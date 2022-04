FC Bayern München heute, News und Gerüchte: FCB will keine Barca-Spieler, kurze Verträge für Neuer und Müller

Der FC Bayern München heute am Donnerstag, in der Woche vor dem Spiel gegen Borussia Dotmund. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 21. April.

Und alles, was es in den vergangenen Tagen bereits gab, könnt Ihr hier nachlesen.

FC Bayern heute, Gerücht: Wohl kein Tauschgeschäft mit Barca für Lewandowski

Der FC Barcelona möchte offenbar, trotz seiner finanziellen Schwierigkeiten, weiterhin Robert Lewandowski verpflichten.

Laut der spanischen Zeitung Sport hoffen die Verantwortlichen der Katalanen, dass sie durch ein Tauschgeschäft mit den Bayern nicht die kompletten 40 Millionen Euro, die als Ablöse für den Polen gehandelt werden, zahlen zu müssen.

Getty

Bayern habe diese Idee der Katalanen jedoch abgeblockt, heißt es im Bericht. Demnach sei der Klub an keinem der von Barca angebotenen Spieler interessiert - auch aufgrund "übermäßiger" Gehälter, was man zuletzt schon bei Philippe Coutinho feststellen musste.

Zuletzt wurden die Münchner mit Gavi in Verbindung gebracht, aber den 17-Jährigen will Barca unbedingt halten.

FC Bayern heute, Gerücht: Nur Einjahres-Verträge für Neuer und Müller?

Die Vertragsverlängerung von Bayern-Urgestein Thomas Müller und FCB-Torhüter Manuel Neuer sind nach derzeitigem Stand nur noch Formsache. Beide Spieler sind aktuell noch bis 2023 an den Rekordmeister gebunden.

Imago Images

Geht es nach einem Bericht des kicker, werden beide Profis ihren Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern - und nicht, wie zuletzt allgemein angenommen, um zwei Jahre. Die Gespräche mit Müller und Neuer seien noch nicht beendet. Es gehe noch um weitere Details, doch für beide soll es in jedem Fall ein Abschiedsspiel geben.

Zudem wurde besprochen, dass auch eine Weiterbeschäftigung über 2024 hinaus denkbar ist, sollten die Leistungen der beiden Stammkräfte weiter stimmen. Neuer möchte dies angeblich von seiner Fitness abhängig machen.

FC Bayern heute, News: Akanji vergleicht Lewandowski und Haaland

Er muss es wissen, wo die Unterschiede zwischen den beiden Stürmer-Stars Robert Lewandowski und Erling Haaland liegen und wer die Nase vorn hat. Die Rede ist von BVB-Verteidiger Manuel Akanji, der gegen beide Angreifer schon mehrfach gespielt hat.

"Es ist schwer zu sagen. Ich habe jetzt ein paar Mal gegen ihn gespielt und Lewandowski macht das natürlich schon seit Jahren. Aber ich sehe auch Haaland, was er kann", sagte der Schweizer bei Sky.

Getty / Goal

Er ergänzte: "Ich sehe das jeden Tag und das in so einem Alter, dass er das jetzt schon über zwei drei Saisons hält. Wenn er das wirklich weitermachen kann, dann ist es Haaland. Dann ist es unglaublich. Aber ich finde, es ist jetzt noch ein bisschen schwer, sie zu vergleichen, weil Lewandowski macht das schon seit zehn, 15 Jahren, würde ich jetzt mal sagen."

FC Bayern München, Spielplan: So lauten die kommenden Begegnungen