, im Sommer wäre für die Münchner also die letzte Chance auf eine Ablösesumme. Zuletzt brachte der kicker eine Summe ab 40 Millionen Euro ins Spiel.

Als Favoriten auf einen Transfer werden der FC Barcelona und Paris Saint-Germain genannt.

FC Bayern heute, Gerücht: Zwei Top-Klubs wollen Sabitzer

Für Marcel Sabitzer könnte sich das Abenteuer FC Bayern München nach nur einer Saison schon wieder dem Ende entgegen neigen. Der Österreicher kommt unter Trainer Julian Nagelsmann nicht über den Status eines Ergänzungsspielers hinaus - daran änderte auch sein FCB-Premierentreffer gegen den SC Freiburg Anfang April nichts.

Imago Images

Nun kochen erneut Gerüchte über einen nahenden Abschied im Sommer hoch. Offenbar soll der FC Bayern dem 28-Jährige keine Steine in den Weg legen, sollte dieser wechseln wollen. Die Sport Bild bringt auch schon zwei potenzielle Abnehmer ins Spiel. Neben dem FC Arsenal, den bereits Sport1 als Interessenten nannte, soll auch Atletico Madrid an Sabitzer interessiert sein.

Der Mittelfeldspieler kam in der laufenden Spielzeit bislang 29-mal zum Einsatz, nur wenige Spiele bestritt er allerdings von Beginn an. Dabei erzielte er einen Treffer, eine Torvorlage gelang ihm noch nicht.

FC Bayern heute, News: Süle wieder fit für BVB-Spiel

Der FC Bayern kann im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund wohl mit dem künftigen BVB-Profi Niklas Süle planen. Der Nationalspieler trainierte bei der öffentlichen Einheit vier Tage vor dem Duell der Erzrivalen am Samstag wieder mit der Mannschaft.

FC Bayern München, Spielplan: So lauten die kommenden Begegnungen